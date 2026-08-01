Mỹ nhân Việt 7 lần vô địch thế giới, từng từ chối đóng phim Hollywood là ai?

Từng được các nhà làm phim Mỹ ngỏ ý mời đóng phim tại Hollywood nhưng mỹ nhân Việt 7 lần giành ngôi vô địch thế giới này đã từ chối.

Đó là mỹ nhân Wushu Nguyễn Thúy Hiền. Người hâm mộ được gặp lại cô trong tác phẩm điện ảnh mới - Hộ linh tráng sỹ: Bí ẩn mộ vua Đinh. Trong chia sẻ mới đây về hành trình đến với bộ phim, Thúy Hiền nhắc lại một cơ hội đặc biệt từng đến với mình khoảng hai thập kỷ trước.

Cựu vận động viên Nguyễn Thuý Hiền gây chú ý khi góp mặt trong “Hộ linh tráng sỹ: Bí ẩn mộ vua Đinh”.

Thời điểm đang ở đỉnh cao sự nghiệp thể thao, Thúy Hiền được một số nhà làm phim quốc tế chú ý nhờ khả năng võ thuật cùng ngoại hình phù hợp với dòng phim hành động. Họ từng đề nghị hỗ trợ chi phí để cô học ngoại ngữ, đồng thời nhận đào tạo chuyên sâu về diễn xuất, hướng tới việc phát triển sự nghiệp tại Hollywood.

Tuy nhiên, khi đó Thúy Hiền đang dành toàn bộ tâm sức cho thi đấu nên quyết định từ chối. “ Mình đang rất tập trung cho việc thi đấu nên mình đã từ chối và họ cũng rất tiếc” , cô chia sẻ.

Lựa chọn ấy khiến Thúy Hiền bỏ qua một hướng đi hoàn toàn khác trong sự nghiệp. Thay vì đứng trước máy quay ở Hollywood, cô tiếp tục theo đuổi võ thuật và trở thành một trong những vận động viên Wushu thành công nhất lịch sử thể thao Việt Nam.

Sinh năm 1979 trong một gia đình có truyền thống thể thao, Thúy Hiền sớm bộc lộ năng khiếu đặc biệt với võ thuật. Năm 1992, cô được tuyển chọn vào lớp Wushu đầu tiên của Hà Nội, mở ra hành trình đưa tên tuổi của nữ vận động viên trẻ lên đấu trường quốc tế.

Cô từng từ chối lời mời đóng phim Hollywood để tập trung cho sự nghiệp thể thao.

Năm 1993, khi mới 14 tuổi, Thúy Hiền tham dự Giải vô địch Wushu thế giới tại Malaysia và giành Huy chương Vàng (HCV) nội dung Đao thuật, đồng thời đoạt Huy chương Bạc (HCB) Trường quyền. Thành tích này giúp cô trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành HCV thế giới ở đấu trường Wushu.

Từ dấu mốc ấy, Thúy Hiền bước vào giai đoạn rực rỡ kéo dài khoảng một thập kỷ. Trong sự nghiệp, cô giành 7 HCV thế giới, 2 HCV châu Á, 1 HCB ASIAD và 8 HCV SEA Games. Cô cũng 6 lần được bình chọn là vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam và được trao nhiều phần thưởng cao quý.

Không chỉ nổi bật bởi thành tích, Thúy Hiền còn rất xinh đẹp và có thần thái mạnh mẽ. Cô từng được truyền thông gọi bằng những biệt danh như “Nữ hoàng Wushu”, “Hoa khôi Wushu”, là một trong những gương mặt nữ nổi bật của thể thao Việt Nam thập niên 1990 và đầu những năm 2000.

Đến năm 2005, Thúy Hiền nghỉ thi đấu và tiếp tục gắn bó với Wushu trong vai trò huấn luyện viên, trọng tài.

Việc Thúy Hiền từ chối cơ hội phát triển sự nghiệp ở nước ngoài không đồng nghĩa khép lại cánh cửa điện ảnh. Năm 2007, cô được Johnny Trí Nguyễn mời tham gia Dòng máu anh hùng . Tuy nhiên, thời điểm đó Thúy Hiền bận việc gia đình nên không thể nhận vai. Theo một số chia sẻ trước đây, cô từng được nhắm cho vai nữ chính trong bộ phim hành động này.

Đến năm 2016, Thúy Hiền cùng chị gái Thúy Vinh tham gia phim Nữ đại gia của đạo diễn Lê Văn Kiệt.

Sau gần một thập kỷ, Thúy Hiền mới trở lại màn ảnh với Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh. Bộ phim lấy bối cảnh cuối triều Đinh, xoay quanh hành trình đưa linh cữu Đinh Tiên Hoàng về an táng tại long mạch trong bối cảnh triều đình rơi vào khủng hoảng. Thúy Hiền đảm nhận vai nữ cận vệ của Hoàng hậu. Nhân vật được xây dựng theo hình tượng một nữ tráng sỹ trung thành, mạnh mẽ và có giỏi võ.

Sau gần một thập kỷ, Thúy Hiền mới trở lại với điện ảnh.

Tạo hình của cô cũng gây chú ý khi khai thác hình ảnh nữ võ tướng với trang phục giáp trụ. Khác với vẻ ngoài quen thuộc của một nữ vận động viên, Thúy Hiền xuất hiện với mái tóc dài búi cao, tạo cảm giác quyền quý và phù hợp bối cảnh cổ trang.

Để chuẩn bị cho vai diễn, cô dành thời gian tập luyện cùng ê-kíp, làm quen với phong cách hành động của bộ phim. Những cảnh quay đòi hỏi vận động với cường độ cao không hoàn toàn dễ dàng bởi cơ thể cô vẫn chịu ảnh hưởng từ những chấn thương tích lũy trong nhiều năm thi đấu.

Tuy vậy, kinh nghiệm của vận động viên giúp Thúy Hiền có nhiều lợi thế trong các cảnh hành động. Cô cho biết điều khiến mình quyết định tham gia dự án không chỉ nằm ở cơ hội trở lại với võ thuật mà còn ở câu chuyện lịch sử và tinh thần dân tộc của bộ phim.