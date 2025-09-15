Mỹ nhân VFC cưới lần 2 sau khi ly hôn chồng doanh nhân?

Sau loạt vai diễn ấn tượng trong các bộ phim truyền hình đình đám của VFC, Huyền Lizzie ngày càng được khán giả yêu mến nhờ nhan sắc ngọt ngào cùng lối diễn xuất tự nhiên. Bên cạnh sự nghiệp thành công, đời tư của nữ diễn viên cũng luôn là đề tài thu hút sự quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao nghi vấn Huyền Lizzie chuẩn bị tái hôn sau 6 năm xác nhận đường ai nấy đi với chồng doanh nhân. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1990 đăng tải đoạn clip lộ diện rạng rỡ khi mặc váy cưới. Ngoài ra Huyền Lizzie không chia sẻ thông tin gì thêm.

Nhiều người nghi vấn Huyền Lizzie phát tín hiệu chuẩn bị kết hôn, tuy nhiên số khác cho rằng hình ảnh này chỉ là trong một dự án mà cô tham gia. Huyền Lizzie là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Từ khi ly hôn với chồng doanh nhân, cô vẫn chưa chính thức công khai mối quan hệ nào với công chúng.

Huyền Lizzie chia sẻ hình ảnh mặc váy cưới trên story trang cá nhân

Nữ diễn viên sinh năm 1990 vướng nghi vấn chuẩn bị tái hôn sau khi đường ai nấy đi với chồng doanh nhân

Huyền Lizzie tên thật là Phan Minh Huyền, một trong những hot girl đời đầu của Hà Nội, nổi tiếng với vai trò mẫu ảnh và diễn viên. Cô để lại ấn tượng với các vai diễn trong những bộ phim đình đám của VTV như Cầu vồng tình yêu, Chạy trốn thanh xuân, Trái tim có nắng, Thương ngày nắng về, Chúng ta của 8 năm sau…

Huyền Lizzie từng kết hôn với một doanh nhân điển trai và có một cậu con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, sau nhiều năm gắn bó, cả hai chính thức đường ai nấy đi, để lại không ít tiếc nuối cho người hâm mộ. Hậu ly hôn, nữ diễn viên tập trung vào công việc và dành nhiều thời gian chăm sóc con trai, hạn chế chia sẻ chuyện tình cảm cá nhân.

Năm 2014, Huyền Lizzie bất ngờ rút khỏi giới giải trí và kết hôn cùng một doanh nhân giàu có

Cô sở hữu tài sản đáng nể sau thời gian hoạt động nghệ thuật

Huyền Lizzie từng chia sẻ chưa gặp ai ảnh hưởng đến cuộc sống, bởi cô luôn làm chủ cảm xúc của mình. Nữ diễn viên cho hay: "Không phải yêu ai tôi cũng cho gặp con trai. Mối quan hệ phải quan trọng đến mức độ nào, cho tôi đủ sự tin tưởng để tiến đến lâu dài mới được gặp những người quan trọng nhất của tôi".