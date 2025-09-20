Mỹ nhân Vbiz làm mẹ đơn thân sở hữu khối tài sản khủng, nói gì trước nghi vấn khi mặc váy cưới?

Huyền Lizzie (tên thật Phan Minh Huyền, sinh năm 1990) là gương mặt nổi bật trên màn ảnh với loạt phim như "Bộ tứ 10A8", "Lời thú nhận của Eva", "Lời thì thầm từ quá khứ", "Ba đám cưới, một đời chồng", "Chạy trốn thanh xuân"...

Huyền Lizzie là diễn viên được nhiều người yêu mến.

Cuộc hôn nhân giữa Huyền Lizzie và doanh nhân Lynh Hoàng kéo dài khoảng 5 năm. Hai người kết hôn năm 2014 sau thời gian dài hẹn hò. Năm 2015, nữ diễn viên sinh con đầu lòng, đặt tên thân mật ở nhà là Nem. Huyền Lizzie cho hay, hai người ly thân 2 năm trước khi ra tòa. Đầu năm 2017, cô trở về sống cùng bố mẹ đẻ. Đến năm 2019, nữ diễn viên chính thức xác nhận ly hôn và trở thành mẹ đơn thân.

Huyền Lizzie làm mẹ đơn thân của 1 bé trai 10 tuổi.

Huyền Lizzie từng chia sẻ: “ Tan vỡ hôn nhân không có gì quá nặng nề. Làm sao chuyện tốt đẹp ở với mình mãi được. Quãng thời gian trước, tôi hạnh phúc là thật. Chúng tôi hạnh phúc mới có Nem. Tôi chưa từng hối hận vì lấy chồng, chỉ là chúng tôi hết duyên” .Sau ly hôn, Huyền Lizzie vực dậy tinh thần và kinh tế, dồn sức lực cho hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên xây dựng hình ảnh người phụ nữ bản lĩnh, vừa xinh đẹp, tài năng vừa chủ động tài chính.

Nữ diễn viên xây dựng hình ảnh người phụ nữ bản lĩnh, vừa xinh đẹp, tài năng vừa chủ động tài chính.

Năm 2024, nữ diễn viên tậu xe hơi trị giá khoảng 2 tỉ đồng. Ngôi sao “Thương ngày nắng về” cũng tậu một căn hộ riêng sau ly hôn. Năm 2022, cô chia sẻ không gian nhà sang trọng, mang phong cách Hàn Quốc.

Nữ diễn viên đi du lịch sang chảnh khi có thời gian.

Huyền Lizzie tậu xe gần 3 tỷ.

Huyền Lizzie sở hữu nhiều phụ kiện hàng hiệu đắt đỏ. Làm mẹ đơn thân, Huyền Lizzie dành nhiều thời gian cho bản thân khi chăm chỉ luyện tập để giữ vóc dáng, tạo hình ảnh gợi cảm và thời thượng trong mắt khán giả. Sự nghiệp của ngôi sao 9X cũng thăng tiến mạnh mẽ, từ vai phụ đến vai chính trong các dự án lớn như "Tình yêu và tham vọng", "Thương ngày nắng về".

Ở tuổi 35, Huyền Lizzie ghi dấu với hình ảnh gợi cảm, cuốn hút, khả năng diễn xuất tự nhiên và đời tư kín tiếng. Tuy nhiên, mới đây cô gây chú ý khi đăng tải trên TikTok đoạn clip diện váy cưới trắng rạng rỡ. Hình ảnh nhanh chóng lan truyền, làm dấy lên tin đồn nữ diễn viên chuẩn bị tái hôn sau 6 năm ly hôn và làm mẹ đơn thân.

Tuy vậy, Huyền Lizzie đã phủ nhận tin đồn kết hôn lần hai và cho biết hình ảnh váy cưới chỉ nằm trong dự án phim mới. Cô đảm nhận vai Ngân ở giai đoạn trưởng thành trong Cách em 1 milimet, bộ phim giờ vàng do bộ đôi đạo diễn Độc đạo thực hiện. Nhiều khả năng hình ảnh lan truyền vừa qua là cảnh cưới của nhân vật trong phim.

Hình ảnh Huyền Lizzie diện váy cưới trong một video được lan truyền trên Tiktok.

Nữ diễn viên chia sẻ cô hài lòng với cuộc sống hiện tại, luôn cởi mở với tình yêu nhưng ưu tiên lớn nhất vẫn là con trai. Sau mỗi dự án, Huyền Lizzie thường dành thời gian đưa con đi du lịch để bù đắp cho bé.

Đầu năm 2025, MC Mai Ngọc chia sẻ loạt ảnh trong ngày cưới cùng ông xã thiếu gia, nhận nhiều lời chúc phúc từ bạn bè thân thiết. Trong khoảnh khắc chụp chung với diễn viên Huyền Lizzie, cô còn để lại lời nhắn ẩn ý: “Phan Minh Huyền xinh tươi, 2025 đến lượt em nhé”.

MC Mai Ngọc chúc phúc cho Huyền Lizzie trong ngày cưới.

Trong khi đó, biên tập viên Quỳnh Hoa cũng ẩn ý chuyện Huyền Lizzie đã tìm thấy bờ vai chia sẻ khiến dân mạng thích thú. Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, Huyền Lizzie vẫn chưa chính thức hé lộ về chuyện tình cảm với khán giả.



