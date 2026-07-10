Mỹ nhân Vbiz hủy hôn bạn trai yêu 13 năm, sắp cưới trai trẻ kém 9 tuổi

Nữ diễn viên này úp mở về mong muốn tổ chức đám cưới.

Diễn viên Quỳnh Lam từng hủy hôn bạn trai Tây sau 13 năm yêu

Nhắc đến dòng phim truyền hình miền Tây, phim xưa, Quỳnh Lam là một trong số ít gương mặt giữ được sức hút bền bỉ suốt gần hai thập kỷ. Tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Quỳnh Lam bén duyên với diễn xuất từ năm 2007 khi vẫn còn ngồi trên ghế giảng đường. Bắt đầu từ những vai phụ ít đất diễn, cô từng bước khẳng định năng lực bằng sự chăm chỉ và khả năng hóa thân đa dạng. Sở hữu gương mặt đậm nét Á Đông, vẻ đẹp nền nã cùng lối diễn tự nhiên, Quỳnh Lam đặc biệt ghi dấu ấn với hình tượng những người phụ nữ giàu đức hy sinh, chịu thương chịu khó nhưng cũng đầy bản lĩnh khi đứng trước biến cố.

Trong suốt chặng đường làm nghề, Quỳnh Lam góp mặt trong hàng loạt bộ phim được khán giả yêu thích như Cô dâu tuổi Dần, Con gái chị Hằng, Mãi theo bóng em, Luật trời... và nhiều tác phẩm phát sóng khung giờ vàng. Không cần tạo scandal hay liên tục xuất hiện trên truyền thông, nữ diễn viên vẫn duy trì sức hút bằng chính những vai diễn chất lượng và lượng khán giả trung thành, đặc biệt ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Chính sự bền bỉ và gần gũi ấy đã giúp Quỳnh Lam được nhiều người ưu ái gọi bằng danh xưng "Nữ hoàng phim xưa".

Quỳnh Lam tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng, được khán giả ưu ái gọi là "Nữ hoàng phim xưa"

Quỳnh Lam sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp

Trái ngược với sự viên mãn trên màn ảnh, chuyện tình ngoài đời của Quỳnh Lam từng khiến nhiều người tiếc nuối. Nữ diễn viên có 13 năm gắn bó với bạn trai người Anh Alex Selcoe. Suốt quãng thời gian ấy, cả hai cùng vượt qua khoảng cách địa lý, khác biệt văn hóa để xây dựng một mối quan hệ bền chặt. Hai bên gia đình cũng đã gặp gỡ, lên kế hoạch tổ chức hôn lễ, tuy nhiên mọi dự định phải tạm gác lại vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong suốt những năm đồng hành, Alex Selcoe luôn được nữ diễn viên nhắc đến như một người bạn đời tâm lý và ga lăng. Anh thường đưa Quỳnh Lam đi du lịch nhiều quốc gia, cùng cô trải nghiệm những vùng đất mới và luôn ủng hộ niềm đam mê khám phá của bạn gái.

Từng có thời điểm, nhiều khán giả tin rằng Quỳnh Lam sẽ sớm lên xe hoa sau màn cầu hôn lãng mạn tại Anh. Thế nhưng, chuyện tình kéo dài hơn một thập kỷ lại khép lại bằng một cái kết nhẹ nhàng nhưng đầy tiếc nuối. Đầu năm 2023, Quỳnh Lam xác nhận đã hủy hôn và chính thức kết thúc mối quan hệ với Alex Selcoe. Nữ diễn viên cho biết cả hai thực chất đã chia tay trước đó khoảng nửa năm, nhưng chỉ lựa chọn công bố khi mọi chuyện đủ bình lặng. Theo Quỳnh Lam, đây là quyết định được cả hai đưa ra trong sự tôn trọng và văn minh, không có ồn ào hay mâu thuẫn.

Quỳnh Lam hủy hôn với bạn trai Tây sau 13 năm bên nhau

Mối tình với nam diễn viên trẻ kém 9 tuổi

Sau khi khép lại mối tình kéo dài 13 năm, Quỳnh Lam khá kín tiếng về đời tư. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cư dân mạng liên tục "đánh hơi" được nhiều dấu hiệu cho thấy "nữ hoàng phim xưa" có thể đã tìm thấy hạnh phúc mới. Nhân vật được réo tên là diễn viên Vũ Đằng. Theo "thánh soi" trên mạng xã hội, Quỳnh Lam xuất hiện với tần suất dày đặc trên TikTok của nam diễn viên. Cả hai thường xuyên cùng nhau đi ăn, quay video bắt trend, tương tác tự nhiên và có nhiều cử chỉ được nhận xét thân thiết hơn mức đồng nghiệp thông thường.

Không dừng lại ở đó, cách đây vài tháng, Vũ Đằng còn đăng tải hình ảnh dùng bữa tối cùng một cô gái giấu mặt. Ngay bên dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp đồng loạt để lại bình luận trêu chọc, thậm chí còn hào hứng "đặt gạch" chờ ngày nhận thiệp cưới. Điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả là khi một tài khoản bình luận gọi đích danh "chị Hoàng Quỳnh Lam", Vũ Đằng đã thả tim cho bình luận này. Dù chỉ là một tương tác nhỏ, chi tiết này vẫn nhanh chóng làm dấy lên thêm nhiều đồn đoán.

Quỳnh Lam bị soi hẹn hò với nam diễn viên trẻ kém 9 tuổi

Cả hai thoải mái lộ diện với nhau trong các sự kiện

Vũ Đằng sinh năm 1993, được biết đến sau cuộc thi Gương mặt điện ảnh 2021 trước khi lấn sân sang phim truyền hình và MV ca nhạc. Anh từng đảm nhận vai nam chính trong Mặt Trời Khuyết và nhiều lần hợp tác với Quỳnh Lam ở các dự án phim xưa, cùng những gương mặt quen thuộc như Thanh Hiền, Phương Dung hay Hòa Hiệp. Việc thường xuyên làm việc cùng nhau cũng khiến cả hai có nhiều cơ hội đồng hành ngoài đời.

Dù vướng tin đồn tình cảm, Quỳnh Lam chưa từng xác nhận danh tính bạn trai. Tuy nhiên, nữ diễn viên tiết lộ cuộc sống tình cảm hiện tại đang khá ổn định. Khi được hỏi bao giờ lên xe hoa, cô hài hước đáp: "Mọi người hỏi Lam bao giờ lấy chồng, thật ra Lam cũng không biết. Người ta chưa cầu hôn mà bắt mình nói ngày cưới sao được". "Nữ hoàng phim xưa" cho biết cô không né tránh chuyện kết hôn, nhưng tin rằng hôn nhân chỉ nên diễn ra khi cả hai thật sự sẵn sàng. Ở tuổi ngoài 40, Quỳnh Lam cũng thừa nhận áp lực lớn nhất hiện nay không phải là đám cưới, mà là câu chuyện làm mẹ. Nữ diễn viên chia sẻ cô nhiều lần chạnh lòng khi thấy bạn bè, đồng nghiệp đều đã có con và đang nghiêm túc tìm hiểu các phương pháp hỗ trợ y khoa để chuẩn bị cho kế hoạch sinh em bé trong tương lai. Theo Quỳnh Lam, điều cô mong muốn nhất lúc này không chỉ là một đám cưới, mà còn là cơ hội được xây dựng một gia đình trọn vẹn khi vẫn còn đủ sức khỏe.

Quỳnh Lam từng chia sẻ mong chờ sớm được công bố tin vui với công chúng

Cả hai gắn bó, "đánh dấu chủ quyền" với đối phương suốt thời gian qua

Nhan sắc "hack tuổi" của Quỳnh Lam

Ảnh: FBNV