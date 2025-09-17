Mỹ nhân Vbiz chụp ảnh cưới với chồng gia thế khủng, netizen xem xong thắc mắc 1 chuyện!

Từ một mỹ nhân có đời tư kín tiếng, Hương Liên gây chú ý khi bất ngờ "đánh úp" tổ chức lễ ăn hỏi với chồng thiếu gia. Mới đây, mỹ nhân gen Z gây bão khi tung bộ ảnh như hậu trường chụp ảnh cưới. Cô diện váy ôm sát khoe vóc dáng nuột nà, phần tay ren dài tinh tế vừa gợi cảm lại vẫn giữ được sự thanh lịch. Tay cầm bó hoa cưới, Hương Liên không giấu được nụ cười hạnh phúc khi sánh bước bên chồng.

Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp của cô dâu, điều khiến công chúng tò mò nhất lại nằm ở phía chú rể. Khác với những lần trước từng thoải mái chia sẻ hình ảnh chồng lên mạng xã hội, lần này Hương Liên lại lựa chọn giấu mặt đối phương. Trong ảnh, chỉ thấy nữ diễn viên hạnh phúc nắm tay chồng chứ không để lộ dung mạo anh. Chính vì vậy, động thái lần này làm netizen thắc mắc, tò mò. Tuy nhiên, có thể sau những ồn ào, bàn tán không đáng có sau khi công khai gia đình chồng trong lễ ăn hỏi nên Hương Liên mới có cách xử lý như thế.

Hương Liên nở nụ cười rạng rỡ khi chụp ảnh cưới cùng chồng gia thế khủng

Phu nhân hào môn quyết giữ kín dung mạo đối phương dù từng công khai anh trong lễ ăn hỏi

Sau những ồn ào không đáng có, Hương Liên cũng hạn chế "flex" cuộc sống hôn nhân hơn hẳn

Hình ảnh hiếm hoi của Hương Liên và gia đình chồng trong lễ ăn hỏi

Hương Liên được công chúng ưu ái gọi là “Kim Tae Hee phiên bản Việt” bởi nhan sắc ngọt ngào, trẻ trung và đường nét gương mặt thanh tú. Cô gây chú ý khi tham gia The Face Vietnam, là thành viên đội HLV Vũ Thu Phương. Dù không tiến đến Chung kết, Hương Liên vẫn để lại ấn tượng mạnh nhờ phong thái tự tin và hình ảnh trong sáng, khác biệt so với nhiều thí sinh cùng thời. Ngoài đời, người đẹp sinh năm 2002 khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm. Chồng của Hương Liên được tiết lộ là thiếu gia trong một tập đoàn lớn, có nền tảng gia đình vững chắc và sự nghiệp ổn định. Trước khi về chung một nhà, cả hai đã có thời gian tìm hiểu âm thầm, không phô trương trước truyền thông.

Hương Liên có cuộc sống giàu có, sang chảnh sau khi nhập hội dâu nhà giàu

Trước đó, Hương Liên từng hé lộ lời nói của chồng khi ngỏ lời cùng nhau về chung nhà, anh nói: "Giờ đây anh chắc chắn rằng em là người mà anh hằng mong muốn. Một người vợ, người bạn đồng hành sẽ cùng anh đi hết quãng đường này và gầy dựng một gia đình hạnh phúc. Anh muốn bọn mình đặt cho chúng ta một dấu mốc khởi đầu, một dấu mốc để gầy dựng một gia đình hạnh phúc, tự hào sau này. Vậy nên Hương Liên em làm vợ anh nhé, về chung nhà với anh nhé".

Hương Liên cho biết cả hai được gia đình mai mối, bố mẹ hết lòng tác hợp. Hậu công khai ăn hỏi, Hương Liên từng lên tiếng bảo vệ chồng: "Nhiều điều không đúng, sai lệch thông tin nên Liên chia sẻ cùng chung vui với cả nhà ạ. Không thể trả lời hết các bác nhưng đều đọc những lời nhắn nhủ ạ. Liên và anh không hề biết nhau từ trước hay gì, chỉ là duyên nên Liên may mắn được bố mẹ anh yêu thương mở đường cho cả hai. Anh cũng không hề có người yêu trước đó như tin đồn. Và chúng mình chỉ lần đầu biết nhau tháng 3 và cả 2 người đều độc thân. Mong cả nhà chọn lọc thông tin hoan hỉ".

Sau khi tổ chức đám hỏi với chồng gia thế, Hương Liên vướng phải nhiều tranh cãi. Cô từng lên tiếng đáp trả khi vướng ồn ào đùng túi hiệu giả, "phông bạt". Hương Liên nói: "Trong suốt hành trình làm nghề cho đến khi rẽ sang những hướng đi mới trong cuộc đời, em luôn cố gắng lan tỏa năng lượng tích cực qua mạng xã hội của mình. Tuy nhiên, gần đây em thường xuyên bị mang ra làm tiêu đề câu view, bịa đặt trên các trang mạng, từ chính những bức ảnh hay story cá nhân mà em đăng. Dù em chọn cách im lặng và nhẫn nhịn, mọi thứ dường như càng trở nên quá đáng hơn. Em chưa từng trả tiền hay cung cấp thông tin cho bất kỳ đơn vị nào để viết về cuộc sống cá nhân của mình, vậy mà những điều cơ bản nhất về em cũng bị sử dụng sai lệch. Em mong các bác hãy chọn lọc thông tin và hoan hỉ khi tiếp nhận. Em xin cảm ơn sự yêu thương và quan tâm từ các bác".