Mỹ nhân uống nước cầm hơi 9 ngày, nhịn khát suốt 12 tiếng để "là phẳng" bụng

Từng có một thiên thần nội y áp dụng chế độ ép dáng khắc nghiệt, cắt thức ăn rắn và nhịn nước trước giờ diễn.

Thông tin Victoria's Secret Fashion Show 2026 chính thức trở lại vào Chủ nhật, ngày 18/10/2026 tại Los Angeles, California đang thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Sự kiện đánh dấu màn tái xuất của một trong những đế chế thời trang từng thống trị văn hóa đại chúng. Tuy nhiên, phía sau những phút giây thăng hoa trên đường băng là quá trình chuẩn bị khắc nghiệt kéo dài trước đó của dàn người mẫu.

Cựu giám đốc điều hành Edward Razek từng nhấn mạnh tiêu chuẩn tuyển chọn đặc biệt của thương hiệu: "Trên thế giới không có tới 100 cô gái có tiềm năng trở thành người mẫu của Victoria's Secret."

Để tạo nên danh tiếng của 1 đế chế mang đầy tính biểu tượng như Victoria's Secret, các nàng mẫu muốn mang được đôi cánh thiên thần cũng phải bước qua những tiêu chuẩn "trên trời" của hãng.

Nhìn lại lịch sử thương hiệu, Adriana Lima vẫn là cái tên khó có thể thay thế. Nữ siêu mẫu sinh năm 1981 tại Brazil lớn lên trong một gia đình mộ đạo, thường xuyên đi nhà thờ mỗi Chủ nhật và từng mơ ước trở thành một tu nữ. Bước ngoặt đến vào năm 15 tuổi, khi cô chiến thắng cuộc thi Ford Model, rời quê nhà sang New York ký hợp đồng với Elite Model Management và nhanh chóng trở thành một trong những chân dài được săn đón nhất thế giới.

Nhan sắc thời trẻ của Adriana.

Gia nhập Victoria's Secret từ năm 1999, Adriana Lima chỉ mất một năm để chính thức trở thành Angel vào năm 2000. Đây là tốc độ thăng tiến đáng nể, trong khi nhiều tên tuổi lừng danh khác như Candice Swanepoel, Karolina Kurkova hay Alessandra Ambrosio phải mất nhiều năm mới chạm tới vị trí này. Gắn bó với thương hiệu từ 1999 Adriana Lima được xem là một trong những biểu tượng có quãng thời gian đồng hành lâu dài nhất với Victoria's Secret.

Mỹ nhân 45 tuổi từng walk 19 show diễn và nắm giữ danh hiệu "thiên thần" của thương hiệu nội y này hơn 18 năm - kỷ lục đến nay chưa ai phá được.

Đổi lại cho hành trình bền bỉ ấy là hào quang cùng những đãi ngộ hàng đầu. Cô từng đứng đầu danh sách những thiên thần nội y giàu có nhất thế giới do Forbes bình chọn năm 2016 với khối tài sản được ước tính khoảng 75 triệu USD. Cô cũng giữ dấu ấn đặc biệt khi ba lần được trao cơ hội trình diễn Fantasy Bra - một trong những đặc quyền danh giá nhất của Victoria's Secret.

Adriana Lima từng được trao cơ hội diễn Fantasy Bra tận 3 lần.

Để duy trì vóc dáng gần như không chút mỡ thừa trước show diễn, Adriana Lima từng khiến công chúng chú ý khi chia sẻ về quy trình chuẩn bị cận kề ngày diễn với The Telegraph vào năm 2011. Bên cạnh lịch tập luyện dày đặc cùng huấn luyện viên cá nhân, có thời điểm lên đến hai buổi mỗi ngày, chế độ dinh dưỡng của nữ siêu mẫu mới là điều gây nhiều tranh cãi.

Theo những gì Adriana từng chia sẻ, trong 9 ngày trước buổi diễn, cô cắt bỏ hoàn toàn thức ăn dạng rắn. Thực đơn chủ yếu gồm các loại đồ uống giàu protein cùng vitamin nhằm duy trì năng lượng trong giai đoạn ép dáng. Song song với đó, mỗi ngày cô uống khoảng 3,7 lít nước. Quy trình này được duy trì cho đến 2 ngày trước show diễn.

Nước lọc và sinh tố trứng gà là tất cả những gì Adriana Lima cho vào người trong suốt 9 ngày trước giờ G của show diễn.

Khắc nghiệt nhất là khoảng 12 giờ cuối cùng trước khi bước lên đường băng. Adriana Lima cho biết cô từng ngừng hoàn toàn việc uống nước và các loại chất lỏng nhằm giảm lượng nước tích tụ trong cơ thể, từ đó khiến các đường nét cơ bắp trở nên rõ ràng hơn: "Không tiếp thêm bất kỳ chất lỏng nào để cơ thể khô đi, đôi khi có thể giúp tôi giảm tới 8 pound (khoảng 3,6 kg) chỉ nhờ điều này." - Nữ siêu mẫu từng chia sẻ.

Chính phương pháp này từng khiến không ít người bất ngờ, đồng thời làm dấy lên nhiều tranh luận về những tiêu chuẩn hình thể khắc nghiệt phía sau Victoria's Secret Fashion Show. Sophia Neophitou - biên tập viên thời trang kiêm stylist gắn bó lâu năm với chương trình - từng ví quá trình chuẩn bị của các thiên thần nội y với việc vận động viên chuẩn bị thể lực cho một cuộc thi marathon.

Adriana trên sàn diễn VSFS 2025.

Phía sau đôi cánh thiên thần lấp lánh và những bước catwalk tưởng chừng nhẹ nhàng là một quá trình rèn luyện đòi hỏi sự kỷ luật cao. Những tiêu chuẩn hình thể khắc nghiệt ấy từng góp phần tạo nên một thời kỳ huy hoàng của Victoria's Secret, đồng thời cũng trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận trong nhiều năm qua.