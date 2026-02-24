Mỹ nhân sở hữu album lọt Top 100 thế giới nhưng bán không nổi 300 bản, ngoại hình tới tài năng đều xứng đáng được biết đến

Chaeyoung từ lâu đã được biết đến là một trong những mảnh ghép cá tính nhất của TWICE - nhóm nhạc nữ hàng đầu Gen 3 Kpop. Sau gần 10 năm hoạt động cùng nhóm, năm 2025 trở thành cột mốc quan trọng khi Chaeyoung chính thức ra mắt album solo đầu tay Lil Fantasy Vol.1 . Đây là lần đầu tiên Chaeyoung phát hành một dự án cá nhân hoàn chỉnh kể từ khi debut, gồm 10 ca khúc với bài hát chủ đề Shoot (Firecracker) .

Ngay khi ra mắt, Lil Fantasy Vol.1 đã tạo được tiếng vang đáng kể trên truyền thông quốc tế. Đặc biệt, album xuất hiện ở vị trí #86 trong danh sách Top 100 Album hay nhất năm 2025 do Rolling Stone công bố. Đáng nói, trong bảng xếp hạng này chỉ có hai đại diện Kpop góp mặt là Chaeyoung và Jennie, qua đó cho thấy dự án solo của Chaeyoung không chỉ thu hút sự chú ý mà còn nhận được sự ghi nhận nhất định từ giới chuyên môn quốc tế.

Về mặt thương mại toàn cầu, nữ ca sĩ cũng có màn chào sân ấn tượng. Album debut ở hạng #38 trên Billboard 200 (tuần 27/9/2025), lần đầu đưa Chaeyoung lên bảng xếp hạng album chính tại Mỹ với tư cách nghệ sĩ solo. Cô đồng thời dẫn đầu bảng Emerging Artists và ghi nhận thứ hạng trên nhiều bảng xếp hạng khác như Artist 100 (#32), Top Album Sales (#6), Top Current Album Sales (#6), World Albums (#3) và Vinyl Albums (#7). Album còn lọt top 5 iTunes toàn cầu và đứng đầu bảng xếp hạng ngày của Hanteo khi mở bán, cho thấy sức hút đáng kể tại thị trường quốc tế.

Trái ngược với hiệu ứng quốc tế đầy tích cực, thành tích tại Hàn Quốc của Chaeyoung lại không đạt mức bùng nổ như kỳ vọng. Sau hơn 5 tháng phát hành, MV Shoot (Firecracker) chỉ đạt hơn 5,3 triệu lượt xem - con số tương đối khiêm tốn so với vị thế của một thành viên TWICE. Doanh số cũng phản ánh rõ sự chênh lệch. Dù đạt 114.000 bản trong ngày đầu, lượng bán giảm mạnh ngay sau đó, ngày thứ hai thậm chí chưa chạm mốc 300 bản. Sau tuần đầu, album ghi nhận khoảng 134.000 bản và đến nay tổng doanh số ước tính vẫn chưa vượt 200.000 bản. Khi đặt cạnh các màn solo trước đó của thành viên cùng nhóm, khoảng cách càng rõ rệt: Jihyo đạt khoảng 584.000 bản tuần đầu, Nayeon đạt 376.000 bản và Tzuyu đạt 331.000 bản.

Dẫu vậy, không ít ý kiến cho rằng con số thương mại không phản ánh trọn vẹn giá trị của dự án. Thay vì lựa chọn công thức pop an toàn, Chaeyoung theo đuổi màu sắc alternative pha trộn R&B, pop-rock và dream-pop, hướng đi nhấn mạnh tư duy nghệ sĩ nhiều hơn yếu tố thị trường. Thông qua Lil Fantasy Vol.1, Chaeyoung chủ động thể hiện màu sắc riêng từ cách viết lời, cấu trúc giai điệu đến hình ảnh thị giác, xây dựng một thế giới âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân thay vì chạy theo thị hiếu số đông. Chính lựa chọn này giúp Chaeyoung định hình rõ bản sắc độc lập, dù phải chấp nhận đánh đổi về độ phủ sóng đại chúng.

Bên cạnh âm nhạc, Chaeyoung còn gây ấn tượng với visual mang nét cá tính trong đội hình TWICE. Gương mặt nhỏ nhắn, đường nét sắc sảo cùng ánh mắt đậm chất "cat-like" tạo nên khí chất vừa lạnh vừa cuốn hút. Nốt ruồi đặc trưng dưới môi và phong thái tự tin giúp cô tạo dấu ấn riêng giữa hình ảnh tươi sáng vốn là đặc trưng của nhóm. Trong dự án solo, nữ thần tượng tiếp tục khai thác lợi thế này qua những tạo hình giàu tính nghệ thuật và lối trang điểm tối giản nhưng nổi bật.

Sinh năm 1999 tại Seoul, Chaeyoung gia nhập JYP Entertainment từ năm 2012 khi mới 13 tuổi. Trước khi ra mắt chính thức, cô từng xuất hiện trong MV Stop Stop It của GOT7 và Only You của miss A. Năm 2015, cô debut cùng TWICE thông qua chương trình sống còn Sixteen và đảm nhận vai trò rapper chính. Hình ảnh cá tính, có phần nổi loạn giữa đội hình vốn gắn với phong cách tươi sáng đã sớm tạo nên dấu ấn khác biệt - nền tảng cho hành trình khẳng định cá tính âm nhạc mà cô đang theo đuổi.