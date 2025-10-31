Mỹ nhân showbiz tháo chạy khỏi bạn trai giám đốc, giờ đi rửa chén làm phục vụ kiếm sống

Tại showbiz Hong Kong (Trung Quốc), Lương Ân là nữ diễn viên phụ phim truyền hình giờ vàng được công chúng yêu thích. Cô từng ghi dấu ấn qua các phim Mái Ấm Gia Đình, Đặc Cảnh Sân Bay, 12 Truyền Thuyết, Đặc Công C9, Sát Thủ, Big White Duel... Có nhan sắc xinh đẹp, tài năng diễn xuất, nhưng sự nghiệp và thậm chí là đường tình duyên của Lương Ân vô cùng lận đận.

Cô từng có mối quan hệ tình cảm kéo dài 2 năm với Marshal - giám đốc công ty ở Hong Kong (Trung Quốc). Trong thời gian hẹn hò với Marshal, Lương Ân có cuộc sống xa hoa, thường xuyên ngồi máy riêng đi du lịch và công tác với bạn trai. Cặp đôi còn tính đến chuyện cưới xin. Tuy nhiên, vào Lễ tình nhân năm 2020, Lương Ân đã phát hiện 2 sự thật chấn động về Marshal. Bạn trai cô là giám đốc công ty đa cấp chuyên lừa đảo người dân. Không chỉ vậy, người đàn ông còn "cắm sừng" Lương Ân. Nữ diễn viên đã bắt tại trận bạn trai nhắn tin tán tỉnh cô gái khác. Dù Marshal ra sức níu kéo, Lương Ân vẫn quyết định tháo chạy khỏi người bạn trai hành nghề lừa đảo này vì sợ liên lụy, cũng như thất vọng với thói ong bướm của đối phương.

Lương Ân bỏ bạn trai giám đốc vì người đàn ông kinh doanh đa cấp lừa đảo, ngoại tình sau lưng cô

Cú sốc về chuyện tình cảm chưa nguôi, Lương Ân đã nhận thêm cú sốc liên quan đến sự nghiệp. Năm 2021, cô hết hạn hợp đồng với TVB. Tuy nhiên, quá trình đám phán của hai bên không thuận lợi, xảy ra bất đồng về vấn đề tiền lương. Do đó, đài TVB đã ngưng mọi công việc của Lương Ân, đồng thời xóa bỏ thông tin về cô trên trang web chính thức. Trước động thái phũ phàng của công ty quản lý, Lương Ân tuyên bố rời đài.

"Tôi không muốn bị chà đạp, chèn ép thêm nữa. Lần nào tái ký, tôi cũng chịu cảnh giảm lương với đủ lý do. 9 năm qua, tôi làm việc chăm chỉ, cống hiến hết mình cho TVB nhưng đến ngày thảo luận hợp đồng mới luôn bị đánh giá là không hoàn thành công việc được giao. Họ trả lương căn bản cho tôi rẻ mạt. Để không có thêm mâu thuẫn, tôi nghĩ mình nên rời đài", Lương Ân cho biết.

Lương Ân rời TVB bị bức xúc việc bị công ty chèn ép, trả lương thấp

Không còn bạn trai giám đốc làm chỗ dựa tài chính, mất việc làm, Lương Ân điêu đứng. Sau 6 tháng thất nghiệp và không tìm được công ty quản lý mới, nữ diễn viên quyết định lao động tay chân để kiếm sống. Cô xin đi làm phục vụ ở 1 nhà hàng Nhật. Sau đó, người đẹp chuyển sang làm phục vụ, rửa bát và phụ bếp ở quán cơm gà của người quen.

Trò chuyện với truyền thông, Lương Ân chia sẻ cô không cảm thấy mất mặt, ngượng ngùng khi có khách hàng nhận ra mình là người nổi tiếng. Với hoàn cảnh khó khăn hiện tại, Lương Ân cho biết kiếm tiền mưu sinh là ưu tiên hàng đầu của cô.

"Tôi không quan tâm sĩ diện, sĩ diện không giúp con người ta no bụng. Đã kiếm tiền thì không phân sang hèn. Tôi quý trọng bản thân vì đã mạnh mẽ kiếm sống bằng chính sức lực và đôi bàn tay của mình", Lương Ân chia sẻ khi bị đàm tiếu sa cơ, hết thời. Người đẹp cũng cho biết cô đang tiết kiệm để mở 1 quán ăn nhỏ kinh doanh. Sau thời gian dài làm việc ở các nhà hàng, Lương Ân đã tích lũy được không ít kinh nghiệm vận hành, quản lý.

Lương Ân đi rửa chén, làm phục vụ ở tiệm cơm gà để kiếm sống

