Mỹ nhân showbiz nổi danh là "nữ hoàng chứng khoán" nay lâm thảm cảnh, nhìn tiền bốc hơi đến 95,75%

Trước đó, ngôi sao này được biết đến là "chuyên gia chứng khoán", "triệu phú chứng khoán" của showbiz.

Mới đây, nữ phát thanh viên kiêm diễn viên Choi Hwa Jung đã tiết lộ sự thật bất ngờ: bà đang thực sự gặp khó khăn về mặt tinh thần do thua lỗ lớn. Trước đó, Choi Hwa Jung được biết đến là "chuyên gia chứng khoán", "triệu phú chứng khoán" của showbiz Hàn.

Trong video, khi Hong Jin Kyung hỏi đùa "Chẳng phải chị là triệu phú chứng khoán sao, có rất nhiều bài báo nói chị giàu có?", Choi Hwa Jung đã bày tỏ sự thất vọng "Tôi có rất nhiều điều muốn nói". Nữ phát thanh viên thở dài: "Mọi người xung quanh tôi phát điên lên vì những bài báo đó. Tôi sợ lắm. Họ thực sự không biết tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ về mặt tinh thần vì chuyện cổ phiếu. Cuộc sống quả thật là một vở hài kịch khi nhìn từ xa, nhưng lại là một bi kịch khi nhìn gần".

Choi Hwa Jung "bốc hơi" tài sản vì thị trường chứng khoán lao dốc. Ảnh: MyDaily

Cụ thể, công ty mà Choi Hwa Jung và Hong Jin Kyung đầu tư vào đang có nguy cơ hủy niêm yết. Bộ đôi nghệ sĩ tiết lộ họ đã từ bỏ hy vọng kiếm lời: "Nhìn đây. Cổ phiếu mà chúng tôi đang nắm giữ đã giảm 94,87%". Một lúc sau, họ vào cập nhật lại thì thấy giá cổ phiếu đã giảm mạnh hơn nữa, ghi nhận con số đáng kinh ngạc là -95,75%.

Choi Hwa Jung tiếp tục than phiền chuyện tài sản đã "bốc hơi" thông qua thị trường chứng khoán Hàn Quốc: "Tất nhiên là vì lòng tham. Tôi không bao giờ bán. Tôi luôn chọn không bán. Tôi không bán, các bạn biết đấy. Tôi quá nổi tiếng vì không bán". Nhưng sau đó cô thú nhận rằng việc bán tháo bắt buộc hoàn toàn là để đóng thuế: "Quản lý của tôi cứ bảo tôi 'Đừng chỉ không bán, hãy bán vì phải đóng thuế' vì tôi phải đóng thuế. Nếu không phải đóng thuế, tôi đã không bán. Tôi chỉ bán một ít khi giá tăng. Làm sao tôi có thể bán hết được? Vì vậy, hiện tại tôi đang lỗ cùng phần còn lại".

Giá chứng khoán của Choi Hwa Jung giảm 94,87%, sau đó giảm đến 95,75%. Ảnh: MyDaily

Những chia sẻ của Choi Hwa Jung nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của khán giả. Thị trường chứng khoán Hàn Quốc (chỉ số KOSPI) đã trải qua chuỗi lao dốc lịch sử vào cuối tháng 7/2026, bốc hơi hơn 40% giá trị và khiến Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc phải kích hoạt cơ chế ngắt mạch nhiều lần do hoảng loạn bán tháo. Sự kiện này đã gây ra ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội Hàn Quốc.

Choi Hwa Jung sinh năm 1961, là một nữ diễn viên, nghệ sĩ giải trí kiêm phát thanh viên kỳ cựu vô cùng được yêu mến tại Hàn Quốc. Bước chân vào ngành giải trí từ đầu thập niên 1980, bà đã khẳng định được tên tuổi đa tài qua nhiều lĩnh vực từ truyền hình, điện ảnh cho đến sân khấu kịch. Không chỉ ghi dấu ấn qua các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Hotelier, Wonderful Days, hay gần đây nhất là vai trò khách mời gây thương nhớ trong Queen of Tears, Choi Hwa Jung còn là một biểu tượng phát thanh với chương trình phát thanh huyền thoại Choi Hwa Hung's Power Time trên đài SBS Power FM suốt hơn 27 năm.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật bền bỉ, Choi Hwa Jung còn được công chúng ngưỡng mộ đặc biệt nhờ lối sống tích cực, nguồn năng lượng tươi trẻ cùng gu thẩm mỹ tinh tế ở độ tuổi U70. Bà thường xuyên chia sẻ những bí quyết chăm sóc bản thân, nấu ăn khéo léo và tận hưởng cuộc sống độc thân sang chảnh, tràn đầy cảm hứng trên kênh YouTube cá nhân Hello, Choi Hwa Jung.

Ảnh: X

Choi Hwa Jung sinh năm 1961, là nghệ sĩ đa năng của showbiz Hàn. Ảnh: SBS

Nguồn: MyDaily



