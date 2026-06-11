Mỹ nhân showbiz ly hôn chồng thiếu gia: Ở biệt thự 600m² đẹp như mộng, cuộc sống ngày càng lên hương

Không gian sống của mỹ nhân sinh năm 1989 gây ấn tượng với diện tích rộng rãi cùng thiết kế hiện đại, sang trọng.

Hậu ly hôn chồng thiếu gia sau 3 năm chung sống, Diệp Lâm Anh dành nhiều thời gian để chăm sóc các con cũng như không gian sống của gia đình nhỏ. Căn biệt thự rộng 600m² không chỉ là nơi để ở mà còn là tổ ấm được người đẹp đầu tư nhiều tâm huyết. Cô không ngại chi số tiền lên tới hàng tỷ đồng để cải tạo, làm mới nhiều khu vực theo sở thích và nhu cầu sinh hoạt. Nhờ đó, ngôi nhà trở thành không gian sống tiện nghi, hiện đại và mang đậm dấu ấn riêng của nữ doanh nhân.

Khám phá biệt thự 600m2 của Diệp Lâm Anh

Diệp Lâm Anh sở hữu căn biệt thự rộng 600m² được thiết kế theo phong cách hiện đại, thanh lịch. Dù ngôi nhà vốn đã đẹp và đầy đủ tiện nghi, người đẹp vẫn mạnh tay chi tiền tỷ để cải tạo lại nhiều khu vực theo đúng sở thích và nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Có những không gian được đập đi làm mới hoàn toàn, trong khi một số góc khác được biến tấu để tối ưu công năng sử dụng.

Sau quá trình nâng cấp, căn biệt thự mang diện mạo sang trọng nhưng vẫn rất ấm cúng với bảng màu trung tính làm chủ đạo. Từng ngóc ngách trong nhà đều được chăm chút kỹ lưỡng, từ cách bố trí nội thất, lựa chọn vật liệu đến các chi tiết trang trí. Tổng thể không gian toát lên vẻ tinh tế, hiện đại và phản ánh rõ gu thẩm mỹ chỉn chu của nữ doanh nhân.

Biệt thự của Diệp Lâm Anh gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, tiện nghi

Khu vực tầng 1 rộng rãi, được bố trí khéo léo những hệ tủ để tăng khả năng lưu trữ và làm đẹp không gian

Không gian phòng bếp thoáng đãng, có bàn đào tiện nghi, phía sau là cửa sổ nhìn thẳng ra sân vườn tươi mát

Bếp được Diệp Lâm Anh trang bị thêm điều hòa để thuận tiện việc nấu nướng, sinh hoạt

Diệp Lâm Anh nổi tiếng "nữ công gia chánh", góc bếp là khu vực quan trọng để cô trổ tài nấu món ngon cho gia đình và bạn bè

Không gian ăn uống có bàn ăn dài màu đen, tạo cảm giác sang trọng, trang nhã chứ không hề nặng nề

Không gian phòng ngủ của Diệp Lâm Anh được thiết kế theo tông pastel nhẹ nhàng, mang đến cảm giác nữ tính, thư giãn và đầy tinh tế. Bên cạnh khu vực nghỉ ngơi, cô còn dành riêng một phần diện tích để bố trí hệ tủ trưng bày phụ kiện, túi xách và trang sức như một showroom thu nhỏ ngay trong nhà. Các ngăn kéo và tủ lưu trữ được thiết kế khoa học, giúp sắp xếp giày dép, phụ kiện và đồ dùng cá nhân gọn gàng, thuận tiện cho việc sử dụng hằng ngày. Không gian vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa đáp ứng nhu cầu lưu trữ của người đẹp.

Không gian phòng ngủ của Diệp Lâm Anh

Cô thiết kế nhiều hệ tủ và ngăn kéo để phục vụ nhu cầu lưu trữ

Góc nào cũng được sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt