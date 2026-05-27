Mỹ nhân showbiz "học vượt" từ cử nhân lên Tiến sĩ: Siêu đẹp siêu giàu, sở hữu penthouse 21 tỉ view ôm trọn Hồ Tây

Không chỉ gây chú ý với hình ảnh nàng Hậu sở hữu nhan sắc nổi bật và phong thái thanh lịch, Lương Thùy Linh còn là một trong những mỹ nhân showbiz theo đuổi con đường học vấn bài bản. Sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2019 và lọt Top 12 Miss World, người đẹp sinh năm 2000 vẫn duy trì việc học song song với hoạt động nghệ thuật, thậm chí tiếp tục theo học bậc Tiến sĩ ở tuổi còn rất trẻ.

Lương Thùy Linh đang học tiến sĩ ở tuổi 26.

Bên cạnh học vấn ấn tượng, cuộc sống sang chảnh của nàng hậu cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Trong đó, căn penthouse trị giá khoảng 21 tỷ đồng với tầm nhìn ôm trọn Hồ Tây từng khiến mạng xã hội xôn xao. Lương Thùy Linh cho biết cô mua căn hộ này từ năm 21 tuổi sau thời gian chăm chỉ làm việc kể từ khi đăng quang. Không gian sống của nàng hậu mang phong cách hiện đại, tinh tế nhưng vẫn tạo cảm giác nhẹ nhàng và ấm cúng đúng với hình ảnh cô theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Căn penthouse tọa lạc trên tầng 39 và 40 của một dự án cao cấp tại Hà Nội, sở hữu tầm nhìn bao trọn thành phố và khu vực Hồ Tây. Nhờ nằm ở vị trí cao, căn hộ luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên cùng không khí thoáng đãng. Toàn bộ không gian được thiết kế theo dạng thông tầng với diện tích khoảng 130m², gồm 3 phòng ngủ và 4 phòng tắm. Nhiều mặt thoáng kết hợp hệ cửa kính lớn giúp căn hộ lúc nào cũng sáng sủa, tạo cảm giác rộng rãi và sang chảnh ngay từ khi bước vào. Gam màu chủ đạo là ghi, be và nâu gỗ, mang đến tổng thể vừa hiện đại vừa ấm áp.

Phòng khách của Lương Thùy Linh được thiết kế theo phong cách tối giản, tập trung vào cảm giác thanh lịch và thoải mái. Một mảng tường được ốp đá vân đen xám tạo điểm nhấn hiện đại cho không gian. Bộ sofa màu nâu trở thành trung tâm của căn phòng, vừa tạo cảm giác ấm cúng vừa giúp tổng thể thêm phần sang trọng.

Nhờ hệ cửa kính khổng lồ kéo dài từ sàn đến trần, phòng khách luôn đón được ánh sáng tự nhiên. Đây cũng là góc mà nàng hậu thường chụp ảnh, đọc sách hoặc cắm hoa thư giãn khi ở nhà. Không gian mở khiến toàn bộ khu vực sinh hoạt chung trông rộng thoáng và “chanh sả” đúng chuẩn penthouse triệu đô.

Một trong những khu vực được nhắc đến nhiều nhất trong căn penthouse chính là gian bếp. Không gian này được ngăn cách với phòng khách bằng hệ tủ gỗ kết hợp bàn bếp, vừa tạo sự phân chia nhẹ nhàng vừa giữ được độ liền mạch cho tổng thể căn hộ.

Lương Thùy Linh lựa chọn hệ tủ bếp lớn tông trắng, đi cùng đảo bếp hình chữ nhật hiện đại giúp việc nấu nướng thuận tiện hơn mỗi ngày. Toàn bộ khu vực bếp được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, gọn gàng và tinh tế.

Đây cũng là nơi nàng hậu thường xuyên trổ tài nấu ăn và mời bạn bè tới dùng bữa. Dù mang phong cách sang trọng, căn bếp vẫn tạo cảm giác gần gũi nhờ cách phối màu ấm và ánh sáng tự nhiên tràn vào từ các khung cửa lớn.

Không gian phòng ngủ của Lương Thùy Linh được thiết kế theo hướng tối giản, hạn chế chi tiết cầu kỳ. Điểm nổi bật là hệ tủ gỗ nâu kéo dài với thiết kế tinh xảo và gọn gàng, tạo cảm giác hiện đại nhưng không lạnh lẽo.

Dù hiếm khi khoe trọn căn phòng riêng tư, những hình ảnh nàng hậu chia sẻ vẫn đủ để thấy diện tích rộng rãi cùng cách bài trí chỉn chu của không gian này. Tone màu trung tính tiếp tục được sử dụng để tạo cảm giác thư thái và nhẹ nhàng.

Qua những khoảnh khắc đời thường được đăng tải, dễ nhận ra Lương Thùy Linh dành nhiều tâm huyết cho tổ ấm của mình. Từ việc tự tay chọn nội thất đến cách decor từng góc nhỏ đều cho thấy gu thẩm mỹ tinh tế của nàng hậu. Căn penthouse 21 tỷ không chỉ là tài sản giá trị mà còn phản ánh rõ phong cách sống hiện đại, độc lập và sang trọng của nàng hậu sinh năm 2000.