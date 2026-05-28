Mỹ nhân showbiz cưới đại gia hơn 16 tuổi: Ở biệt thự trắng xa hoa giữa Hà thành, sinh 2 quý tử cho gia tộc

Trong showbiz Việt, có những mỹ nhân lựa chọn tiếp tục theo đuổi ánh hào quang và hoạt động nghệ thuật sôi nổi sau khi kết hôn, nhưng cũng có người dần lui về cuộc sống kín tiếng để vun vén cho gia đình nhỏ. Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú là một trong số đó.

Từng gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, dịu dàng cùng chiều cao nổi bật 1m81, người đẹp sinh năm 1994 được xem là một trong những nàng hậu sở hữu hình ảnh thanh lịch và nền nã của Vbiz. Khi đang ở giai đoạn rực rỡ của nhan sắc và sự nghiệp, cô bất ngờ lên xe hoa vào cuối năm 2018 cùng ông xã doanh nhân hơn 16 tuổi, hiện là nhà sáng lập và điều hành một thương hiệu điện máy, gia dụng có tiếng tại Việt Nam.

Sau kết hôn, Thanh Tú lựa chọn cuộc sống khá kín tiếng, tập trung chăm sóc gia đình nhỏ bên chồng và hai con trai. Tổ ấm của cặp đôi là căn biệt thự bề thế tại Hà Nội với phong cách sang trọng, tinh tế. Qua những hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ, có thể thấy từng góc trong nhà đều được chăm chút kỹ lưỡng, từ không gian sân vườn đến nội thất bên trong, đủ để nhiều người hình dung về cuộc sống viên mãn và đẳng cấp của nàng Á hậu.

Không gian sống của vợ chồng Á hậu Thanh Tú

Dù hiếm khi tiết lộ toàn cảnh cơ ngơi, Á hậu Thanh Tú vẫn nhiều lần khiến dân tình trầm trồ qua những góc nhỏ trong biệt thự được chia sẻ trên mạng xã hội. Không gian sống của vợ chồng nàng Hậu mang phong cách sang trọng với tông trắng chủ đạo, thiết kế rộng rãi và ngập ánh sáng. Khu vực sân vườn được chăm chút kỹ lưỡng với nhiều cây xanh, hoa cảnh giá trị, tạo cảm giác vừa đẳng cấp vừa gần gũi. Mỗi dịp lễ Tết, biệt thự lại được trang hoàng chỉn chu để cả gia đình lưu lại những bộ ảnh kỷ niệm. Khu vực cầu thang lớn dẫn vào cửa chính là một trong những góc check-in quen thuộc của Á hậu Thanh Tú mỗi khi chụp ảnh tại nhà.

Lối cổng dẫn vào biệt thự rộng rãi

Khu vực cầu thang với bạt ngàn cây hoa là địa điểm check-in lý tưởng của Á hậu Thanh Tú

Khu vực này là cầu thang dẫn lên cửa chính biệt thự

Một góc sân vườn đủ rộng để dịp Tết năm nào gia đình Á hậu Thanh Tú cũng bày trí góc Tết xinh xắn, đậm chất truyền thống

Tại đây trồng nhiều cây xanh, dịp Tết được bài trí thêm những chậu cúc và hoa đào rực rỡ

Không gian bên trong biệt thự của vợ chồng Á hậu Thanh Tú mang phong cách sang trọng với tông trắng chủ đạo, tạo cảm giác vừa tinh tế vừa rộng thoáng. Nội thất được lựa chọn đồng bộ theo hướng hiện đại, từng chi tiết đều toát lên vẻ cao cấp. Những món đồ như đèn chùm lớn, tranh nghệ thuật hay các mảng tường trang trí cầu kỳ đều góp phần tạo điểm nhấn cho căn nhà. Chỉ qua vài hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cũng đủ để nhiều người hình dung về độ bề thế và tráng lệ của cơ ngơi này.

Góc phòng khách được trang hoàng dịp Tết Ất Tỵ

Đàn piano đặt ở góc nhà làm điểm nhấn cho không gian thêm nghệ thuật