Mỹ nhân rơi lệ khiến 9 triệu người xót xa, làm gì cũng bị chê hết thời mà có cả concert đi vào lịch sử

JIHYO bật khóc nức nở tại concert TWICE

Tối 28/4, TWICE đã khép lại đêm diễn cuối cùng trong chuỗi concert quy mô khổng lồ lên đến 80 00 mỗi đêm, thuộc tour diễn toàn cầu THIS IS FOR tại MUFG Stadium, Nhật Bản. Xuyên suốt chương trình, 9 cô gái tiếp tục mang đến những màn trình diễn sôi động và nhiệt huyết. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau đêm diễn lại thuộc về khoảnh khắc xúc động của trưởng nhóm Jihyo.

Đoạn clip Jihyo bật khóc thu về hơn 9 triệu lượt xem trên X

Trong phần kết của đêm concert, khi giai điệu của tiết mục Like 1 vang lên, Jihyo đã không kìm nén được cảm xúc và bật khóc nức nở ngay trên sân khấu. Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại rõ nét hình ảnh Jihyo liên tục dùng khăn giấy lau nước mắt, gương mặt nhòe đi vì xúc động mạnh. Ngay lúc đó, thành viên Jeongyeon ôm chặt lấy Jihyo để an ủi, tạo nên một khung cảnh ấm áp thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc giữa các thành viên.

Chỉ trong một thời gian ngắn, khoảnh khắc rơi lệ của mỹ nhân sinh năm 1997 đã được chia sẻ rộng rãi với tốc độ chóng mặt, thu hút hơn 9 triệu lượt xem trên X. Bên cạnh những lời khen ngợi về tình bạn đẹp của TWICE, người hâm mộ cũng bày tỏ sự lo lắng, không biết lý do gì khiến một trưởng nhóm luôn mạnh mẽ, kiên cường như Jihyo lại rơi nước mắt nhiều đến vậy.

Jihyo khóc khiến người hâm mộ lo lắng

Ngay sau khi chương trình kết thúc, Jihyo đã nhanh chóng lên tiếng trấn an người hâm mộ. Nữ thần tượng tiết lộ rằng cô đã rơi nước mắt khi vô tình nghĩ về những khó khăn mà nhóm từng phải đối mặt. Và việc được đứng biểu diễn và nhận sự ủng hộ nồng nhiệt từ 80.000 khán giả đã mang lại cho cô sự an ủi to lớn.

Jihyo tiết lộ mình khóc khi nghĩ về những khó khăn mà nhóm từng phải đối mặt và việc được đứng biểu diễn và nhận sự ủng hộ nồng nhiệt từ 80.000 khán giả khiến cô xúc động

Nữ thần tượng cũng bày tỏ niềm xúc động và trân trọng khoảnh khắc hiện tại, bởi chính bản thân cô cũng không biết đến khi nào mới lại được chứng kiến một biển người rộng lớn đến thế. Lời chia sẻ của Jihyo đã chạm đến trái tim của đông đảo người hâm mộ. Các ONCE (fandom của TWICE) hoàn toàn thấu hiểu và đồng cảm với Jihyo, bởi lẽ cô vừa cùng TWICE viết nên một trang sử mới cho chính sự nghiệp của mình.

TWICE vẫn luôn duy trì vị thế nhóm nhạc hàng đầu Kpop

Bước sang năm thứ 11 của sự nghiệp, TWICE thường xuyên phải đối mặt với những ý kiến chê bai cho rằng nhóm hết thời khi các sản phẩm âm nhạc mới không còn càn quét các bảng xếp hạng nhạc số nội địa như trước. Thế nhưng, những con số thực tế từ chuỗi lưu diễn THIS IS FOR lại chứng minh vị thế khó thể xô đổ của 9 cô gái trên bản đồ âm nhạc.

TWICE vẫn duy trì vị thế top đầu của Kpop

Trong ba ngày 25, 26 và 28/4, nhóm đã tổ chức chuỗi concert quy mô lớn tại MUFG Stadium, sân vận động quốc gia có sức chứa lớn nhất Nhật Bản. Việc lấp đầy địa điểm này trong 3 đêm diễn liên tiếp giúp TWICE thiết lập kỷ lục khi trở thành nhóm nhạc Kpop và nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên biểu diễn tại đây. Mỗi đêm nhạc quy tụ đến 80.000 khán giả, giúp nhóm tẩu tán tổng cộng 240.000 vé. Thành tích này đưa TWICE vươn lên vị trí nhóm nhạc Kpop có lượng khán giả tham dự một concert riêng lẻ cao nhất lịch sử.

Chuỗi concert vừa qua tại Nhật Bản đưa TWICE vươn lên vị trí nhóm nhạc Kpop có lượng khán giả tham dự một concert riêng lẻ cao nhất lịch sử cho đến hiện tại

Không chỉ xưng vương tại châu Á, sức hút của TWICE còn bùng nổ tại phương Tây. Các chặng dừng chân tại Bắc Mỹ thuộc tour diễn THIS IS FOR vừa qua đã thu hút tới 550.000 người tham dự, chính thức thiết lập kỷ lục lịch sử mới cho một nhóm nhạc nữ Kpop tại khu vực này. Bên cạnh sức mạnh bán vé ấn tượng, TWICE còn duy trì phong độ tiêu thụ album đáng nể. Nhóm vững vàng nắm giữ danh hiệu nhóm nhạc nữ Kpop có doanh số bán đĩa chạy nhất tại thị trường Mỹ trong 5 năm liên tiếp, từ năm 2021 đến năm 2025.

Không chỉ xưng vương tại châu Á, sức hút của TWICE còn bùng nổ tại phương Tây

Ngành công nghiệp thần tượng luôn khắc nghiệt và không ngừng thay đổi. Việc thành tích nhạc số tại Hàn Quốc hạ nhiệt là quy luật khó tránh khỏi đối với một nhóm nhạc hoạt động lâu năm. Dù các sản phẩm âm nhạc hiện tại khó thoát vòng fan để tạo hiệu ứng quốc dân như trước, TWICE vẫn sở hữu lượng người nghe cố định vô cùng đông đảo.

TWICE duy trì vị thế là một thế lực đáng gờm tại Kpop dù thành tích nhạc số tại thị trường nội địa không còn quá nổi bật

Điều này có được là nhờ nhóm luôn duy trì hoạt động chung với lịch trình dày đặc, giữ vững đội hình 9 thành viên gắn kết và luôn bùng nổ nhiệt huyết trên sân khấu. Tinh thần cống hiến bền bỉ đó đã giúp TWICE xây dựng một fandom vững mạnh, trở thành hậu phương vững chắc sẵn sàng lấp đầy mọi đêm nhạc. Nhờ vậy, nhóm đã thành công thành giữ vững vị thế là một thế lực đáng gờm tại Kpop, tiếp tục kiên định trên con đường riêng và gặt hái những kỷ lục lịch sử mà hiếm ai có thể chạm tới.



Ảnh: X