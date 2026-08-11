Mỹ nhân phim Việt khoe sắc vóc sau nhiều năm không đóng phim, thẳng thắn đáp trả nghi vấn thẩm mỹ

Đã lâu không tham gia các tác phẩm phim ảnh, hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên vẫn khiến khán giả phải khen hết lời.

Bảo Thanh từng là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất của màn ảnh VTV, ghi dấu ấn qua loạt phim truyền hình đình đám như Sống Chung Với Mẹ Chồng, Về Nhà Đi Con, Người Phán Xử... Với lối diễn xuất tự nhiên cùng khả năng thể hiện tốt cả những vai cá tính lẫn nội tâm, cô trở thành gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình suốt nhiều năm. Hiện tại, dù đã khá lâu không tham gia phim mới để dành thời gian cho gia đình, nữ diễn viên sinh năm 1990 vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng mỗi khi cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội.

Mới đây, người đẹp còn khiến dân mạng thích thú khi đăng tải hình ảnh kèm dòng chú thích đầy hài hước. Cô tự nhận mình là “phụ nữ phức tạp”: “30 phút makeup, riêng 5 phút gắn lông mi giả, 10 phút hì hụi kẹp tóc, chụp ảnh xong lại thay đồ, đắp chăn chỉnh ảnh”. Bên cạnh sự hài hước, gần gũi thì sắc vóc tuổi 36 của nữ diễn viên cũng nhận được nhiều lời khen ngợi.

Bảo Thanh cập nhật hình ảnh mới khoe sắc vóc rạng rỡ ở tuổi 36.

Bảo Thanh khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo trẻ trung và vóc dáng thon gọn dù đã nhiều năm không đóng phim. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hòa cùng làn da sáng mịn nổi bật dưới ánh sáng tự nhiên. Mái tóc đen dài suôn thẳng kết hợp chiếc mũ rộng vành Gucci khiến diện mạo cô thêm phần trẻ trung. Người đẹp lựa chọn lối makeup sắc sảo, với màu son đỏ rực rỡ để tăng thêm vẻ quyến rũ. Bộ đồ bơi dài tay màu xanh phối cùng quần đen ôm sát tôn lên vòng eo gọn gàng và đường cong cơ thể mềm mại. Phần hông và đôi chân thon giúp tổng thể trông thanh thoát, khỏe khoắn nhưng không hề gầy gò. Nhiều khán giả nhận xét Bảo Thanh ngày càng trẻ trung, rạng rỡ và giữ được phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ như thời kỳ còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, đồng thời mong cô sớm trở lại với 1 dự án mới.

Netizen dành nhiều lời khen cho sắc vóc của Bảo Thanh.

Thậm chí, khi bị đặt nghi vấn mới thẩm mỹ vì quá trẻ đẹp, nữ diễn viên còn thẳng thắn phản bác.

Trước đó, Bảo Thanh từng tiết lộ có giai đoạn chạm mốc 60kg, đến mức cô không dám chụp ảnh hay soi gương, chỉ những người thân thiết như gia đình, bạn bè và chồng mới thấy được diện mạo lúc ấy. Trong thời gian đóng phim liên tục, nữ diễn viên ưu tiên sức khỏe để có đủ năng lượng cho những ngày quay kéo dài nên ăn uống khá thoải mái, việc giảm cân gần như không được đặt lên hàng đầu.

Để lấy lại vóc dáng như hiện tại, người đẹp đã theo đuổi phương pháp giảm cân khoa học thay vì ép cân cực đoan. Cô tăng cường rau xanh, trái cây và các loại thịt nạc như ức gà, thịt bò, cá hồi để bổ sung dinh dưỡng nhưng hạn chế chất béo dư thừa. Bà mẹ 2 con cũng chia nhỏ khẩu phần thành 5–6 bữa mỗi ngày, mỗi bữa khoảng 150–200 calo để kiểm soát cảm giác thèm ăn. Song hành với chế độ ăn uống khoa học, nữ diễn viên còn duy trì thói quen uống một cốc nước lớn trước bữa ăn và bổ sung nước đều đặn mỗi 2–3 tiếng. Cuối cùng, Bảo Thanh kết hợp tập luyện vừa sức nhiều bộ môn như gym, bơi lội, đạp xe hoặc chạy bộ để tăng cường trao đổi chất và đốt cháy calo, giữ cơ thể săn chắc lâu dài.

Dù không còn tham gia các hoạt động nghệ thuật, Bảo Thanh vẫn ngày càng nhuận sắc, giữ được vóc dáng thon gọn.

Ảnh: Instagram.