Mỹ nhân phim Sex is Zero gây sốc vì trẻ mãi không già, body mướt mượt ăn đứt gái 18

Sau 24 năm kể từ ngày thành danh với phim Sex is Zero, nữ diễn viên vẫn giữ được gương mặt và vóc dáng trẻ trung.

Buổi gặp mặt người hâm mộ mang tên Stay With Me của Ha Ji Won diễn ra tại Quảng Châu ngày 20/6 đã khép lại trong bầu không khí ngập tràn cảm xúc. Đây không chỉ là lần đầu tiên nữ diễn viên phim Sex is Zero tổ chức fan meeting tại Trung Quốc đại lục mà còn là dịp để khán giả chứng kiến những khoảnh khắc chân thật hiếm thấy của một trong những biểu tượng nhan sắc và diễn xuất hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc.

Trong suốt chương trình, Ha Ji Won liên tục tương tác với người hâm mộ, chia sẻ về cuộc sống, công việc và hành trình nghệ thuật kéo dài hơn hai thập kỷ. Đặc biệt, ở một số thời điểm khi nhắc đến tình cảm của khán giả dành cho mình, nữ diễn viên đã không giấu được sự xúc động và bật khóc ngay trên sân khấu. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt gần như không hề bị thời gian tác động nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Khán giả không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc của Ha Ji Won ở tuổi ngoài 40. Sau 24 năm kể từ ngày thành danh với phim Sex is Zero, nữ diễn viên vẫn giữ được gương mặt và vóc dáng trẻ trung. Không cần lớp trang điểm cầu kỳ hay những góc máy được sắp đặt hoàn hảo, nữ diễn viên vẫn sở hữu thần thái cuốn hút đặc biệt. Đôi mắt long lanh ngấn lệ, sống mũi thanh tú cùng đường nét gương mặt sắc sảo tạo nên những khung hình đẹp đến mức khiến người xem khó có thể rời mắt. Nhiều người thậm chí nhận xét rằng Ha Ji Won chính là minh chứng rõ nét cho câu nói: "Mỹ nhân thực sự thì ngay cả khi khóc cũng đẹp đến nao lòng".

Sự yêu mến mà công chúng dành cho Ha Ji Won không chỉ đến từ vẻ ngoài nổi bật mà còn được xây dựng bằng một sự nghiệp diễn xuất bền bỉ và đầy bản lĩnh. Hơn 20 năm sau ngày ra mắt, cái tên Ha Ji Won vẫn được nhắc đến như một trong những nữ diễn viên thực lực nhất của điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc.

Một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của cô chính là phim Sex is Zero. Bộ phim từng gây sốt khắp châu Á nhờ sự táo bạo, hài hước và tinh thần tuổi trẻ đặc trưng của điện ảnh Hàn Quốc đầu những năm 2000. Những màn tung hứng duyên dáng của dàn diễn viên trẻ, bầu không khí ký túc xá náo nhiệt cùng hàng loạt tình huống hài "lố" đã biến tác phẩm trở thành ký ức thanh xuân của cả một thế hệ khán giả.

Ít ai biết rằng phía sau những phân đoạn nổi tiếng trên màn ảnh lại là quá trình ghi hình đầy áp lực đối với Ha Ji Won. Thời điểm tham gia phim Sex is Zero, cô mới ngoài 20 tuổi và chưa có nhiều kinh nghiệm với những cảnh quay đòi hỏi cường độ cảm xúc cao. Có những phân đoạn chỉ xuất hiện khoảng vài chục giây trên phim nhưng ê-kíp phải mất hàng giờ đồng hồ để hoàn thiện.

Trong điều kiện thời tiết lạnh giá cùng trang phục mỏng manh, nữ diễn viên liên tục phải thực hiện lại các động tác theo yêu cầu của đạo diễn. Không có đội ngũ hỗ trợ chuyên biệt như các đoàn phim hiện đại, mọi thứ đều được xử lý bằng kỹ thuật quay thủ công, từ ánh sáng, góc máy cho đến biểu cảm của diễn viên. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng khiến cả cảnh quay phải bắt đầu lại từ đầu. Nhiều năm sau, khi nhớ lại khoảng thời gian ấy, Ha Ji Won từng thừa nhận quãng thời gian tham gia phim Sex is Zero là một trong những trải nghiệm khó quên nhất thời kỳ đầu sự nghiệp.

Tuy nhiên, chính những thử thách đó đã góp phần tạo nên bản lĩnh nghề nghiệp của cô. Vượt qua áp lực, sự ngượng ngùng và mệt mỏi, Ha Ji Won học được cách kiểm soát cảm xúc trước máy quay, xử lý những phân đoạn phức tạp và giữ được sự tập trung tuyệt đối trong công việc. Những trải nghiệm có được từ phim Sex is Zero chính là nền tảng giúp cô từng bước khẳng định vị thế ngôi sao thực lực của màn ảnh Hàn.

Sau thành công của phim Sex Is Zero, Ha Ji Won liên tiếp ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Damo, Hwang Jini, Secret Garden và nhiều dự án điện ảnh, truyền hình khác. Dù đảm nhận hình tượng cổ trang, hành động hay tâm lý tình cảm, nữ diễn viên đều cho thấy khả năng hóa thân đa dạng cùng chiều sâu cảm xúc hiếm có.

Ở những tác phẩm trưởng thành hơn, Ha Ji Won tiếp tục chinh phục khán giả bằng khả năng thể hiện nội tâm phức tạp của nhân vật. Đặc biệt trong các vai diễn thuộc dòng phim tâm lý - giật gân, cô gây ấn tượng với vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ nhưng không kém phần mạnh mẽ. Những ánh mắt chất chứa nghi hoặc, những cuộc đối đầu căng thẳng hay các phân đoạn bộc lộ tham vọng, tổn thương đều được nữ diễn viên xử lý tinh tế, cho thấy đẳng cấp của một ngôi sao đã được thời gian kiểm chứng.

Sau 24 năm kể từ ngày phim Sex is Zero ra rạp, Ha Ji Won vẫn giữ được sức hút đặc biệt trong lòng công chúng. Và có lẽ, chính những giọt nước mắt tại fan meeting Stay With Me lần này đã cho khán giả thấy một Ha Ji Won rất khác: không chỉ là ngôi sao hàng đầu của màn ảnh Hàn, mà còn là người phụ nữ luôn trân trọng tình cảm của người hâm mộ. Đó cũng là lý do vì sao mỗi lần cô xuất hiện, dù là trên phim hay ngoài đời thực, vẫn luôn khiến người ta rung động.

Theo Naver