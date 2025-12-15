"Mỹ nhân phim giờ vàng" khóc lóc ngày đêm đòi ly hôn bằng được chồng đại gia vừa đi tù

Vương Lệ Khôn có cuộc hôn nhân sóng gió với đại gia Chiêm Hạo Lễ. Tháng 2/2023, Chiêm Hạo Lễ bị bắt vì lừa đảo hơn 200 người, với số tiền 800 triệu NDT (hơn 2.700 tỷ đồng). Chồng minh tinh Cbiz đã dựa vào nhu cầu muốn mua nhà gần trường học tốt của các bậc phụ huynh để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Chiêm Hạo Lễ bị xét xử vào tháng 8/2024. Tuy nhiên, vụ án này vẫn chưa thể đưa ra phán quyết cuối cùng vì Chiêm Hạo Lễ và gia đình từ chối khắc phục hậu quả, với lý do không có tiền. Cơ quan chức năng cũng chưa tìm được tung tích 600 triệu NDT (2.100 tỷ đồng) mà Chiêm Hạo Lễ đã kịp tẩu tán trước khi bị bắt.

Theo tờ Sohu, gần 2 năm qua, Vương Lệ Khôn tìm đủ mọi cách ly hôn Chiêm Hạo Lễ trước khi tòa đưa ra hình phạt với đại gia này. Cô liên tục khóc kể, cầu xin người chồng tù tội buông tay mình. Tuy nhiên, Chiêm Hạo Lễ vẫn nhất quyết không ký vào đơn ly dị. Nguồn tin trong giới cho biết nếu Chiêm Hạo Lễ không đồng ý đường ai nấy đi, Vương Lệ Khôn cũng không thể làm gì khác. Theo quy định của pháp luật, dù vụ án có dính dáng đến Vương Lệ Khôn hay không, với tư cách vợ chồng, nữ diễn viên này vẫn phải gánh 1 phần trách nhiệm cùng Chiêm Hạo Lễ. Đây là điều Vương Lệ Khôn không hề mong muốn.

Vương Lệ Khôn muốn ly hôn chồng đại gia lừa đảo vướng vòng lao lý, nhưng bất thành

Do đó, thời gian qua, nữ diễn viên liên tục nhờ hỗ trợ pháp lý, đẩy nhanh tiến trình ly hôn để bản thân không phải trả nợ thay chồng, bảo toàn được khối tài sản riêng lẫn danh tiếng. Cô đang thống kê, chứng minh tài sản có được trước hôn nhân nhằm đảm bảo quyền lợi khi ly hôn Chiêm Hạo Lễ. Thời điểm chồng bị khám nhà, tịch biên tài sản, Vương Lệ Khôn đã suy sụp tột độ vì không biết tài sản của mình có bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra, mang đi trả nợ cho Chiêm Hạo Lễ hay không.

Nữ diễn viên muốn rời bỏ người chồng dính án lừa đảo càng sớm càng tốt để không phải chịu cảnh nợ nần, bỗng dưng mất sạch tài sản

Theo công bố của cảnh sát điều tra vào ngày 28/11, họ đã thu giữ số tài sản của Chiêm Hạo Lễ gồm 151 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 50 gram; 9 chiếc xe hạng sang; tủ đựng xì gà phiên bản giới hạn với 2.032 điếu xì gà; bộ sưu tập túi xách đến từ các thương hiệu xa xỉ như HERMES, LV, GUCCI và Chanel, rượu vang.

Đến hiện tại, cơ quan chức năng đã bán được 151 thỏi vàng với giá 6,5 triệu NDT (24,2 tỷ đồng), 1 chiếc Rolls-Royce với giá hơn 5 triệu NTD (18,9 tỷ đồng), 1 chiếc Ferrari màu đỏ với giá 4,2 triệu NDT (15,6 tỷ đồng), 1 chiếc túi xách HERMES màu xám với giá 335.000 NDT (gần 1,3 tỷ đồng), tủ xì gà và 2.032 điếu xì gà được bán với giá 13,2 triệu NDT (49,1 tỷ đồng).

Tổng số tiền thu được sau lần bán đấu giá tài sản của chồng Vương Lệ Khôn đợt 1 là 109 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền thu về này vẫn là quá ít so với con số 2.700 tỷ mà Chiêm Hạo Lễ đã lừa đảo, không đủ để đền bù thiệt hại kinh tế cho 200 người dân.



Trong lần bán đấu giá tài sản của Chiêm Hạo Lễ đợt 1, cơ quan chức năng thu về 109 tỷ đồng

Vương Lệ Khôn sinh năm 1985, được mệnh danh là "nữ thần mặt mộc" của showbiz Trung Quốc. Cô được biết đến với các bộ phim kinh điển giờ vàng trên màn ảnh Hoa ngữ như Mỹ Nhân Tâm Kế, Vũ Động Càn Khôn, Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn... Vương Lệ Khôn và Chiêm Hạo Lễ bí mật đăng ký kết hôn vào năm 2019. Trong thời gian hôn nhân, nữ diễn viên chưa bao giờ chia sẻ hình ảnh ông xã, ngoại trừ những món quà xa xỉ được tặng, thể hiện cuộc sống giàu sang và sung túc.

Khi chồng bị bắt, Vương Lệ Khôn cũng bị triệu tập điều tra và phong tỏa tài sản. Cô từng bị cáo buộc có tham gia sử dụng số tiền phi pháp mà chồng kiếm được. Chiêm Hạo Lễ đã dùng tiền lừa đảo để mua sắm quà tặng như đồ hiệu xa xỉ, trang sức đắt giá, nhà và xe cho nữ diễn viên Trung Quốc. Cụ thể là Vương Lệ Khôn đã được Chiêm Hạo Lễ tặng căn biệt thự 47 triệu NDT (tương đương 116 tỷ đồng), xe Rolls-Royce Phantom có giá 1,4 triệu USD (khoảng 33,9 tỷ đồng).

Trong phòng thẩm vấn, Vương Lệ Khôn phủ nhận liên quan đến các hành vi lừa đảo của Chiêm Hạo Lễ. Cô khẳng định không hề có chuyện bản thân biết chồng làm ăn bất chính nhưng vẫn bao che và nhận lợi ích từ hành động chiếm đoạt tài sản phi pháp của chồng. Nữ diễn viên đã nộp bản kê khai tài sản cá nhân để chứng minh bản thân vô tội. Sau khi được kết luận không dính dáng đến vụ án của chồng, Vương Lệ Khôn giữ được sự nghiệp trong showbiz, có thể quay lại đóng phim và dự sự kiện công khai.

Nguồn: Sina, Sohu