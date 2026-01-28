Mỹ nhân phim 18+ duy nhất có "vòng 1 biết diễn": Body căng đét ngắm là mê, nhan sắc thượng hạng không đùa

Mạng xã hội đang rộ lên những cuộc thảo luận xoay quanh thành tích điện ảnh của Sydney Sweeney trong năm 2025, khi nữ diễn viên góp mặt trong 4 dự án được ra rạp nhưng kết quả phòng vé lại vô cùng chênh lệch. Đáng chú ý, có tới 3 bộ phim thua lỗ nặng, trong khi chỉ 1 tác phẩm phim 18+ duy nhất đạt thành tích doanh thu vượt trội, thậm chí được xem là "cứu vớt" hình ảnh phòng vé của cô trong năm nay.

Cả 3 phim Christy, Americana và Eden đều thua lỗ nặng nề.

Cụ thể, bộ phim Christy có kinh phí sản xuất khoảng 15 triệu USD nhưng chỉ thu về vỏn vẹn 1,9 triệu USD. Americana còn gây thất vọng hơn khi tiêu tốn 9 triệu USD kinh phí nhưng doanh thu chỉ đạt khoảng 500 nghìn USD. Trong khi đó, dự án có quy mô lớn nhất là Eden với kinh phí lên tới 55 triệu USD cũng không thoát khỏi cảnh thua lỗ khi chỉ mang về 2,4 triệu USD sau thời gian công chiếu.

Trong khi đó, phim 18+ Cô Hầu Gái lại thắng đậm ngoài phòng vé.

Trái ngược hoàn toàn với ba tác phẩm kể trên, phim 18+ Cô Hầu Gái lại tạo nên cú nổ lớn tại phòng vé khi đạt doanh thu 297 triệu USD, gấp hơn 8 lần kinh phí sản xuất 35 triệu USD. Sự chênh lệch này nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội.

Điểm chung dễ nhận thấy là ba bộ phim thất bại đều là những tác phẩm có ít hoặc gần như không có yếu tố gợi cảm, kịch bản không giàu tính giải trí. Ngược lại, phim 18+ Cô Hầu Gái lại đi theo hướng giải trí rõ rệt, sở hữu nhiều phân cảnh táo bạo, giúp Sydney Sweeney phô diễn trọn vẹn lợi thế ngoại hình, đặc biệt là nhan sắc và vóc dáng vốn được xem là nổi bật hàng đầu Hollywood hiện nay.

Với những bộ phim có Sydney Sweeney, đặc biệt là phim 18+, điều khán giả quan tâm là cảnh nóng chứ không phải diễn xuất của cô. Đây rõ ràng là điều mà nữ diễn viên sẽ cần phải suy nghĩ rất nhiều nếu muốn tiến xa trên con đường sự nghiệp.

Từ đó, trên mạng xã hội xuất hiện cách nói nửa đùa nửa thật rằng Sydney Sweeney sở hữu "vòng 1 biết diễn" - một cách ví von để công nhận sức hút hình thể của nữ diễn viên. Nhiều ý kiến cho rằng, ngay cả trong thế giới Hollywood đầy rẫy mỹ nhân, Sydney Sweeney vẫn đủ nổi bật để khiến khán giả "xem là thích, nhìn là nhớ", đặc biệt với những phim 18+ mang tính giải trí thuần túy.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít khán giả cũng thẳng thắn nhận định rằng chuỗi thành tích phòng vé này đang phản ánh một thực tế khá phũ phàng: Ngoài lợi thế ngoại hình, Sydney Sweeney chưa thực sự có điểm gì quá nổi trội để khiến công chúng sẵn sàng bỏ tiền ra rạp. Theo nhóm ý kiến này, lối diễn của cô được đánh giá là chưa đủ đặc biệt để gánh vác những kịch bản "nặng".

Tên tuổi của Sydney Sweeney dường như bị gắn liền với những phim 18+. Cô sở hữu vóc dáng nóng bỏng nhưng diễn xuất nhạt nhòa, chưa đủ sức gánh vác những kịch bản "nặng".

Chính vì vậy, nhiều người cho rằng vùng an toàn của Sydney Sweeney hiện tại vẫn là những bộ phim giải trí, lãng mạn hoặc có yếu tố gợi cảm rõ rệt, tiêu biểu như Cô Hầu Gái hay trước đó là Anyone But You - tác phẩm có kinh phí 25 triệu USD nhưng thu về tới 220,3 triệu USD - bằng chứng cho thấy sức hút thương mại rõ ràng của nữ diễn viên khi được đặt đúng thể loại.