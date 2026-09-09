Mỹ nhân ở ẩn nhiều năm trở lại showbiz, eo thon không ai tin đã là mẹ 4 con

Diện trang phục thanh lịch và kín đáo, vóc dáng của cô vẫn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Là một trong những diễn viên quen mặt và có dấu ấn riêng trên màn ảnh Việt, Vân Trang từng có khoảng thời gian dài tạm gác các dự án nghệ thuật cũng như hạn chế tham dự sự kiện để dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ. Chính vì vậy, sự xuất hiện của nữ diễn viên tại buổi ra mắt bộ phim Lên Hương mới đây nhanh chóng nhận được sự chú ý.

Đến ủng hộ Khương Ngọc trong dự án mới, Vân Trang khiến nhiều người bất ngờ bởi diện mạo trẻ trung, rạng rỡ cùng vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Dù đã là mẹ của 4 con, người đẹp sinh năm 1990 vẫn giữ được hình thể cân đối và thần sắc tươi tắn như thời kỳ còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi.

Sắc vóc nổi bật của Vân Trang qua ống kính cam thường khi xuất hiện tại sự kiện. (Nguồn: molistarofficial)

Vân Trang mang đến 1 vẻ đẹp thanh lịch, trang nhã trong một thiết kế váy liền màu kem sáng. Phần thân trên cổ tròn kín đáo, tay váy hơi phồng tạo nét nữ tính, trong khi chi tiết ôm nhẹ ở eo giúp tổng thể trở nên gọn gàng, cân đối. Chất liệu và gam màu nhã nhặn càng tôn lên vẻ dịu dàng, sang trọng của nữ diễn viên.

Đặc biệt, thiết kế có đường chiết eo vừa phải đã khéo léo làm nổi bật vòng eo thon gọn đáng ngưỡng mộ dù đã trải qua 4 lần sinh nở của Vân Trang. Phần chân váy dài qua gối mang đến cảm giác thanh lịch, đồng thời tạo hiệu ứng giúp đôi chân và tổng thể cơ thể trông cao ráo hơn.

Vóc dáng thon gọn, thanh thoát của Vân Trang qua ống kính cam thường tại sự kiện.

Người đẹp lựa chọn kiểu tóc búi thấp cùng lối trang điểm nhẹ nhàng để hoàn thiện vẻ đẹp yêu kiều, duyên dáng. Qua ống kính cam thường, bà mẹ 4 con vẫn khiến người nhìn khó rời mắt với nhan sắc rạng rỡ, tươi tắn. Có thể thấy, dù đã nhiều năm ít tham gia các hoạt động giải trí, Vân Trang vẫn giữ được phong độ nhan sắc như thuở nào.

Nhan sắc đằm thắm, rạng rỡ của nữ diễn viên.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho Vân Trang. Không cần những bộ cánh quá lồng lộn hay gợi cảm, nữ diễn viên vẫn hoàn toàn chinh phục công chúng.

Ở tuổi 36, Vân Trang vẫn duy trì được vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn cùng thần sắc rạng rỡ như thuở mới vào nghề. Thời gian gần đây, khi trở lại tích cực hơn với phim ảnh và các hoạt động sự kiện, nữ diễn viên cũng liên tục làm mới hình ảnh thay vì bó buộc mình trong một phong cách quen thuộc. Đặc biệt, những biến hóa về kiểu tóc mang đến cho Vân Trang diện mạo đa dạng và mới mẻ hơn, khi thì nữ tính, mềm mại với mái tóc dài nữ tính, lúc lại trẻ trung, hiện đại cùng tóc ngắn hoặc những kiểu tạo hình cá tính.

Nữ diễn viên thử sức với nhiều kiểu tóc khác nhau.

Ảnh: TikTok, FBNV.