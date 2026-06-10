Mỹ nhân nổi tiếng nhất miền Tây: Phim ca nhạc trăm triệu view, đang được cả nước yêu mến bỗng lấy chồng rồi biến mất

Mỹ nhân này là một trong những giọng ca nổi tiếng hàng đầu showbiz, sở hữu sự nghiệp rực rỡ với loạt dấu ấn từ âm nhạc, truyền hình đến các sân khấu ca nhạc.

Mỹ nhân nổi tiếng bậc nhất miền Tây, có phim ca nhạc trăm triệu views

Khởi My là một trong những gương mặt nổi bật của Vpop giai đoạn những năm 2010. Ở thời điểm đỉnh cao, nữ ca sĩ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, được săn đón tại nhiều sân khấu, sự kiện và thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình với vai trò ca sĩ, MC, khách mời.

Khởi My là một trong những gương mặt nổi bật của Vpop giai đoạn những năm 2010

Khởi My tên thật là Trần Khởi My, sinh năm 1990, quê Đồng Nai. Cô được khán giả biết đến sau khi giành giải nhất Tiếng ca học đường 2007. Không chỉ hoạt động ca hát, Khởi My còn từng đảm nhận vai trò MC/VJ, ghi điểm nhờ hình ảnh trẻ trung, vui vẻ và lối nói chuyện duyên dáng.

Năm 2010, Khởi My bắt đầu tạo dấu ấn với ca khúc Vì Sao kết hợp cùng Hoàng Rapper. Đầu năm 2011, cô phát hành album đầu tay Đôi Cánh , gồm các ca khúc như Đôi Cánh, Vì Sao, Vết Cắt, Đơn Giản . Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục ra mắt album Hạt Cát với những bài hát như H ạt Cát, Khóc Đêm, Lâu Rồi, Băng Giá . Đây là giai đoạn Khởi My dần xây dựng được hình ảnh ca sĩ teen dễ thương, gần gũi, đồng thời được yêu thích nhờ phong cách hóm hỉnh khi làm MC.

Việc giành ngôi vị Quán quân Gương Mặt Thân Quen giúp tên tuổi Khởi My đến gần hơn với khán giả

Năm 2013 được xem là cột mốc bùng nổ trong sự nghiệp Khởi My. Cô tham gia Gương Mặt Thân Quen mùa đầu tiên và giành ngôi vị Quán quân, đồng thời được ghi nhận là thí sinh được yêu thích nhất. Sau chương trình, tên tuổi Khởi My phủ sóng mạnh mẽ hơn, không chỉ trong cộng đồng khán giả trẻ mà còn ở sân khấu tỉnh, gameshow và truyền hình.

Cũng trong năm 2013, Khởi My liên tục có các MV/ca khúc được khán giả trẻ yêu thích như Góc Nhỏ Trong Tim, Cố Quên, Giới Hạn, Bước Chân . Đặc biệt, dự án Gửi Cho Anh kết hợp cùng Kelvin Khánh trở thành cú hích lớn, đưa hình ảnh của cô đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Gửi Cho Anh - Khởi My

Gửi Cho Anh là phim ca nhạc/MV phát hành năm 2013, được xây dựng theo màu sắc học đường, xoay quanh câu chuyện tình đầu trong trẻo của tuổi trẻ. MV có Khởi My đóng chính, Kelvin Khánh xuất hiện bên cạnh cô và nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh trong cộng đồng fan. Đây cũng là một trong những sản phẩm khiến Khởi My và Kelvin Khánh được khán giả tích cực “đẩy thuyền” về sau. Đến hiện tại, phim ngắn này đã cán mốc hơn 86 triệu lượt xem trên YouTube.

Hai phần phim ca nhạc của Khởi My thu về hơn 140 triệu view, một con số đáng nể đối với các sản phẩm Vpop cùng thời

Sau thành công của phần đầu, Khởi My tiếp tục ra mắt Người Yêu Cũ , còn được biết đến như Gửi Cho Anh 2. Sản phẩm nối tiếp câu chuyện của phần trước, lấy bối cảnh sau 8 năm xa cách, khi hai nhân vật chính gặp lại nhau trong những hiểu lầm và tiếc nuối. Phần hai tiếp tục tạo sức hút lớn và hiện đã đạt hơn 54 triệu lượt xem. Tổng cộng, hai phần phim ca nhạc của Khởi My thu về hơn 140 triệu view, một con số đáng nể đối với các sản phẩm Vpop cùng thời.

Sau Gương Mặt Thân Quen cùng loạt hit Gửi Cho Anh, Người Yêu Cũ , Khởi My trở thành cái tên được săn đón trên nhiều sân khấu tỉnh thành. Độ phủ của nữ ca sĩ không chỉ dừng lại ở khán giả teen hay các chương trình truyền hình, mà còn lan rộng đến thị trường biểu diễn phía Nam, đặc biệt là miền Tây. Đây cũng là giai đoạn tên tuổi Khởi My xuất hiện dày đặc, được xem như một trong những gương mặt hút khán giả bậc nhất ở các sân khấu ca nhạc thời điểm đó.

Đang nổi tiếng thì lấy chồng rồi gần như biến mất

Sau thành công của Gửi Cho Anh , Khởi My và Kelvin Khánh tiếp tục xuất hiện chung trong nhiều sản phẩm, khiến hình ảnh cặp đôi "nhạc giả tình thật" càng được fan yêu thích. Sau Người Yêu Cũ, nữ ca sĩ góp mặt trong MV Buông Tay cùng La Thăng, Kelvin Khánh và Huy Nam. Sản phẩm vẫn đi theo màu sắc chuyện tình buồn, nhiều drama, giúp tên tuổi Khởi My và Kelvin Khánh tiếp tục được khán giả trẻ chú ý.

Sau thành công của Gửi Cho Anh, Khởi My và Kelvin Khánh trở thành cặp đôi nổi tiếng và được nhiều khán giả yêu thích

Không chỉ ăn ý trong các MV, Khởi My và Kelvin Khánh còn thường xuyên xuất hiện bên nhau ở gameshow, hậu trường và các hoạt động giao lưu với fan. Sự thân thiết tự nhiên của cả hai khiến khán giả liên tục "đẩy thuyền", biến họ thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất Vpop thời điểm đó.

Ở giai đoạn này, sức hút của Khởi My không chỉ thể hiện qua lượng khán giả ở sân khấu hay lượt xem trên YouTube, mà còn lan mạnh sang mạng xã hội. Fanpage của nữ ca sĩ đạt lượng theo dõi/lượt thích lên tới con số 10 triệu, biến cô thành một trong những nghệ sĩ trẻ có cộng đồng fan đông đảo bậc nhất Vpop. Từ sản phẩm âm nhạc, lịch diễn cho đến những khoảnh khắc đời thường, mọi hoạt động của Khởi My đều dễ dàng thu hút sự quan tâm lớn.

Fanpage của Khởi My đạt lượng theo dõi/lượt thích lên tới con số 10 triệu

Giữa lúc tên tuổi vẫn đang được yêu mến rộng rãi, Khởi My bất ngờ công khai chuyện tình cảm và tổ chức đám cưới với Kelvin Khánh vào năm 2017. Hôn lễ của cả hai gây sốt vì diễn ra kín đáo nhưng vẫn tạo hiệu ứng lớn trên mạng xã hội. Với nhiều khán giả, đây giống như cái kết đẹp của cặp đôi thanh xuân từng bước ra từ những MV ca nhạc đình đám.

Tuy nhiên, sau cột mốc hôn nhân, Khởi My dần rút khỏi nhịp hoạt động showbiz. Nữ ca sĩ không còn đi hát, hiếm khi xuất hiện trên các sân khấu lớn nhỏ và gần như không tiếp tục chạy theo những dự án âm nhạc ồn ào như giai đoạn trước.

Sau khi bất ngờ tuyên bố kết hôn cùng Kelvin Khánh, Khởi My chọn cuộc sống kín tiếng hơn

Thay vì duy trì hình ảnh ngôi sao Vpop phủ sóng khắp nơi, Khởi My chọn cuộc sống kín tiếng hơn bên Kelvin Khánh. Cô chuyển sang livestream, chơi game, thỉnh thoảng giao lưu với fan nhưng không còn đặt nặng chuyện comeback hay giữ độ nóng trên thị trường. Sự thay đổi này khiến nhiều khán giả tiếc nuối, bởi Khởi My từng là một trong những nữ ca sĩ có độ nhận diện lớn của Vpop.

Đến năm 2023, Khởi My gây chú ý khi tái xuất tại Ca Sĩ Mặt Nạ nhưng sau đó vẫn không hoạt động nghệ thuật quá sôi nổi

Đến năm 2023, Khởi My gây chú ý khi tái xuất tại Ca Sĩ Mặt Nạ với mascot Cừu Bông. Màn lộ diện của cô khiến nhiều khán giả 8X, 9X xúc động vì được nghe lại giọng hát từng gắn với một thời thanh xuân. Dù vậy, sau hiệu ứng hoài niệm này, Khởi My vẫn không hoạt động nghệ thuật quá sôi nổi. Nữ ca sĩ chỉ ra nhạc rải rác, xuất hiện vừa đủ và tiếp tục giữ cuộc sống riêng tư, bình yên thay vì trở lại đường đua Vpop như trước.

Ảnh: FB