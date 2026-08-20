Mỹ nhân miền Tây cao 1m78 từng được chồng tặng biệt thự 10 tỷ, liên tục mua thêm BĐS cao cấp ở Hà Nội

Cặp vợ chồng nổi tiếng này vừa kỷ niệm 10 năm kết hôn.

Kỳ Hân (tên thật Nguyễn Thị Mộng Điệp, SN 1995, quê Cần Thơ) sở hữu chiều cao 1m78 và từng là gương mặt quen thuộc trên sàn diễn. Cô từng hoạt động dưới sự quản lý của ông bầu Vũ Khắc Tiệp, tham gia một số cuộc thi người mẫu và có thời gian thử sức với diễn xuất.

Tên tuổi Kỳ Hân được chú ý nhiều hơn khi cô công khai chuyện tình cảm với Mạc Hồng Quân. Thời điểm đó, nam cầu thủ vừa trải qua một mối tình ồn ào nên việc anh nhanh chóng có bạn gái mới khiến Kỳ Hân cũng trở thành tâm điểm bàn luận.

Nữ người mẫu từng kể ban đầu cô cũng không có thiện cảm với Mạc Hồng Quân vì những thông tin xuất hiện trên mạng. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp gặp gỡ và tìm hiểu, Kỳ Hân cho rằng con người của bạn trai khi đó không giống những gì cô từng nghĩ. Hai người sau đó quyết định tiến tới hôn nhân.

Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân

Tháng 6/2016, Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân kết hôn. Cùng năm, họ đón con trai đầu lòng Mạc Xuân Phúc, nickname Củ Tỏi. Đến cuối năm 2020, gia đình có thêm bé trai, thường được gọi là Dưa Hấu.

Điều đáng chú ý là sau những ồn ào thuở đầu, cuộc sống của Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân những năm sau đó khá kín tiếng. Kỳ Hân gần như rời khỏi showbiz, chuyển hướng sang kinh doanh và dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Mạc Hồng Quân tiếp tục thi đấu bóng đá.

Được biết, hai vợ chồng Kỳ Hân đều là những người dành phần lớn thời gian cho gia đình. Cả hai thường tranh thủ thời gian nghỉ để đưa các con đi chơi, du lịch. Sau 10 năm kết hôn, chân dài miền Tây cũng từng viết về quan điểm hôn nhân của mình theo hướng khá thực tế: có vấn đề thì cùng sửa, gặp khó khăn thì cùng kiên trì thay vì dễ dàng rời bỏ nhau.

Không chỉ có cuộc sống gia đình ổn định, vợ chồng Kỳ Hân - Mạc Hồng Quân từng nhiều lần gây chú ý bởi việc mua bán nhà cửa.

Sau khi kết hôn vào năm 2016, Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân sống trong một căn chung cư cao cấp tại Hà Nội. Đến năm 2020, cuộc sống của gia đình có thêm một bước thay đổi khi Mạc Hồng Quân mua tặng vợ một căn biệt thự song lập ở ngoại thành Hà Nội. Căn nhà khi đó được cho là có giá trị khoảng hơn 10 tỷ đồng.

Tuy nhiên đến năm 2022, cặp đôi quyết định rao bán căn biệt thự này. Cũng trong năm này, cả hai tiết lộ đã mua 2 căn chung cư cao cấp ở Hà Nội với giá trị khoảng 8 tỷ đồng, dự định đập thông để tạo thành một không gian sống rộng hơn cho gia đình. Không lâu sau đó, cả hai tiếp tục tậu thêm 1 căn biệt thự liền kề khác.

Căn biệt thự Mạc Hồng Quân tặng vợ vào năm 2020, sau đó 2 năm vợ chồng nam cầu thủ đã rao bán và tậu biệt thự khác

Chiếc xế hộp Kỳ Hân được chồng tặng

Bên cạnh nhà đất, Kỳ Hân từng được ông xã tặng một chiếc ô tô 7 chỗ vào đầu năm 2022. Theo thông tin được đăng tải, chiếc xe có giá lăn bánh khoảng 1,5 tỷ đồng. Mạc Hồng Quân để vợ tự lựa chọn mẫu xe, màu sắc mà cô yêu thích rồi anh thanh toán.

Kỳ Hân cũng từng chia sẻ khá thẳng về chuyện tiền bạc của gia đình. Cô cho biết việc bán hàng online của mình không phải nguồn giúp hai vợ chồng trở nên giàu có. Theo chia sẻ của nữ người mẫu, tài sản gia đình đến từ thu nhập của Mạc Hồng Quân, lợi nhuận từ mua bán bất động sản cùng sự hỗ trợ của gia đình.

Hiện tại, sau nhiều năm sinh sống tại Hà Nội, cả gia đình Kỳ Hân đã chuyển vào TP.HCM từ giữa năm 2025. Cặp đôi từng chia sẻ đã cân nhắc việc chuyển vào miền Nam từ trước đó khoảng một năm, chủ yếu dựa trên điều kiện công việc, thời tiết và cuộc sống của gia đình. Hai con trai cũng được chuẩn bị để học tập trong môi trường mới.

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ

Kỳ Hân tập trung vào chăm sóc gia đình, kinh doanh, chơi thể thao giữ gìn sắc vóc

Ở tuổi 31, Kỳ Hân hiện không còn hoạt động showbiz sôi nổi như thời điểm trước khi kết hôn. Cô chủ yếu tập trung vào gia đình, công việc kinh doanh và cuộc sống cùng chồng con tại TP.HCM.

Dù đã trải qua 2 lần sinh nở, Kỳ Hân được khán giả khen vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng. Trên trang cá nhân của mình, mỹ nhân sinh năm 1995 thường chia sẻ hình ảnh chơi pickleball, đạp xe, ăn uống điều độ, ý thức giữ gìn ngoại hình để kiểm soát cân nặng.

Tổng hợp/Ảnh: FBNV