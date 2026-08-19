Mỹ nhân mang gương mặt của Mai Phương Thuý và Bạch Lộc cộng lại: U40 mà trẻ phát hờn, nói gái đôi mươi cũng tin

Nói mỹ nhân này là chị em sinh đôi của Mai Phương Thúy cũng chẳng ai nghi ngờ.

Trong làng phim truyền hình Việt Nam, Phương Hằng là một cái tên quen thuộc, ghi dấu ấn sâu trong lòng khán giả qua vai diễn Út Minh trong Gạo Nếp Gạo Tẻ (2018). Trên phim, cô thể hiện rõ nét hồn nhiên, có chút bướng bỉnh nhưng lại trọng tình nghĩa của cô con gái út, khiến khán giả ấn tượng vô cùng. Không chỉ có diễn xuất được đánh giá cao, Phương Hằng còn sở hữu gương mặt với nét đẹp dễ chịu, nhìn là thấy thiện cảm. Visual của nữ diễn viên thậm chí còn được khán giả nhận xét là vừa giống một Hoa hậu đình đám Việt Nam, vừa giống đại mỹ nhân Hoa ngữ thế hệ mới là Mai Phương Thúy và Bạch Lộc.

Nhiều khán giả khi theo dõi những khoảnh khắc đời thường hay các bộ ảnh nghệ thuật của Phương Hằng đã nhận xét ngay là cô trông giống như "chị em sinh đôi" với Mai Phương Thúy. Phương Hằng sở hữu đôi mắt to tròn, sống mũi cao thanh tú cùng khuôn miệng cười rạng rỡ với chiếc răng khểnh. Khi đặt những bức ảnh chụp góc nghiêng của cả hai cạnh nhau, công chúng khó lòng phân biệt được 2 người đẹp bởi sự tương đồng từ thần thái dịu dàng cho đến các đường nét hài hòa trên gương mặt. Bản thân Phương Hằng cũng từng chia sẻ cô cảm thấy rất vui và coi đó là một lời khen ngợi lớn khi được so sánh với một biểu tượng nhan sắc như nàng Hậu.

Mặt khác, Phương Hằng gần đây còn khiến netizen bàn tán rần rần với visual ngày càng thăng hạng, được ví như Bạch Lộc phiên bản Việt. Đặc biệt là trong những phân cảnh cô nở nụ cười tươi, tràn đầy năng lượng tích cực được cho là y hệt như mỹ nhân đình đám của màn ảnh Hoa ngữ. Ở cả hai đều toát lên "vibe" ngọt ngào, đáng yêu, mang lại cảm giác gần gũi khiến người đối diện không thể rời mắt.

Phương Hằng (Đặng Phương Hằng, sinh năm 1989) bén duyên với bộ môn nghệ thuật thứ bảy khi vô tình đi thử vai cùng bạn. Cơ duyên đầu tiên đưa cô đến với màn ảnh là vai diễn phụ Bảo Như trong bộ phim học đường Thứ Ba Học Trò (2009). Nhờ nét diễn tự nhiên, cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn và có ngay vai chính đầu tay trong phim Thụy Khúc (2010) chỉ một năm sau đó. Suốt nhiều năm làm nghề, Phương Hằng kiên trì đi lên bằng thực lực thông qua hàng loạt tác phẩm như Mẹ Chồng Nàng Dâu, Lặng Lẽ Yêu Em, Gia Đình Ngũ Quả... Đỉnh cao sự nghiệp của cô gọi tên giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Cánh Diều Vàng 2018 cho vai Út Minh.

Bước sang tuổi 37, cuộc sống hiện tại của Phương Hằng viên mãn từ sự nghiệp cho đến gia đình. Sau 8 năm hôn nhân hạnh phúc cùng ca sĩ Anh Tâm, cô đã chính thức đón thiên thần nhỏ đầu lòng. Làm mẹ ở tuổi U40, tương đương với 17 năm sau khi vào nghề, Phương Hằng ngày càng thăng hạng nhan sắc, trẻ trung rạng rỡ một cách khó tin. Sự mặn mà của bà mẹ một con hòa cùng visual "hack tuổi" giúp Phương Hằng khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ.