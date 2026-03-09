Mỹ nhân làm khuynh đảo thế giới hết thời: Cả thập kỷ bị tước quyền tự do, bị bắt làm cả nước sốc

Cái tên Britney Spears từng là bảo chứng cho sự hoàng kim của dòng nhạc Pop những năm đầu thập niên 2000, một biểu tượng nhan sắc và tài năng khiến cả thế giới phải ngả mũ. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, khi nhìn vào những hình ảnh tiều tụy và hàng loạt bê bối bủa vây, công chúng chỉ còn biết thở dài đầy tiếc nuối cho một huyền thoại đang trượt dài trên dốc bên kia của sự nghiệp. Danh tiếng sụt giảm nghiêm trọng chưa phải là dấu chấm hết, vụ việc nữ ca sĩ bị cảnh sát bắt giữ mới đây như một giọt nước tràn ly, chính thức đẩy tình hình của cô vào trạng thái báo động, khiến cả nước Mỹ chấn động và xót xa cho một biểu tượng từng ở đỉnh cao khó ai thay thế.

Nhan sắc khuynh đảo thế giới một thời (ảnh: X)

Nhìn lại hành trình hoạt động âm nhạc, không ai có thể phủ nhận sức ảnh hưởng khủng khiếp của Britney Spears. Ra mắt vào năm 1998 với đĩa đơn huyền thoại … Baby One More Time , cô gái 17 tuổi với hình ảnh nữ sinh tóc thắt bím đã ngay lập tức tạo nên một cú nổ chưa từng có. Ca khúc chiếm lĩnh vị trí số 1 tại mọi bảng xếp hạng, biến Britney thành gương mặt đại diện cho làn sóng Teen Pop toàn cầu.

Tiếp nối thành công, album Oops!.., I Did It Again đã phá vỡ mọi kỷ lục doanh số với hơn 1,3 triệu bản bán ra chỉ trong tuần đầu tiên tại Mỹ. Tính đến nay, album bán được hơn 20 triệu bản trên toàn thế giới, trở thành một trong những album bán chạy nhất mọi thời đại. Suốt hơn một thập kỷ, Britney thống trị sân khấu thế giới bằng những bản hit để đời như Toxic , Gimme More , hay Womanizer .

Chỉ mới 17 tuổi, Britney Spears đã dẫn đầu làng nhạc thế giới (ảnh: X)

Cô còn là bảo chứng cho các tour diễn đạt doanh thu khủng như The Circus Starring Britney Spears hay show diễn tại Las Vegas Britney: Piece Of Me thu về hơn 137 triệu USD. Với hơn 150 triệu bản ghi âm được bán ra và hàng trăm giải thưởng danh giá, bao gồm cả Grammy cho Best Dance Recording và giải thành tựu trọn đời Video Vanguard Award của hệ thống Video Music Awards , Britney Spears đã xây dựng nên một đế chế mà khó ai có thể xô đổ. Cô còn được vinh danh với giải thưởng Millennium Award tại Billboard Music Awards , khẳng định vị thế của một biểu tượng âm nhạc khó ai thay thế được.

Thời hoàng kim, Britney Spears là bảo chứng rating, xuất hiện ở đâu là gây sốt truyền thông ở đó (ảnh: VMAs)

Thế nhưng, hào quang đó giờ đây chỉ còn là tàn dư của quá khứ. Nếu như thời kỳ đỉnh cao cô dễ dàng bán được hàng triệu bản album thì đến album phòng thu cuối cùng Glory ra mắt năm 2016, con số này chỉ còn vỏn vẹn 88.000 bản trong tuần đầu. Thảm hại hơn, đĩa đơn Mind Your Business phát hành năm 2023 thậm chí không thể lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 , một điều chưa từng có tiền lệ trong sự nghiệp của cô.

Các sân khấu trình diễn cũng dần vắng bóng cái tên Britney Spears khi cô liên tục hủy show, đỉnh điểm là việc hủy bỏ show diễn Domination tại Las Vegas năm 2019. Việc nữ ca sĩ quyết định bán đứt toàn bộ danh mục âm nhạc của mình cho Primary Wave với giá 200 triệu USD vào tháng 2/2026 được giới chuyên môn coi là động thái chốt sổ sự nghiệp, thừa nhận bản thân không còn khả năng dẫn dắt xu hướng âm nhạc hiện đại.

Britney Spears gần như không có động thái trở lại làng nhạc (ảnh: X)

Đằng sau ánh hào quang rực rỡ của Britney Spears là một đời tư đầy rẫy những bi kịch. Quãng thời gian đen tối nhất chính là 13 năm từ 2008 đến 2021 cô phải sống dưới quyền giám hộ khắc nghiệt của cha đẻ, ông Jamie Spears. Trong suốt hơn một thập kỷ bị tước quyền tự do, Britney không có quyền quyết định bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình, từ việc sử dụng điện thoại, kết hôn, sinh con cho đến việc quản lý khối tài sản hàng trăm triệu USD do chính mình làm ra. Cô từng gây sốc khi tiết lộ bị ép đặt vòng tránh thai trái ý muốn và phải làm việc như một nô lệ dưới sự kiểm soát của gia đình. Những góc khuất này sau đó đã được cô phơi bày trần trụi trong cuốn hồi ký gây bão toàn cầu The Woman In Me ra mắt cuối năm 2023.

Đằng sau ánh hào quang rực rỡ của Britney Spears là một đời tư đầy rẫy những bi kịch (ảnh: X)

Cuốn sách không chỉ nói về sự giam cầm mà còn bóc trần những mối quan hệ độc hại, từ tình đầu đầy đau đớn với Justin Timberlake, đến hai cuộc hôn nhân đổ vỡ với Kevin Federline và Sam Asghari. Sự cô độc càng chồng chất khi cô dần xa cách với hai con trai và liên tục gặp rắc rối với những đối tượng hẹn hò không lành mạnh như Paul Soliz - một nhân viên có tiền án tiền sự phức tạp. Những thất bại trong tình cảm và sự rạn nứt với người thân đã bào mòn tâm lý của nữ ca sĩ, khiến cô liên tục có những biểu hiện bất ổn trên mạng xã hội, làm dấy lên nỗi lo ngại về một sự sụp đổ không thể cứu vãn.

Những thất bại trong tình cảm và sự rạn nứt với người thân đã bào mòn tâm lý của công chúa nhạc pop (ảnh: X)

Bi kịch được đẩy lên đỉnh điểm vào đêm ngày 4/3/2026, khi cảnh sát California áp giải Britney Spears về đồn vì nghi ngờ lái xe trong tình trạng say xỉn trên cao tốc. Tuy nhiên, vụ bê bối pháp lý mới nhất không phải là lần đầu tiên cô khiến dư luận bàng hoàng về khả năng lái xe của mình.

Hồi tháng 10/2025, nữ ca sĩ đã ra ngoài uống rượu cùng một người bạn rồi thản nhiên lái xe gây náo loạn đường phố. Theo lời kể của nhân chứng, Britney Spears đã suýt tông trúng một người trong bãi đỗ xe. Khi dừng đèn đỏ, nữ ca sĩ còn bị bắt gặp cho một vật lạ vào miệng với biểu cảm thiếu tỉnh táo. Trước đó, vụ tai nạn giao thông và bỏ trốn khỏi hiện trường vào năm 2007 chính là nguồn cơn cho 13 năm từ 2008 đến 2021 cô phải sống dưới quyền giám hộ khắc nghiệt của cha đẻ, ông Jamie Spears.

Britney Spears bị cảnh sát bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Cô hiện đã được trả tự do và sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 4/5 tới đây. Ảnh: BACKGRID, Getty Images

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ đủ để sống xa hoa cả đời, Britney lại đang sống trong trạng thái bất ổn tâm lý nghiêm trọng, không có người thân bên cạnh và liên tục đưa ra những quyết định sai lầm. Những năm gần đây, Britney Spears cũng thường xuyên đăng tải trên trang cá nhân những hình ảnh, video v mặc nội y hoặc bikini nhảy múa điên cuồng, thậm chí là ảnh nude lên trang cá nhân gây hoang mang dư luận.

Việc liên tục đăng tải những đoạn video nhảy múa kỳ lạ và giờ đây là vụ bê bối pháp lý nghiêm trọng khiến nhiều người lo ngại về khả năng cô sẽ bị đặt lại dưới quyền bảo trợ y tế hoặc pháp lý một lần nữa. Từ một Mỹ nhân làm khuynh đảo thế giới, Britney Spears giờ đây hiện diện như một minh chứng cho sự nghiệt ngã của danh tiếng và những tổn thương tâm lý chưa thể chữa lành. Sự tự do mà cô hằng khao khát sau 13 năm bị kìm kẹp dường như đang trở thành một con dao hai lưỡi, khiến cô lạc lối trong chính cuộc đời mình. Nhìn lại hành trình từ đỉnh cao xuống vực sâu, công chúng không khỏi xót xa cho một tượng đài nhạc Pop , để lại một nỗi tiếc nuối khôn nguôi về một thời hoàng kim đã vĩnh viễn lùi xa.