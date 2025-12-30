Mỹ nhân lai bị "đuổi cổ" khỏi nhóm nữ nổi loạn nhất Kbiz: Sự nghiệp tiêu tan, nguy cơ gánh số nợ khổng lồ

Sau gần hai năm tranh chấp căng thẳng giữa NewJeans và tập đoàn HYBE, vụ việc cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Sáng 29/12, ADOR chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền với Danielle, trong khi Hanni quyết định quay trở lại công ty và Minji vẫn đang trong quá trình trao đổi để tìm tiếng nói chung.

Sau gần hai năm tranh chấp giữa NewJeans và HYBE, vụ việc cuối cùng cũng đi đến hồi kết (Ảnh: X)

Trong lập trường chính thức được công bố, ADOR cho biết sau khi bản án xác nhận hiệu lực hợp đồng độc quyền được tuyên và có hiệu lực pháp lý, công ty đã tiến hành nhiều cuộc đối thoại với Minji, Hanni, Danielle cùng gia đình của ba thành viên. Hanni là người trực tiếp cùng gia đình sang Hàn Quốc để trao đổi sâu với ADOR, nhìn lại toàn bộ sự việc trong quá khứ và cân nhắc vấn đề một cách khách quan. Sau những cuộc trò chuyện, Hanni quyết định tôn trọng phán quyết của tòa án và tiếp tục đồng hành cùng ADOR. Với Minji, hai bên hiện vẫn đang thảo luận nhằm mở rộng sự thấu hiểu lẫn nhau. Riêng Danielle, ADOR cho rằng rất khó để tiếp tục đồng hành với tư cách là thành viên NewJeans và nghệ sĩ trực thuộc công ty, vì vậy đã thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền trong ngày 29/12.

ADOR cho rằng rất khó để Danielle tiếp tục đồng hành với tư cách là thành viên NewJeans (Ảnh: X)



Không dừng lại ở việc cắt đứt quan hệ, ADOR còn khẳng định sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo đối với Danielle. Chia sẻ với YTN Star, công ty cho biết sẽ khởi kiện nữ idol liên quan đến vi phạm hợp đồng độc quyền, đồng thời nộp đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại và tiền phạt vi phạm hợp đồng. ADOR cũng tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với một người trong gia đình Danielle, cụ thể là mẹ cô, cùng cựu CEO Min Hee Jin - những cá nhân bị cho là có vai trò trực tiếp trong việc gây ra và kéo dài tranh chấp giữa công ty và NewJeans.

Theo phía ADOR, Danielle đã vi phạm những nghĩa vụ mang tính nền tảng trong hợp đồng độc quyền. Đại diện công ty cho biết do các thủ tục pháp lý đang được tiến hành nên không thể tiết lộ chi tiết, tuy nhiên các hành vi bị xem là vi phạm bao gồm việc tự ý ký kết hoặc thảo luận các hợp đồng khác khi chưa được phép, tự hoạt động giải trí ngoài sự quản lý của công ty, cũng như có những hành động gây tổn hại đến hình ảnh, danh tiếng của nhóm NewJeans. ADOR khẳng định đã nhiều lần yêu cầu phía liên quan khắc phục các vấn đề này trong thời hạn quy định, nhưng việc khắc phục không được thực hiện, buộc công ty phải đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng.

Theo phía ADOR, Danielle đã vi phạm những nghĩa vụ mang tính nền tảng trong hợp đồng độc quyền (Ảnh: X)

Điều khiến dư luận lo ngại nhất là hệ quả tài chính mà Danielle có thể phải đối mặt trong thời gian tới. Với những nhóm nhạc hàng đầu như NewJeans, hợp đồng độc quyền không chỉ gói gọn trong chi phí đào tạo mà còn bao gồm chi phí sản xuất album, MV, quảng bá toàn cầu, các hợp đồng quảng cáo, đại sứ thương hiệu và doanh thu kỳ vọng trong nhiều năm còn lại. Khi bị xác định vi phạm hợp đồng, nghệ sĩ có thể phải bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh cùng khoản tiền phạt rất lớn. Trong trường hợp của Danielle, con số bồi thường được dự đoán có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ won, đặc biệt khi ADOR mở rộng trách nhiệm pháp lý sang cả người thân và cựu lãnh đạo công ty.

Việc bị chấm dứt hợp đồng trong bối cảnh đang vướng kiện tụng cũng khiến sự nghiệp của Danielle gần như rơi vào trạng thái đóng băng. Khi tranh chấp chưa ngã ngũ, nữ idol khó có khả năng ký hợp đồng với công ty mới hay tham gia các hoạt động giải trí một cách hợp pháp. Đồng thời, việc bị gắn mác “nghệ sĩ vi phạm hợp đồng” có thể trở thành rào cản lớn, ảnh hưởng lâu dài đến hình ảnh và cơ hội quay lại showbiz Hàn Quốc trong tương lai.

Việc bị chấm dứt hợp đồng khiến sự nghiệp của Danielle gần như rơi vào trạng thái đóng băng (Ảnh: X)

Từ vị trí một thành viên nổi bật của nhóm nữ đình đám của Kpop, Danielle nay phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã: không còn NewJeans, không còn công ty hậu thuẫn và đứng trước cuộc chiến pháp lý kéo dài với nguy cơ gánh khoản bồi thường khổng lồ. Câu chuyện của Danielle được xem là cái kết cay đắng nhất trong cuộc “nổi loạn” gây chấn động Kbiz của NewJeans, đồng thời trở thành lời cảnh tỉnh rõ ràng về cái giá phải trả khi mâu thuẫn giữa nghệ sĩ và công ty bị đẩy đi quá xa, vượt ngoài khả năng kiểm soát của tất cả các bên.

Danielle từng là một trong những thành viên được chú ý của NewJeans (Ảnh: X)

Danielle Marsh, tên đầy đủ là Danielle June Marsh, sinh năm 2005 và mang hai dòng máu Hàn - Úc. Cô từng là một trong những thành viên được chú ý của NewJeans nhờ ngoại hình lai, khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát cùng hình ảnh tươi sáng, thân thiện. Ngay từ khi ra mắt, Danielle nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả quốc tế, thường xuyên đảm nhận vai trò kết nối nhóm với thị trường nước ngoài và góp mặt trong nhiều chiến dịch quảng bá lớn.