Mỹ nhân là nữ thần trong mộng của G-Dragon và Hứa Quang Hán: Gương mặt không vướng bụi trần, ngoại lệ của tạo hoá

Hứa Quang Hán từng khen cô sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, còn G-Dragon thậm chí còn khoe poster và đùa rằng: "Đây là bạn gái tôi".

Nếu nhắc đến vẻ đẹp đặc trưng của màn ảnh Nhật Bản, Aoi Yuu chắc chắn là một trong những cái tên tiêu biểu. Cô không sở hữu kiểu nhan sắc sắc sảo, rực rỡ theo khuôn mẫu “đại mỹ nhân”, cũng chẳng cần trang điểm cầu kỳ hay khoác lên người những món đồ xa xỉ để gây chú ý. Từ Hana and Alice đến Honey and Clover, vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo và đậm chất văn nghệ của Aoi Yuu từng trở thành hình mẫu tiêu biểu cho phong cách “Mori Girl” những cô gái mang vẻ đẹp tự nhiên, gần gũi như bước ra từ khu rừng xanh.

Ảnh: Sina

Ảnh: Sina

Điều đáng nói là cô gái năm nào giờ đã bước sang tuổi 40, trải qua hôn nhân, sinh con và thay đổi cả kiểu tóc từng làm nên thương hiệu. Thế nhưng khi trở lại màn ảnh, Aoi Yuu chẳng hề đánh mất sức hút. Ngược lại, vẻ đẹp hiện tại của cô còn có thêm sự điềm đạm, thư thái và từng trải mà thời trẻ chưa có.

Bộ phim truyền hình TBS T-Shirt ga Kawaku Made đánh dấu sự trở lại của cô với phim truyền hình phát sóng đại chúng sau 18 năm. Đây cũng là lần đầu tiên nữ diễn viên đảm nhận vai chính trong một tác phẩm của đài TBS.

Ảnh: Sina

Ảnh: Sina

Ngay sau khi tập đầu tiên lên sóng, bộ phim đã nhận được sự quan tâm lớn. Lượt xem miễn phí trên nền tảng TVer trong vòng một tuần vượt mốc 3,47 triệu, phá kỷ lục 3,4 triệu lượt của Extremely Inappropriate và trở thành tác phẩm có lượt xem trực tuyến tập đầu cao nhất trong lịch sử khung giờ vàng tối thứ Sáu của TBS.

T-Shirt ga Kawaku Made do Miku Ubukata, biên kịch của Silent, chấp bút. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên gồm Aoi Yuu, Ayumu Nakajima, Kenichi Matsuyama, Kaho, Fumiya Takahashi…

Câu chuyện bắt đầu từ một tai nạn bất ngờ xảy ra với hai cặp vợ chồng. Những cuộc hôn nhân tưởng như bình yên dần xuất hiện những vết nứt, kéo theo bí mật liên quan đến ngày thứ Sáu thứ ba. Nhân vật Sakiko do Aoi Yuu thủ vai từng bước nhận ra cuộc hôn nhân mà cô tưởng đã quá quen thuộc lại ẩn giấu một sự thật hoàn toàn khác.

Ảnh: Sina

Ảnh: Sina

Đây cũng là dịp để khán giả một lần nữa nhìn thấy điểm mạnh đặc biệt của Aoi Yuu. Cô không phải kiểu diễn viên luôn phải thể hiện cảm xúc thật mạnh để thu hút người xem. Chỉ một ánh mắt, một khoảng lặng hay thậm chí là khoảnh khắc ngồi im cũng đủ để cô kéo khán giả vào thế giới của nhân vật. Không chỉ gây ấn tượng về lượt xem trực tuyến, T-Shirt ga Kawaku Made còn từng đứng đầu bảng xếp hạng mức độ hài lòng tổng hợp trong cuộc khảo sát phim truyền hình tháng 7/2026 của ORICON.

Điều đặc biệt ở Aoi Yuu là cô không sở hữu vẻ đẹp sắc sảo theo kiểu truyền thống nhưng lại có sức hút rất riêng với nhiều nam nghệ sĩ nổi tiếng. Hứa Quang Hán từng chia sẻ anh thích những cô gái thuần khiết, tươi sáng và có khí chất, đồng thời dành lời khen cho Aoi Yuu với vẻ đẹp trong trẻo, sạch sẽ. Quả thật, Aoi Yuu không phải kiểu mỹ nhân khiến người khác choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vẻ đẹp của cô nhẹ nhàng, tự nhiên, càng nhìn lâu càng thấy dễ chịu và cuốn hút. Có thể nói, Aoi Yuu mang nét đẹp của một “mỹ nhân không khí” không cần đường nét quá sắc sảo hay trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn đủ sức để lại ấn tượng khó quên.

Ảnh: Sina

Ảnh: Sina

G-Dragon cũng từng khiến người hâm mộ chú ý khi công khai thể hiện sự yêu thích dành cho Aoi Yuu. Trên một chương trình truyền hình, nam nghệ sĩ từng khoe poster sưu tầm của nữ diễn viên và hài hước giới thiệu: “Đây là bạn gái tôi”.

Từ Hứa Quang Hán đến G-Dragon, hai nam nghệ sĩ đến từ những thế hệ và thị trường giải trí khác nhau đều từng dành sự chú ý đặc biệt cho Aoi Yuu. Điều đó phần nào cho thấy sức hút rất riêng của nữ diễn viên: không quá phô trương nhưng vẫn đủ khiến người khác nhớ mãi.

Thời trẻ, Aoi Yuu từng là biểu tượng của phong cách “Mori Girl” với mái tóc đen dài tự nhiên, trang điểm nhẹ và gu ăn mặc nữ tính, giản dị. Sức hút của cô không nằm ở những đường nét sắc sảo mà ở vẻ đẹp trong trẻo, như thể không cần cố gắng vẫn cuốn hút. Ở tuổi 40, sau khi kết hôn và sinh con, Aoi Yuu trở lại với mái tóc ngắn cùng phong cách tối giản, đời thường hơn. Cô không cố níu giữ vẻ đẹp thiếu nữ năm nào mà bình thản đón nhận sự trưởng thành. Chính nét điềm đạm, tự nhiên ấy lại giúp nữ diễn viên càng thêm cuốn hút. Dù 20 năm đã trôi qua, Aoi Yuu vẫn giữ được khí chất riêng kiểu đẹp không cần cầu kỳ nhưng vẫn khiến người khác khó rời mắt. Sức hút của cô nằm ở chỗ, dù bước sang bất kỳ giai đoạn nào, cô vẫn giữ được bản sắc riêng.

Ảnh: Sina

Chẳng trách Hứa Quang Hán từng dành lời khen cho vẻ đẹp trong trẻo của cô, còn G-Dragon cũng từng công khai thể hiện sự yêu thích, thậm chí hài hước gọi cô là “bạn gái” khi khoe poster của nữ diễn viên. Có lẽ đây mới chính là kiểu “nữ thần trong mộng” đặc biệt nhất: không cần quá sắc sảo, không cần cố gắng gây ấn tượng, nhưng vẫn đủ sức khiến người ta nhớ mãi. Và thứ khí chất ấy, dù có học theo cách trang điểm hay phong cách ăn mặc, cũng không dễ gì sao chép được.

theo Sina

Ngọc Hà