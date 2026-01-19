Mỹ nhân là ngoại lệ của phim Việt: Người đâu vừa sexy vừa ngây thơ, phạm tội tày đình vẫn được khen nức nở

Trong Lằn Ranh - bộ phim truyền hình Việt quy tụ dàn diễn viên quen mặt và kịch bản xoáy sâu vào những mối quan hệ quyền, tiền, tham vọng - có một nhân vật đang trở thành ngoại lệ thú vị của khán giả. Người được nhắc tới ở đây là Đinh Thủy do Hà Bích Ngọc thủ vai. Trên lý thuyết, đây là kiểu nhân vật rất dễ bị ghét bởi cô mưu mô, khó đoán và đặc biệt là tiếp cận Triển - người đàn ông đã có gia đình với những toan tính không hề trong sáng. Đúng chất trà xanh, tiểu tam khiến khán giả truyền hình Việt thường phản ứng gay gắt thế nhưng với Đinh Thủy, cư dân mạng lại chắc thể ghét nổi cô gái này.

Vốn dĩ Đinh Thủy là người dưới chướng Mỹ Trinh, nữ doanh nhân quyền lực, sắc sảo và đầy tham vọng. Thủy không phải kiểu nhân vật ngây thơ bị cuốn vào vòng xoáy người lớn, mà chủ động bước vào cuộc chơi, biết mình muốn gì và sẵn sàng sử dụng lợi thế của bản thân để đạt được mục đích. Việc cô tiếp cận Triển không đơn thuần là cảm xúc cá nhân mà là sự tính toán, giăng bẫy từng bước.

Thủy thành công tiếp cận, trở thành nhân tình của Triển

Dù bị xếp vào hàng phản diện của phim nhưng Hà Bích Ngọc và vai diễn của cô lại trở thành một ngoại lệ hiếm hoi của phim Việt. Nhân vật càng mưu mô, khán giả càng khen cô đẹp. Từ ánh mắt, dáng đi, biểu cảm cho đến cách xuất hiện trong từng khung hình bên cạnh bạn diễn Mạnh Trường, Hà Bích Ngọc mang một vẻ sang chảnh lạnh lùng, gợi cảm vừa đủ khiến người xem khó rời mắt. Trên mạng xã hội, loạt bình luận khen ngợi sắc vóc của cô xuất hiện, nhiều người còn khẳng định rằng dù biết cô là tiểu tam, phản diện trong phim nhưng không thể ghét nổi.

Tạo hình xinh đẹp của Bích Ngọc

Cư dân mạng phát cuồng với màn hợp tác của cặp "chú - cháu"

Bình luận của khán giả: - Biết là vai xấu nhưng đẹp quá không ghét được. - Trà xanh này là trà thượng hạng rồi. - Tiểu tam nhưng visual thắng đời, tự nhiên mong cổ có 1 phim riêng với Mạnh Trường. - Lâu lắm mới thấy 1 diễn viên kiểu vừa sexy vừa ngây thơ như này, xem phim cay cú nhưng không ghét nổi.

Về đời thực, Hà Bích Ngọc sinh năm 2001. Trước khi đến với Lằn Ranh, cô hoạt động chủ yếu trong vai trò người mẫu ảnh thời trang, sở hữu vóc dáng và thần thái phù hợp với phong cách nữ tính, thanh lịch. Năm 2024, Bích Ngọc tham gia khóa đào tạo diễn xuất ngắn hạn tại Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC), vượt qua nhiều vòng tuyển chọn và được đào tạo bài bản trước khi chính thức bước vào phim truyền hình.

Lằn Ranh là dự án đầu tiên đưa Hà Bích Ngọc đến gần khán giả đại chúng, và cũng là màn chào sân được khán giả không hề xem nhẹ. Vai diễn Đinh Thủy dù không nhiều đất diễn nhưng đang cho thấy tiềm năng trở thành mỹ nhân thế hệ mới có cả nhan sắc lẫn thực lực của sóng giờ vàng.

Nhan sắc xinh đẹp ngoài đời của Bích Ngọc

Nguồn ảnh: VTV