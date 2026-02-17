Mỹ nhân là "kỳ tích" của Thỏ Ơi!!: Visual siêu phàm thoát tục, khiến Trấn Thành bật khóc trước 300 người

Tiếp nối "truyền thống" từ các phim Tết trước, Trấn Thành mang đến những gương mặt mới cho dự án Thỏ Ơi!! lần này. Đảm nhận vai nữ chính của phim là nữ ca sĩ - nhạc sĩ LyLy, trong vai MC Hải Linh dẫn dắt chương trình talkshow Chị Bờ Vai nổi tiếng. Sự lựa chọn LyLy cho cuộc đua phim Tết năm nay khiến Trấn Thành vấp phải nhiều hoài nghi, nhưng đang dần dần thuyết phục được đông đảo khán giả.

Trước đó, Trấn Thành chủ trương tìm chọn các gương mặt mới, phù hợp cho dàn nhân vật Thỏ Ơi!! lần này. Theo anh chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt Hà Nội, LyLy là một cô gái "hướng nội nặng", nhưng tiềm ẩn nét tính cách rất đàn bà bên trong. Chính vì vậy, anh mời cô tham gia casting và ấn tượng khi cô diễn tốt một phân đoạn khó được giao. "Với vai Hải Linh, đó là bản thân LyLy trong đó rồi. Tôi chỉ giúp LyLy cởi bỏ gông xiềng đang kìm lấy bạn, để bạn truyền tải năng lượng của mình đến khán giả", Trấn Thành bày tỏ.

Ngoài ra, anh còn dùng từ "kỳ tích" để khen ngợi màn diễn xuất đầu tay của LyLy trong Thỏ Ơi!!, đặc biệt khi cô - một người hướng nội phải diễn vai MC hoạt ngôn, dẫn dắt một talkshow ăn khách.

Trấn Thành gọi LyLy là "kỳ tích" khi cô đóng Thỏ Ơi!!

Không đợi đến Thỏ Ơi!! mà từ trước đó, Trấn Thành đã luôn dành cảm tình riêng cho tài năng và sự nghiêm túc với công việc của LyLy. Cả hai đồng hành trong nhiều chương trình như Our Song hay Em Xinh Say Hi. Đặc biệt khi trở thành Em xinh, LyLy đã hiếm hoi khiến đàn anh rơi nước mắt trước 300 khán giả trường quay vì ca khúc Từng cùng nhóm của mình trong vòng Live Stage 2. Nữ ca sĩ không chỉ được Trấn Thành khen ngợi mà ngay cả các đồng đội tin tưởng, yêu thương hết mực với vai trò đội trưởng.

Trấn Thành khóc trước màn trình diễn của LyLy và các đồng đội

LyLy cũng từng chia sẻ rằng cô không sợ khi bị nói là ca sĩ "tay ngang" đi đóng phim, nhất là khi Trấn Thành cũng chẳng tỏ ra sợ sệt gì. Ngoài ra, kinh nghiệm ca hát, sáng tác cũng giúp cô truyền tải cảm xúc của mình vào vai diễn, mang đến một Hải Linh đầy cảm xúc, thay đổi cách nhìn của khán giả qua các buổi chiếu sớm trước thềm Tết Nguyên đán.

Nhan sắc được ví như tiên tử của LyLy

Thỏ Ơi!! chính thức khởi chiếu vào mùng 1 Tết năm 2026.