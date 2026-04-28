"Mỹ nhân hàng đầu những năm 1990", cuộc sống bình dị sau 37 năm đăng quang Hoa hậu

Biểu tượng nhan sắc nổi bật một thời

Sinh năm 1970, Lý Thu Thảo xuất thân từ phong trào thể dục thể thao. Từ năm 1985, cô đã gắn bó với bộ môn aerobic tại Phòng thể dục thể thao quận 1 cũ (Tp.HCM). Bốn năm sau, năm 1989, cô đăng quang Hoa hậu Tp.HCM, một dấu mốc mà theo chính lời cô là "quãng thời gian đẹp nhất, đáng trân quý và tôn trọng trong suốt 37 năm cuộc đời".

Hoa hậu Lý Thu Thảo ở thời điểm đăng quang. (Ảnh: TLP).

Sở hữu vóc dáng cao ráo cùng vẻ đẹp hiện đại với đôi môi đầy đặn và đôi mắt to tròn, cô được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc nổi bật của thành phố thời bấy giờ.

Ở thời điểm đăng quang, Lý Thu Thảo từng chia sẻ chỉ đăng ký dự thi cho vui, nhưng may mắn chiến thắng. Danh hiệu Hoa hậu là bước ngoặc đưa cuộc đời cô gái sống ở con hẻm nhỏ tại quận 3 bước sang trang mới. Hoa hậu Lý Thu Thảo từng kể sau đêm đăng quang, cha chị nói hãy cứ vui cho trọn đêm rồi từ mai Hoa hậu sẽ thành "hoa khổ".

Hình ảnh trên lịch được coi là biểu tượng của Hoa hậu Lý Thu Thảo. (Ảnh: TLP).

Ở những năm thuộc thập niên 90, Lý Thu Thảo trở thành gương mặt quen thuộc trong các bộ ảnh lịch và thường xuyên xuất hiện trên các sàn diễn thời trang. Tên tuổi của cô nổi tiếng không kém các minh tinh điện ảnh, khi tham gia nhiều bộ phim như Sau những giấc mơ hồng, Ngọc trong đá, Cổ tích 17…

Trong một cuộc bình chọn do một tạp chí tổ chức vào thập niên 1990, Lý Thu Thảo cùng Diễm My, Diễm Hương, Việt Trinh và Hoa hậu Áo dài 1989 Kiều Khanh được xướng tên trong top 5 mỹ nhân được độc giả yêu thích nhất.

Cuộc sống gia đình bình dị nơi trời Tây

Trong chuyến về Việt Nam đón Tết cùng gia đình đầu năm 2026, Lý Thu Thảo gây chú ý khi thực hiện bộ ảnh áo dài với góc chụp gần như trùng khớp với bức ảnh từng chụp cách đây 35 năm. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, khiến nhiều khán giả không khỏi bồi hồi.

Nhan sắc của Lý Thu Thảo sau 35 năm, do nhiếp ảnh gia Minh Hòa thực hiện. Ảnh: Minh Hòa.

Người đẹp nói về trải nghiệm đặc biệt này: "Khoảnh khắc tái hiện bức ảnh, tôi dâng lên cảm xúc vấn vương của một thời tuổi trẻ. Đó không phải là nỗi hoài niệm nuối tiếc, mà là sự đối thoại bình thản với chính mình của quá khứ".

Theo nhiếp ảnh gia Minh Hòa, bức ảnh gốc được anh chụp năm 1991 tại khu du lịch Con Nai Vàng (Tp.HCM), ghi lại hình ảnh Lý Thu Thảo trong tà áo dài trắng, tay cầm nhánh lan. Sau hơn ba thập niên, khi đứng trước ống kính lần nữa, thần thái ấy dường như chưa hề phai nhạt.

Năm 2000, Lý Thu Thảo sang Mỹ định cư và gần như rút lui hoàn toàn khỏi showbiz Việt. Cô hiện ở tại bang Minnesota, chọn cho mình một nhịp sống lặng lẽ, tránh xa ánh đèn sân khấu. Nhìn lại quãng đường đã qua, Lý Thu Thảo thẳng thắn chia sẻ rằng điện ảnh từng mang đến cho cô nhiều kỷ niệm và giúp cô hiểu hơn về nghệ thuật thứ bảy của nước nhà. Tuy nhiên, đó cũng là hành trình mà cô lựa chọn dừng lại đúng lúc.

Đến năm 2008, cô bất ngờ xuất hiện tại đám cưới của ca sĩ Hồ Lệ Thu và sau đó tham gia một vai nhỏ trong phim Tây Sơn Hào Kiệt (2010). Năm 2014, Lý Thu Thảo tiếp tục xuất hiện trước công chúng khi đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi Người đẹp Tp.HCM qua ảnh.

Tại Mỹ, cô xây dựng cuộc sống gia đình bình dị, duy trì thói quen tập luyện nhẹ nhàng mỗi ngày để giữ gìn sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. "Hiện tại, tôi trân trọng và bằng lòng với cuộc sống của mình, an nhiên cho những năm tháng sau này", Hoa hậu đình đám một thời tâm sự.

Hoa hậu Lý Thu Thảo về dự lễ kỷ niệm 150 ngày thành lập trường Lê Quý Đôn, Tp.HCM. (Ảnh: MX).

Ở tuổi ngoài 50, Lý Thu Thảo không xuất hiện với vai trò một Hoa hậu của sân khấu, mà là một người phụ nữ từng đi qua vinh quang, nay trở về trong sự điềm nhiên, chín chắn. Cô không tìm cách nhắc lại hào quang cũ, nhưng hào quang ấy vẫn lặng lẽ tỏa sáng qua từng cử chỉ, ánh nhìn. Cô duy trì lối sống lành mạnh với các hoạt động như tập thể dục nhịp điệu, đạp xe để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng. Hiện cô hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chăm sóc sắc đẹp.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, người đẹp bày tỏ sự hài lòng với tổ ấm riêng: Gia đình êm ấm, hạnh phúc.