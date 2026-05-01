Mỹ nhân Hàn Quốc liên tục tương tác với chàng trai người Việt: Sự nghiệp hit “chất đống”, cất giọng là leo thẳng top 1 cả nước

Fan Việt được Heize liên tục tương tác trên mạng xã hội

Mới đây, Heize vừa reup một story của một chàng trai Việt Nam trên trang Instagram cá nhân có hàng triệu người theo dõi ngay lập tức thu hút nhiều sự quan tâm. Cụ thể, bạn fan Việt này đã đăng tải đoạn video gợi ý nghe ca khúc All Because of You của Heize cùng dòng trạng thái tâm huyết gợi đây là bài hát hoàn hảo nhất để thưởng thức giữa khung cảnh tuyết rơi lãng mạn và những ngày đông lạnh giá.

Ngay lập tức, chiếc story này đã được chính chủ reup lại kèm một biểu tượng trái tim ngọt ngào. Đặc biệt, đây không phải lần đầu tiên Heize tương tác với tài khoản này. Trước đó, nữ ca sĩ cũng nhiều lần nhấn yêu thích các bài viết của bạn fan trên trang cá nhân. Mỗi khi anh chàng đăng tải những khoảnh khắc đời thường, những đoạn video phong cảnh lãng mạn và lồng ghép các bản nhạc của Heize làm nhạc nền, nữ nghệ sĩ đều để lại lượt tương tác.

Heize nhiều lần tương tác với bạn fan này trước đây

Anh chàng chia sẻ bản thân từng nhắn tin bày tỏ mong muốn nữ ca sĩ tổ chức concert mùa đông và đã may mắn nhận được lượt "thả tim" phản hồi từ chính chủ. Không dừng lại ở việc ủng hộ trên mạng, nam fan còn chứng minh độ "chịu chơi" khi không ngần ngại sắp xếp lại lịch trình cá nhân bận rộn, lặn lội bay sang Hàn Quốc để tham dự concert của thần tượng. Sự nhiệt thành và nỗ lực đó đã mang lại thành quả xứng đáng khi anh có cơ hội tương tác đặc biệt với Heize ngay tại đêm diễn, tạo nên một kỷ niệm khó quên với bức ảnh chụp chung thú vị.

Heize chụp ảnh cùng fan Việt trong concert

Tài khoản fan Việt này là Thành Vinh - một fan Kpop lâu năm và cũng được biết đến là admin của IUVN - fanpage lớn nhất dành cho nghệ sĩ IU tại Việt Nam. Anh chàng từng gây chú ý khi gửi xe tải dự án đến phim trường và được chính IU đăng ảnh khoe trên mạng xã hội, đồng thời trực tiếp viết thư cho cô và nhận phỏng vấn độc quyền với IU vào đầu năm nay.

Heize là nghệ sĩ solo có tiếng tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Dù xuất phát điểm là rapper khi bước ra từ chương trình Unpretty Rapstar 2, Heize lại bật lên mạnh mẽ và định hình tên tuổi với vai trò ca sĩ chuyên trị dòng nhạc R&B. Truyền thông Hàn Quốc thường gọi cô là quái vật nhạc số nhờ khả năng càn quét các bảng xếp hạng mỗi khi ra nhạc.

Heize được biết đến với vai trò rapper kiêm ca sĩ nổi bật tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc

Tháng 7/2016, Heize phát hành EP And July. Hai ca khúc And July và Shut Up & Groove nhanh chóng đạt thứ hạng cao trong nước, riêng Shut Up & Groove từng đạt vị trí #24 Billboard US World. Tháng 12/2016, digital single Star mang về cho cô danh hiệu Perfect All-Kill đầu tiên trong sự nghiệp.

Bản hit đình đám vào mùa mưa của Heize - You Clouds Rain

Tháng 6/2017 đánh dấu bước ngoặt lớn nhất của Heize với EP You Clouds Rain . Ca khúc chủ đề cùng tên hợp tác với Shin Yong Jae lập tức đạt PAK, càn quét mọi bảng xếp hạng nhạc số tại Hàn lúc bấy giờ. Bài hát này duy trì sức hút bền bỉ và tạo thành hiện tượng lội ngược dòng mỗi khi trời mưa, giúp cô củng cố vững chắc danh xưng nữ hoàng nhạc số.

Giai đoạn sau đó, Heize liên tục nối dài chuỗi hit. Năm 2018, cô thu về hàng loạt giải thưởng âm nhạc nhờ Jenga và First Sight trích từ EP Wind . Năm 2019, album phòng thu đầu tay Shes Fine lọt top 11 trong danh sách 25 album Kpop xuất sắc nhất năm của Billboard.

Đĩa đơn We Dont Talk Together của Heize kết hợp cùng Giriboy do SUGA (BTS) sản xuất

Đặc biệt vào tháng 7/2019, Heize tung đĩa đơn We Dont Talk Together kết hợp cùng rapper Giriboy. Ca khúc do SUGA (BTS) sản xuất cũng nhanh chóng đạt được PAK. Ngay mùa thu cùng năm, cô ra mắt Falling Leaves are Beautiful và Late Autumn , tiếp tục càn quét nhiều bảng xếp hạng nhạc số. Bên cạnh đó, gia tài âm nhạc của cô còn ghi dấu ấn với loạt hit đình đám khác như Dont Know You , Don’t Come Back , Didn't Know Me hay các bản nhạc phim quốc dân Round and Round , On Rainy Days và Can You See My Heart .

Tháng 9/2020, Heize rời công ty cũ để gia nhập P NATION. Dưới trướng công ty mới, cô phát hành EP Happen gây chú ý với MV có sự góp mặt của Song Joong Ki, nối tiếp là digital single Mother vào năm 2022.

Hiện tại, Heize vẫn duy trì hoạt động âm nhạc sôi nổi và tổ chức concert đều đặn. Thông qua chất giọng đặc trưng và phong cách tự sự sâu sắc, cô giữ vững vị thế là một trong những nghệ sĩ solo sở hữu tệp khán giả nghe nhạc đông đảo tại Kpop.





