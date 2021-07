Mỹ nhân Hàn cắt tóc ngắn: Người vụt sáng nổi tiếng hơn, người tụt dốc nhan sắc, thậm chí còn khiến khán giả... bỏ phim

Làng giải trí Hàn đã chứng kiến nhiều trường hợp đổi đời chỉ nhờ cắt tóc ngắn. Tuy nhiên, không phải ai để tóc ngắn cũng hợp. Thậm chí có nhiều mỹ nhân bình thường rất đỗi xinh đẹp nhưng sau khi cắt tóc ngắn thì nhan sắc lại "tụt dốc không phanh". Vậy ai mới thành công ghi dấu ấn khi cắt tóc ngắn và ai phải ngậm ngùi trở về với mái tóc dài? Cùng đọc tiếp để có câu trả lời nhé!

Hội mỹ nhân "lên hương" nhờ tóc ngắn

Dù Mine không phải bộ phim đầu tiên "mợ cả" Kim Seo Hyung để tóc ngắn, nhưng nhờ trau chuốt từ trang phục, makeup cho đến kiểu tóc mà tạo hình lần này của nữ diễn viên tạo được hiệu ứng mạnh mẽ hơn cả. Có thể thấy khi còn để tóc dài Kim Seo Hyung đã rất xinh đẹp với đường nét sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt long lanh. Nhưng từ khi "chuyển ngạch" sang kiểu tóc ngắn được làm ướt, đánh rối nhẹ, sức hút của nữ diễn viên lại càng tăng lên gấp bội.

8 năm sau thành công của She Was Pretty, tạo hình tóc pixie sành điệu của Go Jun Hee vẫn luôn được đông đảo khán giả nhớ đến. Thời điểm bộ phim phát sóng, kiểu tóc pixie của nữ diễn viên gây sốt toàn bộ châu Á, người người nhà nhà đều đua nhau đi cắt tóc theo cô nàng, thậm chí còn lấy luôn tên của Jun Hee đặt tên cho kiểu tóc này. Cũng nhờ mái tóc pixie cá tính, thời thượng, Go Jun Hee trở nên nổi tiếng hơn trong khi trước đó để tóc dài và nhuộm màu tối, cô nàng không để lại quá nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Cùng với Kim So Hyun, Kim Yoo Jung được kỳ vọng sẽ là thế hệ mỹ nhân tài sắc vẹn toàn kế tiếp của màn ảnh xứ Kim Chi. Nổi tiếng từ nhỏ, nét đẹp của nữ diễn viên ngày càng thăng hoa theo thời gian. Khuôn mặt tròn dễ thương, đôi mắt to tròn long lanh, đường nét khuôn mặt hài hòa, dễ chịu cùng mái tóc đen dài đã giúp Yoo Jung có được nhiều thiện cảm. Khi chuyển sang mái tóc ngắn, Yoo Jung lại có thêm vẻ tươi trẻ, tràn đầy sức sống khiến người ta muốn ngắm mãi không thôi.

Trước siêu phẩm Hậu Duệ Mặt Trời, Kim Ji Won đã từng để lại dấu ấn về một nàng tiểu thư nhà giàu sang chảnh, kiêu ngạo trong Người Thừa Kế. Khi đó, Kim Ji Won để tóc duỗi thẳng với mái bằng mannequin, càng giúp tôn lên thần thái nhà giàu, cao ngạo của cô. Tuy nhiên, khi đến với Hậu Duệ Mặt Trời và cắt tóc ngắn, Kim Ji Won mới bắt đầu được biết đến rộng rãi hơn. Trong phim, cô nàng để tóc bob và hơi uốn cúp phần đuôi, còn ngoài đời thì nữ diễn viên uốn xoăn một chút để làm điệu thêm.

Được mệnh danh là "mỹ nhân không tuổi", có thể nói kiểu tóc ngắn đã đóng góp phần lớn để giúp Park Bo Young có được danh hiệu này. Nhắc đến Park Bo Young là khán giả nhớ ngay tới mái tóc bob xoăn nhẹ và mái ngang của cô, điều này đủ để thấy cô nàng đã thành công thế nào với kiểu tóc này. Cũng là mái ngang nhưng khi chuyển qua tóc ngắn mà trông Park Bo Young khác hẳn, cô nàng trông trẻ trung và đáng yêu hơn rất nhiều luôn.

Hội mỹ nhân không có duyên với tóc ngắn

"Nữ hoàng rating" của màn ảnh xứ Hàn - Moon Chae Won cũng được biết đến là một ngôi sao có nhan sắc mỹ miều. Tuy nhiên, có vẻ điều này chỉ đúng khi cô để tóc dài, nhuộm nâu, rẽ mái 7:3 thướt tha vì khi chuyển qua tóc ngắn, cụ thể là kiểu đầu nấm, Moon Chae Won kém sắc thấy rõ. Đường nét thanh tú, vầng trán cao, sáng sủa của cô bị phần mái che khuất, chưa kể khuôn mặt của cô trông tròn trịa hơn hẳn khi thiếu vắng sự "che chắn" của mái tóc dài thân thương.

Dù không phải là visual của SNSD, Yuri vẫn thuộc top nhan sắc của "nhóm nhạc quốc dân" trong suốt nhiều năm hoạt động. "Ngọc trai đen" luôn tỏa sáng hết mình trong mái tóc đen dài, cắt tỉa layer sành điệu. Thế nhưng cô nàng như biến thành một người khác khi cắt tóc ngắn. Có lẽ do tóc cô nàng hơi nhiều nên khó tạo kiểu ở phần đuôi, thành ra mái tóc ngắn của Yuri trông hơi thô, nên diện mạo không được lung linh cũng là điều khó tránh khỏi.

Không cắt tóc ngắn vì muốn F5 phong cách, Kim Min Jung cắt tóc ngắn là để phù hợp với tạo hình của vai diễn trong Man To Man. Mái tóc ngắn cũn, vừa qua mang tai của Min Jung lúc đó bị chê tơi tả. Hầu như ai cũng cho rằng nữ diễn viên hoàn toàn không phù hợp với kiểu tóc này, thậm chí có nhiều khán giả không chịu được mà đã bỏ phim. Thực chất, nhan sắc của Kim Min Jung không hề xấu, vì khi để tóc dài, được sấy phồng và tạo lọn xoăn nhẹ trông cô nàng vẫn rất xinh đẹp đó thôi.

Luôn được ca tụng với vẻ đẹp sang chảnh, sắc lạnh hiếm ai bì kịp, chẳng ai ngờ có ngày Krystal cũng bị chê "lên bờ xuống ruộng" khi để tóc bob, rẽ ngôi giữa. Thời điểm đó, người đẹp tăng cân khá nhiều, dẫn đến gương mặt cũng tròn trĩnh hơn thường lệ, nay lại để kiểu tóc ngắn tạo kiểu sơ sài, xẹp lép, ôm sát, vào mặt thì bị dìm một chút cũng là chuyện dễ hiểu. Cũng như Kim Min Jung, Krystal cắt tóc ngắn là để phục vụ vai diễn trong Smart Prison Living. May mắn là Krystal không gắn bó với tóc ngắn lâu mà nhanh chóng nuôi tóc dài trở lại sau đó.

Mỹ nhân Vincenzo - Jeon Yeo Bin là ngôi sao đang lên của màn ảnh xứ Hàn. Không sở hữu nhan sắc thanh thuần, chuẩn nữ thần, song Jeon Yeo Bin vẫn chiếm được cảm tình của khán giả nhờ vẻ đẹp rất riêng của mình. Với nhan sắc cá tính, những tưởng Yeo Bin sẽ "xử" đẹp kiểu tóc ngắn nhưng trên thực tế thì không được vậy. Âu cũng do kiểu tóc bob của cô chỉ được uốn cúp và nhuộm đen đơn giản, vô tình cộng cho Yeo Bin thêm vài tuổi. Có lẽ nếu nữ diễn viên thử sức với màu nhuộm sáng và tạo kiểu cầu kỳ một chút thì kết quả sẽ khá khẩm hơn.