Người đẹp còn có nền tảng học vấn đáng chú ý khi đang theo học chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nguyễn Phương Linh, cô gái sinh năm 2002 đến từ Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026. Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc và vóc dáng nổi bật, người đẹp còn có nền tảng học vấn đáng chú ý khi đang theo học chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Tại chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 diễn ra tại Trung tâm Sân Quần, Sa Pa (Lào Cai), với sự tham gia của các thí sinh xuất sắc nhất. Trải qua những phần thi trình diễn áo dài, bikini, trang phục dạ hội và ứng xử, Nguyễn Phương Linh được gọi tên cho ngôi vị cao nhất. Cô trở thành hoa hậu đầu tiên đăng quang tại một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia trong năm 2026.

Nguyễn Phương Linh đăng quang Hoa hậu du lịch năm 24 tuổi, đang theo học thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ở phần thi ứng xử, các thí sinh nhận chung câu hỏi về điều gì trong hình ảnh và con người Việt Nam có thể khiến du khách quốc tế yêu thích, cũng như cách lan tỏa những giá trị ấy ra thế giới. Phương Linh lựa chọn nhắc đến vẻ đẹp nhân hậu, chân thành, mến khách của phụ nữ Việt Nam, đồng thời giới thiệu những danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa của đất nước.

Người đẹp thể hiện câu trả lời bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Sự bình tĩnh, mạch lạc trong cách trình bày là một trong những điểm cộng giúp cô ghi dấu ấn với ban giám khảo. Ngoài vương miện hoa hậu, Phương Linh còn nhận giải phụ Người đẹp thời trang dạ hội.

Nguyễn Phương Linh sinh năm 2002, quê Hà Nội. Cô sở hữu chiều cao 1,71 m, số đo ba vòng 83-62-94 cm. Trong suốt cuộc thi, người đẹp được đánh giá cao nhờ gương mặt khả ái, vóc dáng cân đối và kỹ năng trình diễn catwalk.

Bên cạnh danh hiệu sắc đẹp, học vấn cũng là một trong những điểm đáng chú ý trong hồ sơ của tân hoa hậu. Phương Linh hiện đang tiếp tục hoàn thành chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Song song với việc học, cô tham gia các hoạt động xã hội, chương trình cộng đồng và những hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch. Đây cũng là hướng đi gắn với vai trò của một Hoa hậu Du lịch Việt Nam: góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và những điểm đến giàu bản sắc đến bạn bè quốc tế.

Cô tham gia nhiều hoạt động quảng bá du lịch sau đăng quang.

Ở tuổi 24, Phương Linh đứng trước hành trình mới khi vừa đảm nhận danh hiệu hoa hậu, vừa tiếp tục theo đuổi con đường học vấn. Người đẹp từng chia sẻ mong muốn đại diện cho hình ảnh thế hệ Gen Z yêu văn hóa, trân trọng bản sắc dân tộc và có bản lĩnh hội nhập.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam lần đầu được tổ chức vào năm 2008, với người đăng quang là Phan Thị Ngọc Diễm. Sau một thời gian gián đoạn, cuộc thi trở lại vào năm 2022 và được tổ chức định kỳ hai năm một lần. Sân chơi hướng đến việc tìm kiếm gương mặt đại diện quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam thông qua các hoạt động du lịch trong nước và quốc tế.