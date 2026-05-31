Mỹ nhân duy nhất mang gương mặt "không thuộc về trái đất", nhan sắc độc bản được cả thế giới phong thần

Chiêu Dương
Mỗi lần xuất hiện mỹ nhân này luôn là tâm điểm của ống kính vì vẻ đẹp quá độc đáo của mình.

Tilda Swinton (tên đầy đủ Katherine Matilda Swinton) là một diễn viên người Anh sinh năm 1960. Nữ diễn viên đã tốt nghiệp trường đại học danh tiếng Cambridge và nhận hai bằng tiến sỹ tại đại học Napier, Edinburgh và Học viện Âm nhạc – Ðiện ảnh hoàng gia Scotland. Bà từng học chung với Công nương Diana. Bắt đầu sự nghiệp từ năm 1986, Tilda Swinton sở hữu nhiều tác phẩm nổi bật với những vai diễn nghệ thuật ấn tượng, thậm chí kỳ dị.

Tilda Swinton là nữ diễn viên độc lạ dễ nhận biết nhất của Hollywood

Một số vai diễn gắn liền với tên tuổi của Tilda Swinton có thể kể đến như cô gái điếm trong Caravaggio (1986), Penny lạnh lùng, người yêu cũ của Bill Murray trong Broken Flowers (2005), Emma Recchi quý phái trong I Am Love (2009), Quý bà Céline Villeneuve Desgoffe und Taxis trong phim The Grand Budapest Hotel, Thượng Cổ Tôn Giả trong Doctor Strange: Phù Thủy Tối Thượng, Nữ hoàng Trắng trong Biên niên sử Narnia (The Chronicles of Narnia). Ngoài ra, nữ diễn viên còn góp mặt trong các tác phẩm như Orlando, Only Lovers Left Alive, Snowpiercer, The Limits of Control, The French Dispatch, Julia...

Trong sự nghiệp của mình, Tilda Swinton từng giành được Cúp Volpi cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice với vai diễn Isabella of France trong Edward II (1991). Bà còn thắng giải Oscar cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và giải BAFTA cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai Karen Crowder trong phim Michael Clayton (2007). Bà cũng đã nhận được ba đề cử giải Quả cầu vàng trong sự nghiệp của mình.

Các vai diễn của Tilda Swinton rất khác biệt

Nữ diễn viên được mệnh danh là "đa diện nhân" trên màn ảnh

Tilda Swinton thường được gọi với những danh xưng như "nữ hoàng kỳ dị", "đa diện nhân", "tắc kè hoa" của màn ảnh thế giới. Nữ diễn viên không chỉ độc đáo trong cách chọn vai diễn mà cả hình ảnh cá nhân, thời trang của nữ diễn viên cũng luôn khiến giới mộ điệu bất ngờ mỗi khi nữ diễn viên xuất hiện.

Tilda Swinton luôn xuất hiện với mái tóc ngắn màu bạch kim mạnh mẽ, tạo nên nét đep sắc sảo phi giới tính. Đây cũng là một lợi thế của bà khi dễ dàng biến hóa thành các vai diễn khác nhau, đặc biệt là những nhân vật không cần phân biệt rõ giới tính như vai diễn thiên thần. Thậm chí, với những màn hóa trang độc đáo, khán giả không biết vai diễn đó do Tilda Swinton thể hiện nếu không được giới thiệu.

Vẻ đẹp độc đáo của Tilda Swinton thu hút khán giả

Không chỉ là ngôi sao màn bạc thành công, có sức ảnh hưởng lớn, trong giới thời trang, Tilda Swinton cũng là cái tên được các nhà mốt săn đón vì không ngại thử nghiệm những trang phục táo bạo, độc lạ, thể hiện cá tính mạnh mẽ và độc đáo. Rất nhiều lần, Tilda Swinton thể hiện tư duy thời trang và diễn xuất đi trước thời đại. Khán giả thậm chí ưu ái ca ngợi bà là "nghệ sĩ không thuộc về trái đất" hay "vị thần không tuổi".

Trong suốt khoảng thời gian hoạt động của Tilda Swinton thì bà luôn nằm trong danh sách những người phụ nữ đẹp nhất – phụ nữ của năm hay diễn viên vĩ đại nhất của thế kỷ 21 ( theo New York Times).

Nữ diễn viên đẹp phi giới tính với gương mặt mang nét thần thánh

