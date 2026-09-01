Mỹ nhân được ca sĩ số 1 showbiz làm điều ngoại lệ: Nhan sắc 20 năm không già, cất giọng là được yêu

Đây là mỹ nhân được ca sĩ số 1 showbiz làm điều đặc biệt.

IU dành điều ngoại lệ cho "soulmate" Yoo In Na

Ngày 10/9, IU chính thức phát hành Dear my crazy soulmate, ca khúc nằm trong đĩa đơn kỹ thuật số kép ra mắt trước album phòng thu thứ 6. Sản phẩm nhanh chóng nhận được sự chú ý không chỉ bởi âm nhạc mới của IU mà còn bởi câu chuyện đặc biệt phía sau ca khúc.

IU - MV Dear my crazy soulmate

Dear my crazy soulmate do chính IU viết lời để dành tặng Yoo In Na - người bạn thân lâu năm của cô. Ca khúc được mô tả như một bản tình ca, cũng là lời thề nguyện dành cho một tri kỷ. Qua những câu hát, IU nhắc lại các kỷ niệm trong hơn 15 năm gắn bó và gửi gắm lời hứa sẽ cùng Yoo In Na già đi, tiếp tục trở thành những "bà lão kỳ lạ" đồng hành bên nhau. Trong MV, IU hóa thân thành một sĩ quan cảnh sát, đồng thời cài cắm nhiều chi tiết liên quan đến tình bạn giữa cô và Yoo In Na.

IU cũng liên tục đăng video về tình bạn với Yoo In Na, dùng nhạc mới làm nhạc nền

IU và Yoo In Na quen nhau từ năm 2010, khi cùng tham gia chương trình thực tế Heroes của đài SBS. Dù cách nhau 11 tuổi, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết nhờ sự tương đồng trong tính cách và quan điểm sống. Người hâm mộ sau đó đặt biệt danh "IUInna" cho cặp bạn thân này.

IU và Yoo In Na thời mới quen

Mối quan hệ của họ không chỉ tồn tại trên màn ảnh hay trong các chương trình giải trí. Để thuận tiện gặp gỡ, cả hai từng chuyển đến sống trong cùng một tòa nhà chung cư. Khi lịch trình cho phép, IU và Yoo In Na duy trì thói quen gặp nhau gần như mỗi ngày. Năm 2015, hai nữ nghệ sĩ còn cùng nhau thực hiện một chuyến du lịch bụi tại Italy. IU và Yoo In Na tự lên kế hoạch cho hành trình mà không có quản lý hay trợ lý đi cùng, trở thành một trong những kỷ niệm đáng nhớ của tình bạn kéo dài nhiều năm.

Yoo In Na cũng là nguồn cảm hứng đặc biệt trong âm nhạc của IU

Yoo In Na cũng là nguồn cảm hứng đặc biệt trong âm nhạc của IU. Năm 2012, IU viết Peach dưới góc nhìn của một người đàn ông để miêu tả vẻ đẹp trong trẻo, đáng yêu của Yoo In Na. Sau đó, ca khúc You (너) được IU ngẫu hứng sáng tác trong thời gian quay phim ở một vùng sâu vùng xa không có sóng điện thoại, khi cô nhớ người bạn thân.

IU và Yoo In Na thân thiết nhiều năm

Đến Dear my crazy soulmate năm 2026, Yoo In Na tiếp tục xuất hiện trong âm nhạc của IU, nhưng lần này với tư cách một người bạn đã cùng cô đi qua hơn 15 năm cuộc đời. Hình ảnh "những bà lão kỳ lạ" cùng nhau già đi cũng trở thành cách IU định nghĩa một tình bạn vượt khỏi những khoảnh khắc nhất thời của showbiz.

Tại Melon Music Awards 2017, khi nhận giải thưởng lớn Album của năm, IU từng công khai dành những lời đặc biệt cho Yoo In Na: "Chị không chỉ là người bạn thân nhất, mà còn là fan số 1, là muse (nàng thơ) và là tri kỷ lớn nhất trong đời em."

Yoo In Na là một trong những nàng thơ hay được IU mang vào nhạc nhất

Trong nhiều năm, cả hai vẫn duy trì những cách thể hiện tình cảm giản dị như gửi xe cà phê, đồ ăn đến phim trường của nhau, đeo nhẫn đôi và xuất hiện tại những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của đối phương.

Mỹ nhân 44 tuổi không biết già là gì

Yoo In Na là một trong những nữ diễn viên sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại Hàn Quốc. Cô gây thiện cảm không chỉ nhờ ngoại hình mà còn bởi phong cách gần gũi, tính cách được đánh giá là ấm áp và hành trình hoạt động nghệ thuật kéo dài nhiều năm.

Nhan sắc và body quyến rũ của Yoo In Na từ thời mới vào nghề

Gia nhập ngành giải trí từ năm 1998, Yoo In Na từng có hơn 11 năm làm thực tập sinh idol trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô bắt đầu được chú ý với sitcom High Kick Through the Roof năm 2009. Một năm sau, vai phụ trong Secret Garden giúp Yoo In Na giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Baeksang Arts Awards.

Năm 2012, cô đảm nhận vai nữ chính trong drama xuyên không Queen and I. Sau đó, Yoo In Na tiếp tục để lại dấu ấn qua các vai phụ trong My Love from the Star (2013) và đặc biệt là Sunny trong Goblin (2016). Nhân vật này giúp nữ diễn viên phủ sóng rộng rãi tại Hàn Quốc và nhiều thị trường châu Á.

Yoo In Na bùng nổ tên tuổi sau vai diễn nữ phụ phim Goblin (2016)

Năm 2019, Yoo In Na tái hợp Lee Dong Wook trong Touch Your Heart. Những năm sau đó, cô tiếp tục tham gia các dự án như Snowdrop (2021) và Bo-ra! Deborah (2023), duy trì vị trí quen thuộc trong làng phim Hàn.

Bên cạnh diễn xuất, Yoo In Na còn thành công trong lĩnh vực radio khi đảm nhận vai trò DJ của chương trình Yoo In Na's Let's Crank Up the Volume trên KBS Cool FM. Cô cũng từng đảm nhiệm vai trò MC tại các chương trình về làm đẹp và giải trí như Get It Beauty.

Yoo In Na là diễn viên quen mặt với khán giả Việt

Ở tuổi 44, Yoo In Na vẫn thường xuyên được nhắc đến bởi diện mạo trẻ trung. Làn da trắng, gương mặt mang nét baby face, vóc dáng thon gọn cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng giúp nữ diễn viên duy trì hình ảnh thanh xuân trong mắt công chúng. Yoo In Na đang được nhắc đến như biểu tượng sắc đẹp của Hàn Quốc, không biết lão hóa là gì.

Yoo In Na từng chia sẻ những thói quen chăm sóc bản thân khá kỷ luật, trong đó có việc đặt báo thức để uống nước mỗi giờ, duy trì quy trình chăm sóc da tối giản nhưng kỹ lưỡng và tập luyện đều đặn. Nụ cười rạng rỡ cùng tính cách gần gũi cũng góp phần tạo nên sức hút riêng của nữ diễn viên.

Nhan sắc không tuổi của Yoo In Na

Đằng sau hình ảnh trẻ trung, Yoo In Na còn được yêu mến bởi sự chân thành và tinh tế. Những năm làm DJ radio giúp cô xây dựng hình ảnh một người biết lắng nghe, trong khi cách cô duy trì tình bạn với IU cũng cho thấy một khía cạnh đời thường khác của nữ diễn viên.

Với IU, Yoo In Na không đơn thuần là một người bạn trong giới giải trí. Hơn 15 năm đồng hành đã đưa mối quan hệ của họ trở thành một phần đặc biệt trong hành trình trưởng thành của nữ ca sĩ. Và Dear my crazy soulmate chính là lần IU đưa câu chuyện ấy vào âm nhạc, bằng lời hứa giản dị: dù thời gian trôi qua, cả hai vẫn sẽ cùng nhau già đi.

Yoo In Na còn được yêu mến bởi sự chân thành và tinh tế

Ca sĩ nữ solo số 1 Kbiz

Bản thân IU là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi duy trì được sức hút bền bỉ qua gần hai thập kỷ. IU, tên thật Lee Ji-eun, ra mắt năm 2008 ở tuổi 15 với mini-album Lost and Found. Những ngày đầu sự nghiệp không tạo được tiếng vang lớn, nhưng bước ngoặt đến vào năm 2010 với Good Day. Ca khúc trở thành hiện tượng nhạc số, đặc biệt với phần nốt cao ba tầng, đưa IU trở thành một trong những gương mặt được công chúng Hàn Quốc yêu mến nhất và gắn với danh xưng "Em gái quốc dân".

IU là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi duy trì được sức hút bền bỉ qua gần hai thập kỷ

IU từng bước chuyển mình thành ca sĩ solo hàng đầu, là singer-songwriter thành công bậc nhất Hàn Quốc. Cô tham gia sâu vào quá trình sáng tác, xây dựng hình ảnh âm nhạc mang tính tự sự nhưng vẫn có khả năng tiếp cận đại chúng. Các album như Modern Times, Palette, Love poem hay LILAC tiếp tục củng cố vị thế của IU.

IU từng bước chuyển mình thành ca sĩ solo hàng đầu, là singer-songwriter thành công bậc nhất Hàn Quốc

IU cũng mở rộng hoạt động sang diễn xuất với tên thật Lee Ji-eun. Cô ghi dấu qua Dream High (2011), Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016), My Mister (2018) và Hotel Del Luna (2019). Trên màn ảnh rộng, cô tham gia Broker (2022) của đạo diễn Kore-eda Hirokazu, tác phẩm được mời tranh giải tại Liên hoan phim Cannes, và Dream (2023).

IU chính là ca sĩ có nhiều ca khúc PAK (Perfect All-Kill, #1 toàn bộ BXH nhạc số Hàn Quốc) nhất Kpop

Gần hai thập kỷ hoạt động, điều giúp IU giữ vị trí đặc biệt trong showbiz Hàn Quốc nằm ở khả năng tạo hit, sức ảnh hưởng trên các nền tảng nhạc số và khả năng kể những câu chuyện cá nhân bằng âm nhạc. Ca khúc của IU có thể tiếp cận nhiều thế hệ khán giả, trong khi lời hát thường gắn với những thay đổi trong chính cuộc đời và quá trình trưởng thành của cô. IU chính là ca sĩ có nhiều ca khúc PAK (Perfect All-Kill, #1 toàn bộ BXH nhạc số Hàn Quốc) nhất Kpop.

IU giữ vững vị thế suốt 20 năm

Bên cạnh nghệ thuật, IU còn được biết đến với các hoạt động thiện nguyện và hình ảnh cá nhân tích cực. Những yếu tố này góp phần củng cố vị thế của cô như một trong những nữ nghệ sĩ solo hàng đầu Hàn Quốc.



