Mỹ nhân đóng phim "Sex is Zero" lận đận tình duyện, sợ hãi vô cùng vì nuôi con một mình sau khi ly hôn chồng

Ham So Won là nữ diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng, được công chúng biết đến nhiều nhất từ khi tham gia bộ phim Sex is Zero (Tình dục là chuyện nhỏ). Tuy không đảm nhận vai chính trong phim nhưng Ham So Won vẫn khoe được vẻ gợi cảm và có những cảnh quay thành công trong vai phụ.



Nữ diễn viên sinh năm 1976 từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương năm 1997 và nhận về danh hiệu cao quý nhất.

Cô kết hôn với chồng ngoại quốc kém 18 tuổi. Năm 2018, Ham So Won và chồng trẻ đón con gái đầu lòng. Sự nghiệp thành công nhưng ngoài đời nữ diễn viên có cuộc sống khá trắc trở. Những tưởng cuộc sống gia đình sẽ êm ấm, thuận hòa nhưng Ham So Won và chồng kém 18 tuổi vốn đã ký giấy ly hôn từ khoảng năm 2022.

Dù chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ nhưng cô rất yêu thương con gái nhỏ. Vào năm 2023, Ham So Won thông báo có kế hoạch sang Việt Nam sinh sống, ngay lập tức đã nhận được nhiều quan tâm của cư dân mạng. Con gái cô học tại một trường mẫu giáo Anh – Hàn tại TP.HCM.

Theo tờ Chosun, Hàn Quốc, cách đây không lâu, Ham So Won đã đăng một đoạn video ngắn cùng với lời nhắn "Cảm ơn con đã ăn ngon lành dù mẹ không giỏi nấu ăn".

Trong đoạn video được công bố, có hình ảnh cô con gái đang ngon lành thưởng thức món ăn mà Ham So Won đã chuẩn bị.

Đặc biệt, sau khi chia tay hoàn toàn với Jin Hwa, tình mẫu tử đầy xúc động của Ham So Won khi nuôi dạy con một mình đã làm nhiều người hâm mộ xúc động.

Ham So Won đã công bố chia tay hoàn toàn với chồng cũ Jin Hwa. Mặc dù đã thông báo tin tức ly hôn với Jin Hwa muộn màng, HHam So Won cũng tiết lộ rằng vì con gái mà cô vẫn sống chung. Sau đó, khi xuất hiện trên truyền hình, Ham So Won cũng đã chia sẻ về mối quan hệ thân thiện với Jin Hwa.

Tuy nhiên, cuối cùng hai người đã quyết định thực sự chia tay. Ham So Won đã nói: "Đến một lúc nào đó, khi mẹ hỏi Hye-jung muốn học trường nào, em đã rất rõ ràng khi nói rằng em muốn học tiểu học ở Hàn Quốc. Mẹ đã quyết định tôn trọng ý kiến của con. Ý kiến của con, con và ba con sẽ quyết định, còn mẹ thì sợ hãi và lo lắng. Liệu mẹ có thể nuôi con một mình một cách trọn vẹn không?" và "Khi thời khắc thực sự phải nuôi dạy con 100% một mình đang đến gần, mẹ cảm thấy rất sợ hãi" - bày tỏ sự lo lắng trước quyết định chia tay với Jin Hwa.

Ham So Won nói: "Thay vì đột nhiên chỉ có hai mẹ con vào tháng 3 năm sau, thì nhà ở Seoul đang sửa chữa và ba cần làm chương trình bán hàng ở nhà hàng Trung Quốc, vì nhiều lý do mà mẹ con mình đã đến đây để có thời gian thích nghi và sắp xếp mọi thứ trước khi đến TP HCM" và tiếp tục "Từ khi ly hôn vào năm 2022, mẹ đã dự đoán rằng sẽ có một ngày mẹ và Hye-jung sống cùng nhau, nhưng mẹ không biết mẹ đã khóc bao nhiêu lần trước khi rời xa ba và khởi hành. Mẹ sẽ sớm quay trở lại Hàn Quốc sau khi chia tay với Jin Hwa".