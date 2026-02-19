Mỹ nhân đổi đời trên sóng đài quốc gia: Visual đẹp đến mức xuất hiện 20 giây tăng 70 nghìn người theo dõi

Sau Gala Xuân Vãn 2026 trên sóng Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, nữ diễn viên sinh năm 1999 Vương Sở Nhiên trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Trong tiết mục Hạ Hoa Thần, Vương Sở Nhiên xuất hiện vỏn vẹn khoảng 20 giây với tạo hình Vương Chiêu Quân nhưng đủ để tạo nên hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ.

Theo Sina, chỉ sau một đêm, tài khoản mạng xã hội của nữ diễn viên tăng thêm gần 70.000 người theo dõi; tổng mức tăng sau chương trình lên tới khoảng 700.000. Vương Sở Nhiên gần như "đổi đời" nhờ 20 giây xuất hiện kinh diễm trên sóng đài quốc gia.



20 giây hoá Vương Chiêu Quân gây sốt Xuân Vãn 2026 của Vương Sở Nhiên

Trong Hạ Hoa Thần, 12 nghệ sĩ đảm nhận lần lượt từng nhân vật văn hóa tiêu biểu của lịch sử Trung Hoa, đồng thời hóa thân thành vị thần đại diện cho một loài hoa theo từng tháng trong năm. Vương Sở Nhiên được giao vai Vương Chiêu Quân - một trong Tứ đại mỹ nhân, gắn với điển tích "một khúc tỳ bà vang giữa tái bắc, đổi lấy tháng năm yên bình cho thiên hạ".

Tạo hình cổ trang của cô được đánh giá cao ở sự cân bằng giữa tính chuẩn mực lịch sử và yêu cầu thẩm mỹ sân khấu. Phần phục trang sử dụng gam màu thanh nhã, phom dáng mềm mại, kết hợp ánh sáng và hiệu ứng 3D khiến nhân vật vừa có chiều sâu văn hóa vừa nổi bật trên màn hình truyền hình trực tiếp.

Vuơng Sở Nhiên hoá mỹ nhân nổi tiếng Vương Chiêu Quân trên sóng Xuân Vãn

Nhan sắc của Vương Sở Nhiên chiếm trọn spotlight

Vương Sở Nhiên lập tức lên hot search ngay sau sân khấu này. Trên Weibo, nhiều bình luận ca ngợi nhan sắc thoát tục của ngôi sao sinh năm 1999. Không ít ý kiến nhận xét vẻ đẹp của Vương Sở Nhiên không thuộc kiểu thời thượng mạng xã hội mà mang nét đoan trang, tĩnh tại, phù hợp với các nhân vật lịch sử. Có khán giả chia sẻ người thân vốn không theo dõi cô trước đó nhưng ngay khi thấy hình ảnh trên Xuân Vãn đã chủ động tìm và nhấn theo dõi. Theo thống kê được công bố, tiết mục đạt rating hơn 38,36%, với đỉnh cao rơi đúng vào thời điểm nữ diễn viên xuất hiện; ước tính có hơn 200 triệu người cùng theo dõi khoảnh khắc này.

Tạo hình chỉn chu của Vương Sở Nhiên (ảnh: Weibo)

Xuất hiện trên sân khấu mang tính biểu tượng của quốc gia luôn được xem là cột mốc quan trọng với nghệ sĩ Hoa ngữ. Với Vương Sở Nhiên, đây không chỉ là màn trình diễn ngắn mà còn là bước đệm truyền thông đáng kể. Sinh ngày 21/01/1999 tại Thượng Hải, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải, cô sở hữu chiều cao 1m72 cùng tỷ lệ cơ thể nổi bật, thường xuyên được đánh giá cao trong các khung hình thời trang và cổ trang. Truyền thông Trung Quốc nhiều lần gọi cô là "Thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới", nhấn mạnh khí chất thanh tao có phần tương đồng với đàn chị Lưu Diệc Phi.

Mỹ nhân thế hệ mới (ảnh: Weibo)

Sự nghiệp của Vương Sở Nhiên bắt đầu gây chú ý từ năm 2017 với vai Liễu Tích Âm trong bộ phim cổ trang Tướng Quân Ở Trên. Phân cảnh múa trong phim được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, đặt nền móng cho hình tượng "mỹ nhân cổ trang" gắn liền với tên tuổi cô những năm sau đó. Năm 2023 - 2024 đánh dấu bước chuyển khi cô góp mặt trong Nghe Nói Em Thích Tôi, giúp độ nhận diện tăng mạnh trên thị trường đại chúng. Gần đây, sự xuất hiện của Vương Sở Nhiên trong Khánh Dư Niên 2 với vai Tang Văn tiếp tục củng cố danh xưng "đại mỹ nhân" của màn ảnh cổ trang.

Vương Sở Nhiên đa tài, có nền tảng múa từ nhỏ và khả năng ca hát khá ổn định (ảnh: Weibo)

Bên cạnh diễn xuất, Vương Sở Nhiên còn được đào tạo nghệ thuật bài bản từ nhỏ, đặc biệt ở lĩnh vực múa. Khả năng ca hát cũng là điểm cộng khi cô từng thể hiện các ca khúc nhạc phim như Ân Tứ, Phúc Điệp trong phim Tướng Quân Ở Trên và thường xuyên góp mặt ở các gala cuối năm của nhiều đài truyền hình lớn.

Gây chú ý trên sóng truyền hình quốc gia, Vương Sở Nhiên "thắng đậm" (ảnh: Weibo)

Hiệu ứng sau Xuân Vãn cho thấy sức bật truyền thông mà sân khấu quốc gia mang lại. Hàng chục chủ đề liên quan đến Vương Sở Nhiên leo top tìm kiếm Weibo, tập trung vào nhan sắc, khí chất và khả năng hóa thân thành Vương Chiêu Quân. Tiết mục Hạ Hoa Thần cũng được đánh giá cao nhờ ứng dụng công nghệ 3D, tạo không gian sân khấu đa chiều, tăng tính chân thực cho phần trình diễn.