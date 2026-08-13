Mỹ nhân đi ngược với chuẩn gầy trơ xương của Cbiz, body bốc lửa không góc nào dìm nổi

Vóc dáng quyến rũ của mỹ nhân này giúp cô nổi bật giữa dàn mỹ nhân Cbiz.

Vóc dáng siêu gầy vẫn đang là chuẩn mực thống trị làng giải trí Hoa ngữ, khi không ít người nổi tiếng thi nhau ép cân đến mức thân hình gầy trơ xương, thiếu đi vẻ khỏe khoắn và sức sống. .

Đi ngược với chuẩn đẹp đó, Trình Tiêu lại trở thành mỹ nhân viral khắp mạng xã hội xứ tỷ dân nhờ màn xuất hiện đẹp tựa nữ thần tại sự kiện của tạp chí Madame Figaro. Người đẹp sinh năm 1998 gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ, body quyến rũ giữa thời điểm chuẩn "mình hạc xương mai" lên ngôi. Đáng chú ý, body của nữ diễn viên còn "nét" đến mức qua mọi góc quay hay ống kính cam thường đều không hề bị dìm, ngược lại càng làm nổi bật tỷ lệ cơ thể cân đối.

Bức hình so sánh trình tiêu qua ống kính "trạm tỷ" - ảnh studio - cam thường đều không có sự khác biệt.

Vóc dáng quyến rũ của nữ diễn viên. (Nguồn: Weibo)