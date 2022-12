Mỹ nhân đẹp như tạc được ví là "kỳ quan thế giới thứ 8": Con lai 4 dòng máu, có xuất thân danh giá, từng được định sẵn để vào Harvard

Có nhiều lý do để triệu phú Hollywood Alexandra Daddario được ưu ái gọi là một “nữ thần” màn bạc. Trong vai diễn Á thần Annabeth - con gái nữ thần Athena, thuộc bộ phim chuyển thể từ loạt sách phiêu lưu - giả tưởng Percy Jackson, nữ diễn viên này đã để lại một dấu ấn vô cùng đậm sâu trong lòng khán giả.

Đôi mắt xanh ngọc cùng vóc dáng đẹp như tượng tạc của Alexandra Daddario thậm chí được ví là “kỳ quan thế giới thứ 8”, theo truyền thông Mỹ. Mọi người thường biết đến cô thông qua hình ảnh nóng bỏng, đam mê và cháy hết mình trong từng vai diễn. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng, nữ diễn viên xinh đẹp này còn có một xuất thân danh giá và từng định hướng tương lai hoàn toàn khác biệt.

Nền tảng gia đình học thức

Alexandra Daddario chào đời ngày 16/3/1986 tại New York trong một gia đình danh giá và học thức. Vẻ đẹp hơn người của Daddario đến từ dòng máu lai Italy, Ireland, Hungary và Anh mà cô thừa hưởng từ cha mẹ của mình.

Cô là con lai 4 dòng máu.

Cha cô là công tố viên Richard Daddario và từng đứng đầu đơn vị “Phòng chống khủng bố” của sở cảnh sát New York, trong khi mẹ cô là nữ luật sư Christina Daddario.

Daddario từng chia sẻ về xuất thân liên quan đến nghề nghiệp: “Tôi đến từ New York và lớn lên trong hoàn cảnh mà diễn xuất không được xem như một lựa chọn nghề nghiệp nghiêm túc. Con đường tôi được định sẵn là lên đại học, vào Harvard và trở thành một luật sư hay bác sĩ.”

Lớn lên ở khu dân cư thượng lưu Upper East Side của Manhattan, New York, Daddario theo học trường tư nhân dành cho nữ sinh Brearley School và Professional Children's School. Sau đó, cô đăng ký học tại trường tư thục Marymount Manhattan College với học phí hàng chục nghìn đô la mỗi năm.

Tuy vậy, từ năm 11 tuổi, Alexandra Daddario nhận ra mong muốn của mình là được trở thành một diễn viên. Điều này bắt nguồn từ việc cô biết được mẹ mình từng làm người mẫu trước khi học trường luật. Suy nghĩ sẽ được diễn xuất, đóng vai nhiều nhân vật khác nhau cũng khiến cô “vô cùng hạnh phúc”.

Sau một thời gian thuyết phục, bố mẹ cô đã ủng hộ con gái tự quyết định tương lai của mình. “Tôi luôn hạnh phúc với lựa chọn con đường nghệ thuật và cảm thấy may mắn vì có bố mẹ ở bên”, cô chia sẻ.

Alexandra Daddario sớm nhận ra mong muốn của mình là được trở thành một diễn viên.

16 tuổi khởi nghiệp, 24 tuổi tên tuổi dậy sóng

Năm 16 tuổi, Daddario xuất hiện lần đầu trên truyền hình với vai Laurie Lewis trong series kịch truyền hình "All My Children". Sau đó, cô xuất hiện trong các tập của "Law & Order", "Law & Order: Criminal Intent", "Conviction”, tập "Johnny Cakes" của "The Sopranos"...

Cô thực sự bắt đầu gây chú ý khi tham gia bộ phim Percy Jackson & the Lighting Thief (2010) được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên. Trong phim, người đẹp vào vai con gái của nữ thần Athena là Á thần Annabeth Chase. Với sự thông minh và dũng cảm được thừa hưởng từ mẹ, cô trở thành người cộng sự hữu ích của nhân vật chính Peter Jackson (Logan Lerman) trong hành trình đi tìm lại tia sét bị đánh cắp của thần Zeus.

Cô thực sự bắt đầu gây chú ý khi tham gia bộ phim Percy Jackson & the Lighting Thief (2010).

Diễn xuất của Daddario được đánh giá là tròn vai trong một bộ phim dành cho giới trẻ. Đặc biệt, nhan sắc như tượng tạc cùng ánh mắt xanh như ngọc đã “hút hồn” rất nhiều khán giả. Tác phẩm cũng thành công thu về doanh thu lên tới 226 triệu USD toàn cầu. Năm 2013, Daddario tái xuất với Annabeth trong tập phim Sea of Monsters thu về gần 200 triệu USD.

Sau đó, Daddario tham gia thêm nhiều dự án điện ảnh khác để củng cố tên tuổi nhưng chưa đạt được bứt phá vượt bậc. Cô thậm chí còn đảm nhận vai nữ chính trong MV ca khúc nổi tiếng Radioactive của nhóm Imagine Dragons.

Mãi đến khi tham gia bốn tập của loạt phim trinh thám True Detective, Alexandra Daddario vụt sáng trở lại. Bộ phim đã thu hút đông đảo khán giả, được giới chuyên môn đánh giá tốt cả về kịch bản và diễn xuất. Trong những phân cảnh của mình, Daddario có những màn ảnh “nóng bỏng”, không chỉ để lại ấn tượng về vóc dáng quyến rũ và còn cả tinh thần dám hi sinh cho vai diễn. Tạp chí GQ thậm chí còn xếp một cảnh phim của cô vào danh sách “16 khoảnh khắc nóng bỏng nhất lịch sử truyền hình”.

Daddario sở hữu thân hình nóng bỏng và quyến rũ.

Khi chia sẻ về cảnh nóng nổi tiếng trên, Daddario cho biết cô đã đắn đo rất nhiều và chỉ đồng ý khi phân cảnh đó sẽ khiến khán giả có con mắt khác về sự chung thủy của nhân vật Martin, làm cho kịch bản trở nên thuyết phục hơn.

Nữ triệu phú sở hữu nhiều bất động sản đáng mơ ước

Alexandra Daddario đã mua căn biệt thự Brentwood ở Westside tại Los Angeles, Mỹ để làm tổ ấm mới. Căn biệt thự được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Allen Siple vào năm 1950 và đã được tu sửa lại qua các người chủ cũ. Bên trong căn biệt thự có 3 phòng ngủ, 4 phòng tắm, nhà để xe, vườn tược và hồ bơi, chủ yếu theo phong cách miền quê yên bình.

Xung quanh được bao phủ bởi cây cối và rất yên tĩnh.

Trước đó, Alexandra Daddario còn được biết đến sở hữu bất động sản có giá trị khác. Chính là căn biệt thự Hancock Park thanh lịch, sau đó được bán đi vào tháng 11 vừa qua. Căn biệt thự này được xây dựng vào cuối những năm 1920 và được thiết kế bởi cố kiến trúc sư Ralph C. Flewelling. Bên trong căn biệt thự có 5 phòng ngủ, 6 phòng tắm, có đài phun nước.

Biệt thự Hancock Park thanh lịch.

Nội thất bên trong căn biệt thự theo phong cách sang trọng. Phòng khách có lò sưởi đốt củi, cửa ra vào được thiết kế theo phong cách Pháp. Phòng bếp theo tông màu nâu, tủ gỗ sồi màu xanh, mặt bàn bằng đá cẩm thạch.

(Tổng hợp)