Mỹ nhân đẹp như bức họa cổ, lấy trăng làm giấy, mây làm mực: Mặt này mới là mặt, 51 tuổi nhìn muốn yêu luôn

Nhắc đến những mỹ nhân cổ trang kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ, Tưởng Cần Cần luôn là cái tên mà rất nhiều khán giả thuộc thế hệ 7X, 8X, 9X sẽ ngay lập tức nghĩ tới. Vẻ đẹp của cô mang đậm sắc thái cổ điển, tựa như một bức họa cổ được vẽ nên bằng trăng sáng và mây lành. Chính nét đẹp ấy đã đưa Tưởng Cần Cần gắn liền với danh xưng "đệ nhất mỹ nhân cổ trang", trở thành một biểu tượng khó thay thế trong lòng công chúng.

Tưởng Cần Cần trong bộ phim kiếm hiệp kinh điển Phong Vân.

Tên tuổi của Tưởng Cần Cần gắn bó với loạt tác phẩm cổ trang kinh điển, trong đó không thể không nhắc tới vai Minh Nguyệt và Đệ Nhị Mộng - hai hồng nhan tri kỷ của chàng Nhiếp Phong hiệp nghĩa trong Phong Vân. Dù không phải nhân vật chính, thế nhưng mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến người xem lưu luyến không quên.

Cô vào vai nàng Mục Niệm Từ si tinh mà mạnh mẽ, góp phần tạo nên thành công của Anh Hùng Xạ Điêu bản 2003.

Bên cạnh Phong Vân, Tưởng Cần Cần còn để lại dấu ấn qua hàng loạt vai diễn đáng nhớ như Tiêu Vũ Phượng trong Nỗi Lòng Thấu Trời Xanh, nữ hiệp Luyện Nghê Thường bi thương mà kiêu hãnh của Bạch Phát Ma Nữ, hay Ngọc Kiều Long cao ngạo trong Ngọa Hổ Tàng Long. Đặc biệt, với vai Mục Niệm Từ trong Anh Hùng Xạ Điêu bản 2003, cô khắc họa thành công hình ảnh một thiếu nữ si tình nhưng không hề mù quáng, yếu đuối. Dù chỉ là vai phụ, Tưởng Cần Cần vẫn nhận được nhiều tình cảm từ khán giả, thậm chí không kém cạnh nữ chính Hoàng Dung do Châu Tấn thể hiện.

Một dấu mốc quan trọng khác là khi Tưởng Cần Cần hóa thân thành Tây Thi trong bộ phim cùng tên. Từ nhan sắc đến thần thái, cô được đánh giá hoàn toàn xứng tầm để thể hiện một trong Tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Hoa, thậm chí còn được vô số khán giả công nhận là Tây Thi đẹp nhất từng xuất hiện trên màn ảnh.

Tưởng Cần Cần trong phim Bán Sinh Duyên.

Không chỉ thành công với phim cổ trang, Tưởng Cần Cần còn chứng minh năng lực diễn xuất ở dòng phim hiện đại và dân quốc. Vai diễn Cố Mạn Lộ trong Bán Sinh Duyên đóng cùng Lâm Tâm Như từng giúp cô nhận được nhiều lời khen, cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt, không bị đóng khung trong một hình tượng duy nhất.

Mới đây, Tưởng Cần Cần xuất hiện tại một sự kiện và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Ở tuổi 51, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, gương mặt toát lên nét sang trọng, đằm thắm và rất có chiều sâu. Những hình ảnh của cô được khán giả yêu thích và chia sẻ rộng rãi. Dĩ nhiên, cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi Tưởng Cần Cần, nói rằng dù cô đã ngoài 51 nhưng họ vẫn vừa nhìn đã yêu giống như thuở xưa.