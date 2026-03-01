Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam: Nhan sắc ngày càng siêu thực, một lần “chiến” quốc tế thay đổi cả bộ mặt Vbiz

Chi Pu, tên thật Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993, là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ nghệ sĩ 9X tại Việt Nam. Cô bắt đầu được công chúng biết đến khi lọt Top 20 Miss Teen Vietnam 2009 và nhanh chóng trở thành “hot girl đời đầu” nhờ gương mặt khả ái, phong cách ngọt ngào. Trong bối cảnh mạng xã hội bắt đầu bùng nổ, Chi Pu trở thành hình mẫu thần tượng của giới trẻ với lượng người theo dõi lớn và độ phủ sóng dày đặc trên các ấn phẩm dành cho tuổi teen.

Chi Pu là nhan sắc nổi tiếng của Vbiz hiện tại (ảnh: FBNV)

Từ nền tảng sẵn có, Chi Pu lựa chọn Nam tiến để phát triển sự nghiệp chuyên nghiệp thay vì dừng lại ở danh xưng “hot girl”. Giai đoạn 2013 - 2017 đánh dấu bước chuyển mình sang lĩnh vực diễn xuất. Cô tham gia nhiều dự án truyền hình và điện ảnh như 5S Online, Hương Ga, Yêu và Mối tình đầu của tôi. Việc liên tục xuất hiện trong các dự án thương mại giúp cô tích lũy kinh nghiệm diễn xuất và mở rộng tệp khán giả.

Chi Pu debut làng nhạc với ca khúc Từ Hôm Nay năm 2017 (ảnh: FB)

Năm 2017, Chi Pu tạo ra bước ngoặt lớn khi tuyên bố lấn sân ca hát. Sản phẩm debut Từ hôm nay (Feel Like Ooh) mở màn cho giai đoạn gây tranh luận kéo dài nhiều năm. Kỹ thuật thanh nhạc của cô trở thành chủ đề bàn luận trên truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, song song với tranh cãi, các sản phẩm như Đóa Hoa Hồng và Anh Ơi Ở Lại đạt lượng xem cao trên nền tảng số. Các MV được đầu tư mạnh về bối cảnh, phục trang, câu chuyện và vũ đạo, tạo nên dấu ấn thị giác rõ rệt.

Chi Pu và cú hit Anh Ơi Ở Lại giúp cô thay đổi định kiến (ảnh: FB)

Các sản phẩm âm nhạc của Chi Pu đều bắt mắt, đầu tư mạnh về mảng visual

Bước ngoặt quan trọng nhất trong sự nghiệp của Chi Pu diễn ra năm 2023 khi cô tham gia chương trình truyền hình thực tế Đạp Gió 2023 tại Trung Quốc. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt với nhiều nghệ sĩ châu Á, Chi Pu gây chú ý nhờ khả năng trình diễn sân khấu, thần thái ổn định và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về ngoại ngữ. Cô cán đích ở vị trí thứ 6 trong đội hình chiến thắng, trở thành một trong những nghệ sĩ nước ngoài hiếm hoi có thứ hạng cao tại chương trình.

Bước ngoặt quan trọng nhất trong sự nghiệp của Chi Pu diễn ra năm 2023 khi cô tham gia chương trình truyền hình thực tế Đạp Gió 2023 tại Trung Quốc (ảnh: Weibo)

Sau cuộc thi, Chi Pu trở thành ngôi sao được săn đón ở đại lục. Cô tiếp tục tham gia nhiều show giải trí và chương trình ẩm thực, âm nhạc tại thị trường Trung Quốc, mở rộng hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam. Chi Pu từng được chọn biểu diễn song ca cùng Huỳnh Hiểu Minh trên sóng show năm mới của Trung Quốc, vị trí mà nhiều ngôi sao xứ tỷ dân mong đợi.

Chi Pu từng được chọn biểu diễn song ca cùng Huỳnh Hiểu Minh trên sóng show năm mới của Trung Quốc (ảnh: FBNV)

Việc tham gia và đạt thành tích tại một chương trình quy mô lớn đã tạo ra tác động nhất định đối với thị trường giải trí trong nước. Sau hiệu ứng Chi Pu đạt được từ Đạp Gió 2023, phiên bản Việt hóa Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng ra mắt và đạt mức độ quan tâm cao qua hai mùa phát sóng. Tiếp đó, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nối tiếp xu hướng mang bản quyền chương trình quy tụ nghệ sĩ đã thành danh tham gia thi đấu về Việt Nam. Sự thành công của các định dạng này phản ánh nhu cầu khán giả đối với mô hình show thực tế mang tính cạnh tranh, đầu tư sân khấu và đề cao yếu tố trình diễn.

Sau hiệu ứng Chi Pu đạt được từ Đạp Gió 2023, phiên bản Việt hóa Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng ra mắt và đạt mức độ quan tâm cao qua hai mùa phát sóng (ảnh: FBNV)

Ở góc độ định hướng thị trường, việc Chi Pu hoạt động mạnh tại Trung Quốc góp phần mở rộng lựa chọn cho nghệ sĩ Việt. Sau năm 2023, thị trường Trung Quốc được nhắc đến thường xuyên hơn như một điểm đến tiềm năng. Một số nghệ sĩ trẻ như LyLy hay Phương Mỹ Chi cũng tham gia các chương trình thực tế Trung Quốc như The Next Stage, Sing!Asia và đạt hiệu ứng nhất định, cho thấy xu hướng giao lưu văn hóa ngày càng rõ nét.

Trường hợp của Chi Pu cũng đặt ra thảo luận về tiêu chí của một ngôi sao giải trí trong bối cảnh mới. Thay vì chỉ tập trung vào kỹ thuật thanh nhạc, các chương trình truyền hình thực tế đề cao khả năng làm chủ sân khấu, vũ đạo, biểu cảm và sức hút cá nhân. Tại Đạp Gió, yếu tố trình diễn tổng thể được đánh giá quan trọng không kém năng lực ca hát. Việc đầu tư trang phục, xây dựng hình ảnh và giao tiếp linh hoạt bằng tiếng Anh, tiếng Trung giúp Chi Pu thích nghi nhanh với môi trường quốc tế.

Visual là một trong những thế mạnh giúp Chi Pu bứt tốc (ảnh: IGNV)

Visual là một trong những thế mạnh giúp Chi Pu bứt tốc. Tại Trung Quốc, truyền thông và khán giả dành nhiều lời khen cho visual của Chi Pu. Một số trang tin lớn như Sina và Sohu sử dụng những cụm từ nhấn mạnh nhan sắc khi nhắc đến Chi Pu, gọi cô là “đệ nhất mỹ nữ Việt Nam”. Gương mặt sắc nét, tỷ lệ hình thể cân đối cùng phong cách thời trang biến hóa giúp cô phù hợp với gu thẩm mỹ của khán giả xứ tỷ dân.

Đoạn clip 15 giây của Chi Pu được trang tin Trung Quốc khen nức nở

Mới đây nhất, trang tin Sohu tiếp tục đăng tải bài viết xoay quanh Chi Pu. Sohu đăng tải một đoạn video dài vỏn vẹn 15 giây đã lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc với hàng triệu lượt xem. Những hình ảnh được cắt lại trong đoạn video này không mới hay xa lạ đối với khán giả Việt, mà đến từ các dự án trước đây của Chi Pu. Sohu mô tả nhan sắc Chi Pu bằng nhiều mỹ từ, khẳng định cô là hiện tượng của làng giải trí Việt: "Trong video, chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua nhưng sự kết hợp giữa gương mặt thiên thần và thân hình gợi cảm ấy đã nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn luận rộng khắp châu Á. Cô chính là Chi Pu, hiện tượng của làng giải trí Việt Nam".

Diện mạo của Chi Pu được đánh giá sắc sảo và chỉn chu đúng tiêu chuẩn quốc tế (ảnh: FBNV)

Nếu ở thời điểm mới nổi cô gắn liền với hình ảnh trong trẻo, thì hiện tại, diện mạo của Chi Pu được đánh giá sắc sảo và chỉn chu đúng tiêu chuẩn quốc tế. Cô theo đuổi phong cách chuyên nghiệp hóa hình ảnh, từ cách lựa chọn trang phục, layout trang điểm đến thần thái trước ống kính. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện trong và ngoài nước, Chi Pu thường tạo hiệu ứng thảo luận trên mạng xã hội nhờ diện mạo chỉn chu và khả năng kiểm soát hình ảnh tốt.

Trong loạt hình mới, gương mặt Chi Pu được nhận xét đạt đến độ hoàn mỹ, thậm chí nhiều ý kiến ví von “siêu thực như AI” (ảnh: IGNV)

Gần đây, một bộ ảnh mới của Chi Pu gây chú ý mạnh khi được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng. Trong loạt hình, gương mặt Chi Pu được nhận xét đạt đến độ hoàn mỹ, thậm chí nhiều ý kiến ví von “siêu thực như AI”. Sự thay đổi này cho thấy quá trình đầu tư dài hạn vào việc giữ gìn vóc dáng, chăm sóc da và xây dựng phong cách ổn định. Việc duy trì ngoại hình nhất quán, hạn chế sai sót hình ảnh giúp Chi Pu giữ vững độ nhận diện, đồng thời trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp săn đón.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, sự nghiệp của Chi Pu trải qua nhiều giai đoạn với những phản ứng trái chiều. Từ một hot girl mạng xã hội, cô chuyển mình thành diễn viên, sau đó là ca sĩ và hiện tại là nghệ sĩ hoạt động song song ở hai thị trường. Thành công tại Trung Quốc không chỉ giúp Chi Pu mở rộng phạm vi ảnh hưởng cá nhân mà còn tạo tiền lệ cho nghệ sĩ Việt tìm kiếm cơ hội ở các sân chơi lớn.



