Mỹ nhân đẹp nhất thế giới cứu Son Ye Jin khỏi sự cố "lộ hàng"

Cử chỉ tinh tế của Nana giúp Son Ye Jin thoát sự cố trang phục tại họp báo khiến netizen tan chảy.

Chiều ngày 9/9 tại Hàn Quốc, buổi họp báo công bố dự án phim Scandal của Netflix chính thức diễn ra với sự tham gia của dàn diễn viên chính gồm Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana. Bên cạnh sự háo hức của công chúng hướng về dự án cổ trang lấy bối cảnh thời Joseon, diện mạo sáng ngời cùng khí chất thời thượng của dàn sao nhanh chóng làm bừng sáng không gian sự kiện. Tại đây, một tương tác tinh tế giữa Nana và đàn chị Son Ye Jin trên sân khấu lập tức trở thành điểm sáng thu hút sự chú ý đặc biệt từ truyền thông.

Bộ ba nhan sắc - Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana rạng rỡ tại họp báo công bố dự án phim "Scandal" của Netflix chiều 9/9.

Nana tiếp tục khẳng định khí chất của một nhan sắc hàng đầu, với chiều cao vượt trội trên 1m70 khi khoác lên mình bộ suit nâu cam đất từ AMIRI Autumn/Winter 2025, kết hợp cùng áo ren xuyên thấu phía trong. Phom dáng cá tính của bộ trang phục tôn trọn khung xương chuẩn mực, giúp "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" tỏa ra sức hút vừa thanh lịch vừa quyền lực.

Nana được tôn dáng nhờ bộ suit của AMIRI.

Layer tinh tế giữa bộ suit cá tính cùng áo ren xuyên thấu phía trong giúp Nana tôn lên nét đẹp vừa thanh lịch vừa quyến rũ.

Thần thái "soái tỷ" đốn tim hội fan nữ của Nana qua ống kính truyền thông Hàn.

Trong khi đó, Son Ye Jin mang đến diện mạo trẻ trung và tươi mới với thiết kế Swing Minidress in Viscose của Celine. Mẫu váy ngắn dáng chữ A nổi bật với hai túi nắp đính nút giả trước ngực. "Bà xã Hyun Bin" khéo léo layering item này bên ngoài áo cổ lọ xuyên thấu, tạo nên một tổng thể thanh lịch, tinh tế bên cạnh diện mạo lịch lãm của nam chính Ji Chang Wook.

Son Ye Jin khoe vóc dáng thon gọn cùng đôi chân nuột nà trong thiết kế váy dáng chữ A từ Celine.

"Bà xã Hyun Bin" gây sốt với diện mạo trẻ trung vượt thời gian và nụ cười rạng rỡ đặc trưng tại họp báo chiều 9/9.

Cận cảnh vẻ đẹp "quốc bảo nhan sắc" ngọt ngào, đài các của Son Ye Jin ở tuổi 44.

Trong phần giao lưu trực tiếp, dàn diễn viên được bố trí ngồi trên hàng ghế gỗ khá thấp. Do ban tổ chức không chuẩn bị chăn che chân cho các nữ nghệ sĩ, chiếc váy ngắn dáng chữ A của Son Ye Jin khi ngồi xuống vô tình tạo ra góc nhìn khá nhạy cảm trước dàn ống kính phía dưới.

Khoảnh khắc Nana tinh ý quan sát xung quanh trong khi Son Ye Jin bận giao lưu.

Khi đang tập trung lắng nghe chia sẻ, Nana bằng sự nhạy bén đã sớm nhận thấy những tín hiệu bất thường từ khu vực hậu trường. Nhận ra vị trí chiếc váy của đàn chị dễ gặp sự cố hớ hênh, Nana lập tức thể hiện sự tinh ý. Không làm gián đoạn buổi giao lưu, nữ diễn viên chủ động vươn tay sang, nhẹ nhàng chỉnh lại mép váy giúp đàn chị.

Khoảnh khắc Nana chủ động vươn tay chỉnh lại váy giúp Son Ye Jin tránh góc nhìn nhạy cảm từ dưới sân khấu.

Son Ye Jin có thoáng chút ngỡ ngàng trước khi nhận ra sự bất cẩn của mình, rồi nhanh chóng nở nụ cười tươi tắn để gửi lời cảm ơn đến sự chu đáo của đàn em. Cử chỉ ấm áp, sự quan sát nhạy bén cùng tác phong ứng xử chuyên nghiệp của Nana không chỉ bảo vệ hình ảnh cho đồng nghiệp trước ống kính truyền thông mà còn tiếp tục ghi điểm tuyệt đối trong lòng công chúng.

Khi khoảnh khắc này được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, cộng đồng mạng Việt Nam, đặc biệt là hội fan nữ, đã lập tức "tan chảy" trước cử chỉ lịch thiệp của Nana. Hàng loạt bình luận tán thưởng dành cho nữ minh tinh, không chỉ bởi sự nhạy bén giúp đồng nghiệp tránh sự cố hớ hênh chốn đông người mà còn ở thần thái chuẩn "soái tỷ" cuốn hút.

Màn so kè nhan sắc mãn nhãn giữa một Nana cá tính và một Son Ye Jin thanh lịch, ngọt ngào trên cùng khung hình.

Ảnh: Internet