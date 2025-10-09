Mỹ nhân đẹp nhất Kpop thế hệ mới giả vờ nổi tiếng, "ê chề" ở trời Tây?

Mới đây, thông tin về Anna, thành viên nhóm nữ đình đám MEOVV, xuất hiện tại Paris Fashion Week đã được không ít người hâm mộ quan tâm. Được biết, nữ idol góp mặt tại show Chloé SS26 diễn ra vào ngày 5/10/2025, trong khuôn khổ Paris Fashion Week, bên cạnh những tên tuổi Kpop khác như Liz và Rei (IVE).

Anna (MEOVV) gây ấn tượng với phong cách nhẹ nhàng và nữ tính

Visual cổ điển, kiêu kỳ trứ danh

Anna (MEOVV) gây ấn tượng với phong cách nhẹ nhàng và nữ tính, thể hiện rõ tinh thần thanh lịch đặc trưng của nhà mốt Pháp. Cô diện áo khoác dáng boxy không cổ tông pastel được điểm xuyết bằng hàng nút vàng nổi bật, phối cùng váy sheer dài mềm mại, tạo nên tổng thể vừa tinh tế vừa trẻ trung, hòa hợp với tinh thần boho-chic mà Chloé theo đuổi trong mùa này. Kiểu tóc dài suôn tự nhiên cùng lối trang điểm nhẹ tông trong suốt giúp Anna toát lên vẻ thanh lịch và hiện đại, ghi dấu ấn giữa dàn khách mời quốc tế.

Video fan cổ vũ Anna cực lớn tại PFW

Tuy nhiên, sau khi hình ảnh của Anna tại sự kiện lan truyền, netizen xuất hiện nghi vấn thành viên nhóm nhạc MEOVV thuê fan cổ vũ tại Paris Fashion Week. Một số cư dân mạng cho rằng, trong khi danh tiếng của Anna tại châu Âu chưa thực sự nổi bật, việc có một nhóm người gọi tên cô ầm ĩ như sao hạng A là điều khá bất thường.

Netizen nghi vấn thành viên nhóm nhạc MEOVV thuê fan cổ vũ tại Paris Fashion Week

Dẫu vậy, cũng có nhiều ý kiến bênh vực, cho rằng dù Anna không phải ngôi sao quen mặt tại thị trường Âu Mỹ, nhưng cộng đồng Kpop quốc tế ít nhiều vẫn biết đến nhóm MEOVV, đặc biệt là khi Anna là thành viên nổi bật, vừa hot vừa viral bởi visual ấn tượng. Một số người khác nhận định rằng, những người hâm mộ xuất hiện tại Paris Fashion Week thường tìm hiểu trước về khách mời trước khi đến show, và việc hòa theo đám đông cổ vũ là điều khá phổ biến. Tương tự, trước đây ILLIT khi còn chưa debut chính thức cũng nhận được lượng cổ vũ lớn tại Paris Fashion Week. Thậm chí, nhiều netizen còn hài hước cho rằng với visual của Anna thì dù không biết là ai cũng hét trước rồi tìm hiểu sau.

Dù Anna không phải ngôi sao quen mặt tại thị trường Âu Mỹ, nhưng cộng đồng Kpop quốc tế ít nhiều vẫn biết đến nhóm MEOVV

Anna còn là top visual Kpop hiện tại, khán giả ở fashion week ít nhiều cũng biết đến cô nàng

Anna là thành viên của nhóm nhạc Kpop MEOVV, gồm 5 thành viên: Sooin, Gawon, Anna, Narin và Ella. Nhóm được thành lập và quản lý bởi The Black Label, kết hợp hợp tác quốc tế với Capitol Records, và chính thức debut vào ngày 6/9/2024 với single kỹ thuật số Meow, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng Kpop.

Anna là thành viên của nhóm nhạc Kpop MEOVV

Anna đóng vai trò là visual của nhóm, sở hữu ngoại hình nổi bật, thu hút, đồng thời đảm nhận vai trò sub‑vocalist

Anna, tên đầy đủ Tanaka Anna, sinh ngày 17/11/2005 tại Toyama, Nhật Bản, bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu từ nhỏ trước khi chuyển tới Seoul vào năm 2023 để trở thành thực tập sinh Kpop và chuẩn bị debut. Trong MEOVV, Anna đóng vai trò là visual của nhóm, sở hữu ngoại hình nổi bật, thu hút, đồng thời đảm nhận vai trò sub‑vocalist. Sự kết hợp giữa ngoại hình, tài năng giúp Anna nổi bật trong nhóm và được người hâm mộ chú ý ngay từ những ngày đầu ra mắt.