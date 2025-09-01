"Mỹ nhân đẹp nhất Hoàn Châu Cách Cách": Tuổi 51 vẫn còng lưng trả nợ cho chồng tỷ phú

Vương Diễm - Mỹ nhân đẹp nhất Hoàn Châu Cách Cách

Mỹ nhân Vương Diễm sinh năm 1974, tốt nghiệp Học viện vũ đạo Bắc Kinh nhưng lại bén duyên với màn ảnh. Bước chân vào showbiz từ năm 1992, Vương Diễm nhanh chóng được các nhà làm phim để mắt tới không chỉ bởi nhan sắc mà còn có diễn xuất tự nhiên.

Vương Diễm hóa thân thành Tình Nhi của "Hoàn châu cách cách".

Vương Diễm từng được khen là mỹ nhân đẹp nhất "Hoàn Châu cách cách".

Hoàn Châu Cách Cách là bộ phim kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ. Đây cũng là tác phẩm quy tụ nhiều mỹ nhân nức tiếng của giới giải trí xứ tỷ dân. Sau nhiều cuộc bình chọn để tìm ra ai là người đẹp nhất bộ phim, kết quả không phải bộ ba Triệu Vy - Lâm Tâm Như - Phạm Băng Băng, người được gọi tên là "nàng Tình Nhi" Vương Diễm. Khi nhận vai này, Tình Nhi mới ở độ tuổi đôi mươi và khiến công chúng trầm trồ bởi vẻ ngoài duyên dáng, gương mặt thanh tú và đáng yêu.

Hạnh phúc của Vương Diễm khiến nhiều người phải ghen tị.

Năm 1997, Vương Diễm lặng lẽ rút khỏi ngành giải trí để ở bên tỷ phú bất động sản Vương Chí Tài. Người ngoài nhìn vào đều thấy Vương Diễm sống như bà hoàng. Tuy nhiên, đằng sau cuộc sống nhung lụa đó, nữ diễn viên đã chịu nhiều tủi hờn. Cô bị mẹ chồng xem như người ở, chồng con coi thường.

Không chỉ vậy, chồng đại gia của Vương Diễm hiện tại nợ nần chồng chất, lên tới 1,1 tỷ NDT (khoảng 4.000 tỷ đồng). Do không có tiền chi trả số nợ khổng lồ, vào cuối tháng 5 vừa qua, Vương Chí Tài tiếp tục bị vào liệt danh sách "thất tín", cấm chi tiêu xa xỉ ở Trung Quốc.

Trói chân chồng bằng hợp đồng hôn nhân

Vương Chí Tài là ông lớn trong ngành bất sản ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Theo truyền thông Trung Quốc, Vương Diễm và Vương Chí Tài quen biết vào giữa thập niên 1990. Bất chấp việc ông đã trải qua một đời vợ và có con riêng, nữ diễn viên vẫn toàn tâm toàn ý bên cạnh.

Tuy nhiên, Vương Chí Tài lại không vội nghĩ đến chuyện hôn nhân. Để tránh bị xem là "người tình qua đường", Vương Diễm đã chấp nhận ký kết một bản hợp đồng với các điều khoản tài sản rõ ràng, đồng thời kiên trì sống cùng ông trong nhiều năm.

Vương Diễm có cuộc hôn nhân cô quạnh với người chồng tỷ phú bất động sản.

Mãi đến năm 2000, đám cưới kín đáo của cả hai mới diễn ra. Tưởng chừng từ đó, Vương Diễm sẽ có cuộc sống viên mãn, song thực tế hoàn toàn trái ngược. Nữ diễn viên phải sống xa cách chồng, chủ yếu ở cùng con trai và mẹ chồng trong căn biệt thự gia tộc, trong khi Vương Chí Tài hiếm khi xuất hiện.

Ít ai biết rằng, mẹ chồng của Vương Diễm xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc nên lối sống và yêu cầu với con dâu hết sức khắt khe. Bà yêu cầu nữ diễn viên phải tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt, thậm chí có thời điểm phải quỳ gối, rửa chân.

Vương Diễm cùng con trai.

Thậm chí, ngay cả con trai của cô tên là Cầu Cầu cũng ghét bỏ, không tôn trọng me, nguyên nhân là do chứng kiến bà nội và cha xem thường mẹ. Vì cậu con trai ngỗ nghịch, Vương Diễm chấp nhận 10 năm không xuất hiện trong showbiz để tập trung nuôi dạy và uốn nắn con. Và may mắn là con trai Vương Diễm càng lớn càng hiểu chuyện, thay đổi trở thành cậu bé ngoan, biết đối nhân xử thế và yêu thương mẹ.

Còng lưng gánh nợ thay chồng

Theo truyền thông Trung Quốc, Vương Chí Tài rơi vào cảnh khủng hoảng tài chính từ năm 2019. Khi đó, chồng Vương Diễm bị kiện vì quỵt nợ cờ bạc 10 triệu USD (254 tỷ đồng). Do liên tục trốn nợ, tòa đã cấm Vương Chí Tài xây hoặc mua bất động sản, xe sang; đi lại và du lịch trên khoang hạng nhất, bao gồm cả dịch vụ đường sắt cao tốc của Trung Quốc, không được sử dụng phòng khách sạn cao cấp, con cái không được học trường tư thục.

Vương Diễm quay trở lại đóng phim, làm vlog...

Từ khoảng năm 2020, sau khi chồng vướng nợ nần, Vương Diễm quay trở lại đóng phim, làm vlog. Mới đây, nữ diễn viên còn tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử. Trong hai buổi livestream, nữ diễn viên đạt doanh số khoảng 30 triệu NDT.

Vương Diễm từ vị thế dâu hào môn, giờ buộc phải đi bán hàng trực tuyến để nuôi gia đình. Cô cũng chăm chỉ đóng phim hơn, không ngại vào vai phụ, khách mời.

Bên cạnh đó, Sina đưa tin tòa nhà Vương Phủ Thế Kỷ của Vương Chí Tài, được đưa ra đấu giá với mức giá ban đầu là 1,12 tỷ NDT (tương đương 156 triệu USD). Toàn bộ tòa nhà được định giá 1,54 tỷ NDT (khoảng 213 triệu USD).

Tòa nhà được bán đấu giá để thanh toán khoản nợ lên tới 750 triệu NDT cùng tiền lãi 370 triệu NDT. Trong quá trình bán nhà, ông Vương Chí Tài không xuất hiện mà chỉ định người đại diện. Sự kiện có sự tham gia của gần 5.000 người, nhưng không ai trả giá cho tòa nhà Vương Phủ Thế Kỷ nên đến nay bất động sản của vợ chồng Vương Diễm vẫn chưa được sang tên.

Nhìn hoàn cảnh còng lưng gánh vác gia đình của Vương Diễm, công chúng không khỏi xót xa cho số phận của nữ diễn viên hàng đầu. Cuộc sống lấy chồng giàu của cô chưa bao giờ hạnh phúc dù chỉ 1 ngày.

Vương Chí Tài biến mất sau khi vỡ nợ, để 1 mình Vương Diễm gánh vác gia đình.

Ở tuổi ngoài 50, Vương Diễm vẫn nỗ lực duy trì công việc, một mặt chăm lo con trai đang trưởng thành, mặt khác gánh trách nhiệm trả nợ thay chồng. Cuộc đời của nữ diễn viên là minh chứng cho nghịch lý không phải cứ lấy chồng giàu là sẽ có cuộc sống hạnh phúc, trọn vẹn.