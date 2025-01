Mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc 2024: Vượt mặt cả Song Hye Kyo, nghe tên ai cũng ủng hộ tuyệt đối

Mới đây trang KapanLagi đã công bố danh sách 15 người nổi tiếng xinh đẹp nhất Hàn Quốc trong số đó, đa phần là các diễn viên, idol lấn sân diễn xuất. Những cái tên nổi đình đám của năm như Kim Ji Won, Song Hye Kyo, Yoona, IU, Kim Yoo Jung,… đều có mặt.

Đứng vị trí đầu bảng năm nay, vượt qua cả loạt mỹ nhân đình đám như Song Hye Kyo, Suzy là "nữ hoàng nước mắt" Kim Ji Won. Trước màn vượt mặt này, khán giả đều phần đều bày tỏ sự đồng tình. Đặc biệt năm nay, Kim Ji Won còn có màn thăng hạng nhan sắc xuất sắc khi đảm nhận vai tiểu thư tài phiệt giàu có trong Queen of Tears. Khi khoác lên mình những trang phục, phụ kiện đắt đỏ, khí chất sang chảnh của Kim Ji Won tăng thêm vài phần, khó có đối thủ.

Kim Ji Won trong phim Queen of Tears

Nhan sắc trẻ đẹp khó tin ở tuổi ngoài 30 của Kim Ji Won

Bình luận của khán giả, đa phần đều đồng tình với thứ hạng của Kim Ji Won trên BXH

Cụ thể Top 15 Người Nổi Tiếng Hàn Quốc Đẹp Nhất Năm 2024 theo KapanLagi: 1. Kim JiWon 2. Yoona của SNSD 3. Karina của Aespa 4. IU 5. Song Hye Kyo 6. Irene của Red Velvet 7. JISOO của BLACKPINK 8. Kim Hye Yoon 9. LISA của BLACKPINK 10. Suzy 11. ROSE của BLACKPINK 12. Park Shin Hye 13. Go Youn Jung 14. Kim Yoo Jung 15. Ningning của Aespa

Song Hye Kyo đứng vị trí thứ 5 dù năm vừa qua cô liên tục được khen ngợi bởi xuất hiện với những tạo hình xinh đẹp

Kim Ji Won sinh năm 1992, từng nổi tiếng nhờ những vai phụ nổi lấn át cả vai chính trong loạt phim như The Heirs, Hậu Duệ Mặt Trời. Những năm gần đây, Kim Ji Won bắt đầu có nhiều hơn những vai chính của riêng mình. Những tác phẩm như Thanh Xuân Vật Vã, Nhật Ký Tự Do Của Tôi,... tuy giúp Kim Ji Won được đánh giá cao về năng lực diễn xuất nhưng đáng tiếc khi nó không quá bùng nổ, chí ít là so với 2 bộ phim mà Kim Ji Won đóng phụ kể trên. Thế nên tên tuổi, danh tiếng của cô vẫn chưa có sự bứt phá xứng tầm.

Năm 2024 là năm đánh dấu bước ngoặt để đời lớn nhất trong sự nghiệp của Kim Ji Won khi cô đổi đời nhờ vai chính trong bộ phim Queen of Tears, đóng cùng Kim Soo Hyun. Dù kịch bản phim gây tranh cãi nhưng màn thể hiện xuất sắc, nhan sắc xinh đẹp và chemistry bùng nổ của cô với Kim Soo Hyun là điều không ai có thể bàn cãi. Hiện dù phim đã kết thúc được nhiều tháng nhưng khán giả vẫn không ngừng đẩy thuyền cặp đôi cũng như tích cực soi ra những hint cho thấy cặp Kim - Kim đang hẹn hò.

Kim Ji Won và Kim Soo Hyun

Nguồn ảnh: Naver