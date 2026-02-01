Mỹ nhân đẹp nhất đêm hội giao thừa 2026: Nhan sắc như bức tranh giang sơn gấm vóc, bảo sao ai gặp cũng yêu

Tối 16/2, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV lên sóng chương trình Xuân Vãn để tạm biệt năm cũ chào đón năm mới. Đây là sự kiện có quy mô lớn, được tham dự là niềm vinh hạnh của các nghệ sĩ. Năm nay, đài CCTV mời nhiều nữ nghệ sĩ trẻ thuộc lứa sinh sau 1995 tới biểu diễn. Dàn tiểu hoa đán trẻ trung cho thấy sức sống mới của giới giải trí Hoa ngữ. Trong số đó, Vương Sở Nhiên là cái tên thu hút nhất.

Vương Sở Nhiên gây ấn tượng mạnh trong lần đầu xuất hiện trên chương trình Xuân Vãn của CCTV

Vương Sở Nhiên được biểu diễn trong tiết mục Hạ Hoa Thần cùng 11 nghệ sĩ khác. Nữ diễn viên hóa thân thành nàng Vương Chiêu Quân - một trong tứ đại mỹ nhân cổ đại nổi danh nhất Trung Quốc. Tạo hình thời Hán của Vương Sở Nhiên khiến khán giả sửng sốt, nhờ đó, nữ diễn viên liên tục trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Weibo.

Đài CCTV miêu tả về nữ diễn viên như sau: "Một khúc tỳ bà vang giữa tái bắc, đổi lấy tháng năm yên bình cho thiên hạ. Vương Chiêu Quân — một đóa hoa nở giữa mùa đông phương bắc, càng lạnh càng kiêu hãnh".

Nữ diễn viên hóa thân thành một trong "tứ đại mỹ nhân Trung Quốc" - Vương Chiêu Quân

Khán giả ca ngợi vẻ đẹp cổ điển, khí chất trang nhã như sinh ra để đóng cổ trang của Vương Sở Nhiên

Nhiều người cho rằng Vương Chiêu Quân cũng chỉ có thể đẹp đến mức này mà thôi

Sau đó, trong tiết mục trò chuyện, Vương Sở Nhiên thay một bộ váy sườn xám đỏ vào vai "hoa thần Phù Dung" trò chuyện với các khách mời khác. Trong các năm trước đó, ống kính CCTV luôn bị coi là "hung thần" vì không có nhiều lớp bộ lọc giúp các ngôi sao che khuyết điểm. Tuy nhiên, dưới ống kính độ phân giải cao của CCTV, nhan sắc của Vương Sở Nhiên vẫn rất bắt mắt.

"Làn da trắng mịn, khí chất thanh tao dịu dàng, nụ cười e lệ, cô ấy đẹp đến kinh ngạc", "Tôi chưa từng thấy minh tinh nào đẹp như vậy trên CCTV", "Quá đẹp như một bức tranh giang sơn gấm vóc", "Vương Sở Nhiên đẹp trong cả tạo hình cổ trang lẫn hiện đại, điều này minh chứng cho tài năng diễn xuất và sức hút màn ảnh của cô ấy", "Nhan sắc của Vương Sở Nhiên cũng là một loại tài năng", "Vẻ đẹp cổ trang được chọn lọc", "Quá trang nhã, tôi ngay lập tức bị hút hồn khi Vương Sở Nhiên xuất hiện", "Cô ấy chỉ cần đứng đó trong chiếc váy đỏ thôi cũng đã toát lên không khí lễ hội năm mới rồi"... khán giả cảm thán trước nhan sắc của Vương Sở nhiên.

"Nàng gảy tiếng đàn, để vạn dặm hoa khai một đời thịnh thế", CCTV miêu tả về phiên bản Vương Chiêu Quân của Vương Sở Nhiên

Nữ diễn viên không hổ danh "mỹ nhân đẹp nhất lứa tiểu hoa đán 95"

Vương Sở Nhiên sinh năm 1999, sở hữu chiều cao lý tưởng 1m72 thân hình cân đối, vóc dáng đẹp không bị quá gầy nhưng cũng không thô to. Nữ diễn viên có nụ cười dễ mến, sáng bừng màn hình, diễn xuất cũng dễ chịu. Khi khán giả gặp Vương Sở Nhiên ngoài đời, họ liên tục để lại bình luận khen ngợi: "Ngoài đời cô ấy cực kỳ thu hút. Đứng giữa đám đông nhưng ánh hào quang tỏa ra mạnh mẽ, nhìn đã thấy giống với minh tinh hoặc người nổi tiếng chứ không thể là người bình thường".

Vương Sở Nhiên không chỉ có ngoại hình xuất sắc nhất lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995, cô còn có khả năng diễn xuất được đánh giá cao. Dù đóng vai phụ, khách mời hay nữ chính, Vương Sở Nhiên cũng được khen đẹp cuốn hút, đóng đạt nhân vật.

Sau đó, bộ sườn xám Vương Sở Nhiên mặc đón năm mới cũng được khen ngợi vì tôn lên vóc dáng của cô

Vương Sở Nhiên được ví như hoa thần

Thời gian qua, Vương Sở Nhiên được yêu thích với vai diễn "yêu phi" Dữu Vãn Âm trong phim cổ trang Còn Ra Thể Thống Gì Nữa. Chỉ sau 7 ngày, nữ diễn viên tăng hơn 540.000 người hâm mộ.

Theo Sina, Vương Sở Nhiên thường được so sánh với Lưu Diệc Phi vì có ngoại hình, khí chất giống đàn chị. Tuy nhiên, xét về khả năng diễn xuất, Vương Sở Nhiên được đánh giá cao hơn. Trong các bộ phim của mình, nữ diễn viên là nhân tố chính giúp níu giữ khán giả ở lại xem phim.

Một vài hình ảnh ấn tượng khác của Vương Sở Nhiên