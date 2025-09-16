“Mỹ nhân đẹp hơn AI” cầu cứu vì bị fan cuồng rình rập, đe dọa kinh hoàng

Mới đây, người đẹp Trương Dư Hi đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi tiết lộ cô bị hai đám fan cuồng quấy rối, xâm phạm đến quyền riêng tư. Trong đó, có một nhóm người đã tự tiện xông vào một căn bất động sản mà cô đứng tên, đang cho thuê. Họ chất vấn người thuê nhà với thái độ vô cùng ngang ngược: "Trương Dư Hi ở đâu?", "Một căn nhà khác của cô ấy chắc chắn cũng ở khu này".

Quá sợ hãi, người thuê nhà đã báo cảnh sát ngay lập tức. Sau khi điều tra, cơ quan chức năng phát hiện trước đó, có một người đàn ông thường xuyên ngồi canh xung quanh căn nhà này và hỏi thăm Trương Dư Hi đang ở đâu. Có thể thấy được việc đám fan cuồng đột nhập vào nhà chẳng hề là hành động ngẫu nhiên.

Ngoài ra, "mỹ nhân đẹp hơn AI" của làng giải trí Hoa ngữ còn khốn khổ vì một nhóm fan cuồng quá khích khác. Họ đã tiến hành theo đuôi Trương Dư Hi suốt mấy tháng trời. Mãi đến ngày 15/9 này, nữ diễn viên Như Ý Truyện mới chụp lại được biển số xe của kẻ đeo bám mình và công khai cảnh cáo: "Nếu còn có lần sau, tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi không sợ mấy người đâu".

Trương Dư Hi khổ sở vì fan cuồng quá khích.

Trương Dư Hi tiết lộ, những fan cuồng này không chỉ chĩa "mũi dùi" vào cô mà còn tìm cách gây áp lực với những người xung quanh. Người nhà và nhân viên công tác của Trương Dư Hi đều nhận được những tin nhắn đe dọa, chửi rủa, xúc phạm nặng nề. Những hành vi không thể nào yêu thương nổi này dường như đã chạm tới "giới hạn" của Trương Dư Hi. Cô tuyên bố đã nắm trong tay nhiều bằng chứng xác thực và sẽ dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình.

Về việc này, cư dân mạng đều nhất trí ủng hộ hành động của Trương Dư Hi, đồng lời lên tiếng phê phán hành động quá khích, quấy rầy người khác của đám fan cuồng. Netizen kêu gọi mọi người hãy theo đuổi thần tượng một cách lý trí, tránh những hành vi ác ý, lan truyền năng lượng tiêu cực như vậy.

Trương Dư Hi là mỹ nhân nức tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Sở hữu gương mặt đẹp không góc chết và vóc dáng thanh mảnh, cô nhận được vô số lời khen ngợi từ công chúng, được ví von là "mỹ nhân đẹp hơn AI", "búp bê sống Cbiz", "nữ chính ngôn tình xé sách bước ra".

Từng là hotgirl mạng xã hội, Trương Dư Hi bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu sau khi hẹn hò với "thiếu gia tỷ đô" Vương Tư Thông. Đến giữa năm 2015, người đẹp xác nhận đã đổ vỡ với quý tử của tỷ phú hàng đầu Trung Quốc. Có nguồn tin cho rằng Trương Dư Hi đã nhận được một căn biệt thự do Vương Tư Thông tặng làm quà chia tay.

Sau khi chia tay Vương Tư Thông, sự nghiệp của Trương Dư Hi có bước tiến mới. Cô đá chéo sân sang mảng phim ảnh và góp mặt trong một số tác phẩm như Nàng Công Chúa Tôi Yêu, Như Ý Truyện, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát… Mặc dù diễn xuất còn gây nhiều tranh luận nhưng Trương Dư Hi vẫn gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả nhờ nhan sắc "đỉnh chóp", thần thái hơn người, "cân" được cả tạo hình cổ trang lẫn hiện đại.

Nguồn: baijiahao