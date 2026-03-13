Mỹ nhân đẹp chấn động thế gian đọc kịch bản thôi sao hot quá vậy: Mặt mộc hoàn mỹ đến từng lỗ chân lông

Mới đây, hình ảnh nữ diễn viên Châu Dã trong buổi đọc kịch bản của tác phẩm Giày Khiêu Vũ Đỏ (Red Dancing Shoes) đã được chia sẻ lại với rất nhiều lời khen dành cho gương mặt mộc nổi bật của nữ diễn viên.

Châu Dã để mặt mộc nhưng vẫn đẹp nổi bật

Làn da căng mọng nét thanh xuân, tràn đầy sức sống của mỹ nhân sinh năm 1998

Châu Dã rất tự tin với gương mặt mộc của mình

Châu Dã luôn được đánh giá là ngôi sao có ngũ quan đẹp tiêu chuẩn vàng, thêm vào đó làn da của ngôi sao sinh năm 1998 căng bóng mịn màng rất đều màu. Chính vì vậy, Châu Dã không ngại xuất hiện với gương mặt mộc trên mạng xã hội. Cô cũng thường xuyên chụp những góc ảnh cận mặt để khoe trọn nhan sắc hoàn mỹ của mình.

Châu Dã từng được bình chọn nằm trong top "mỹ nhân đẹp nhất thế gian" trên Douban

Cô cũng thường xuyên lot top Tứ đại mỹ nhân lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995

Trong Giày Khiêu Vũ Đỏ, Châu Dã vào vai một vũ công tài năng vào những năm 1970 mang tên Lâm Tuyết Phàm và hành trình nỗ lực luyện tập để đạt đến đỉnh cao của cô. Để có thể thực hiện những động tác múa khó, nữ diễn viên không ngại dành ra 8 tháng trong phòng tập múa, từ những động tác cơ bản nhất như ép dẻo, dáng đi chuẩn của một nghệ sĩ múa.

Trong video hậu trường, Châu Dã cũng để mặt mộc, khán giả thấy được sự nỗ lực, khổ cực của nữ diễn viên khi áo cô ướt đẫm, chân đầy vết thâm tím. Thậm chí, có những lúc Châu Dã đã bật khóc vì động tác quá khó, khiến nữ diễn viên đau đớn. Thành quả là Châu Dã còn tham gia kỳ thi và đạt chứng chỉ múa ba lê của Học viện Múa Hoàng gia Anh (RAD).

Nữ diễn viên xuất hiện giây phút nào cũng trở thành tâm điểm màn hình. Với nhan sắc cực kỳ nổi bật gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tú, làn da trắng sáng, Châu Dã mang vẻ đẹp tự nhiên hoàn mỹ

Khi chụp xa, cô có vẻ sang trọng như tiểu thư đài các

Ngày 17/3, Châu Dã còn có một tác phẩm khác lên sóng là Xin Chào 1983. Trong phim, đảm nhận vai nữ chính Hạ Hiểu Lan, một nữ quản lý cấp cao sống ở thời hiện đại. Ở tuổi 36, Hạ Hiểu Lan rơi vào biến cố lớn rồi đột ngột xuyên không về thập niên 80, sống trong cơ thể của một cô gái thôn quê 18 tuổi. Hạ Hiểu Lan với kinh nghiệm từ tương lai đã thay đổi số phận của cô gái và từng bước vươn lên làm giàu.

Châu Dã cũng được đánh giá rất hợp với thời trang niên đại cũ

Châu Dã được mệnh danh là công chúa của công ty giải trí Hòa Tụng do Lý Băng Băng thành lập. Nữ diễn viên sinh năm 1998 được đánh giá là có ngoại hình nổi bật, tài nguyên phim ảnh không thiếu. Châu Dã từng nằm trong 4 cái tên được vinh danh "thịnh thế mỹ nhan" (mỹ nhân đẹp chấn động thế gian) cùng các đàn chị như Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi và Nghê Ni.

Châu Dã mới vào nghề nhưng được Lý Băng Băng nhiệt tình lăng xê. Bạn diễn của cô là những ngôi sao mới nổi có độ hot cao như Vương Hạc Đệ (đóng chung Thanh Xuân Trong Chiến Hỏa), Đàn Kiện Thứ (đóng chung Rất Nhớ Rất Nhớ Anh), Lâm Nhất (đóng chung Đừng Rung Động Vì Anh), Vương Tinh Việt (đóng chung Vi Hữu Ám Hương Lai) và Thừa Lỗi (đóng chung Cẩm Nguyệt Như Ca).