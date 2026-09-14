HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ nhân đang viral khắp Việt Nam mang gương mặt của Jeon Ji Hyun và Kim Yoo Jung cộng lại: Visual đẹp đến cực hạn

Mộng Du
|

Nếu ngắm 100 lần thì cả 100 lần đều phải trầm trồ trước nhan sắc và khí chất ấn tượng của mỹ nhân này.

Tôn Thiên (sinh năm 1997) đang là cái tên viral mạnh mẽ trên khắp các nền tảng mạng xã hội Việt Nam sau sức hút của bộ phim ngôn tình công sở hot nhất đầu xuân - Đầu Xuân Tươi Sáng. Trong phim, cô vào vai nữ chính Thượng Chi Đào, một cô gái công sở kiên cường, độc lập, đóng cặp cùng nam thần Tỉnh Bách Nhiên trong vai Loan Niệm. Lối diễn xuất tự nhiên, chân thực kết hợp với "phản ứng hóa học" siêu ngọt ngào và bùng nổ giữa hai người đã tạo nên cơn sốt lớn.

Ảnh: Sina

Điều khiến khán giả ấn tượng ngay lập tức ở Tôn Thiên là khí chất và nhan sắc thanh tao, trang nhã của cô. Tôn Thiên không thuộc kiểu đại mỹ nhân diễm lệ, sắc sảo nghiêng nước nghiêng trời mà sở hữu nét đẹp thanh thoát, trong trẻo, mang đậm cảm giác thanh xuân. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m72 cùng tỷ lệ cơ thể cực phẩm, visual của Tôn Thiên mang đến sự dung hòa giữa nét dịu dàng mộc mạc và sự sang trọng, tinh tế.

Ảnh: Sina

 

Ảnh: FB

 

Ảnh: FB

Thậm chí, khán giả còn cho rằng nét đẹp của Tôn Thiên chính là sự kết hợp giữa hai biểu tượng nhan sắc xứ Hàn là Kim Yoo Jung và Jeon Ji Hyun. Tôn Thiên gợi liên tưởng đến Kim Yoo Jung nhờ đôi mắt to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh mang năng lượng thanh xuân tươi mới. Ngược lại, khi xuất hiện với mái tóc đen dài buông xõa cùng biểu cảm lạnh lùng, khí chất thanh lịch pha chút kiêu kỳ của cô lại được nhận xét là có phần tương đồng với Jeon Ji Hyun. Lợi thế cơ thể thanh mảnh cùng đôi chân dài miên man cũng khiến Tôn Thiên luôn nổi bật, biệt danh "Jeon Ji Hyun vùng Đông Bắc" cũng từ những điểm tương đồng về mặt thần thái này mà được khán giả ưu ái dành tặng cho nữ diễn viên. 

 

Trước khi gây bão với Đầu Xuân Tươi Sáng, Tôn Thiên đã là một cái tên chăm chỉ tích lũy kinh nghiệm và khẳng định thực lực qua nhiều tác phẩm chất lượng với loạt thành tích nổi bật. Cô từng nhận lời khen khi đóng Gió Thổi Nửa Hạ đóng cùng Triệu Lệ Dĩnh, một bước ngoặt lớn giúp cô ghi điểm đậm nét trong lòng khán giả truyền hình.

Tiếp sau đó, Tôn Thiên chứng minh khả năng diễn xuất nội tâm sâu sắc khi đảm nhận vai nữ chính Trần Kiến Hạ trong dự án điện ảnh Đã Nhiều Năm Như Thế. Cô cũng mang lại năng lượng thanh xuân bùng nổ, đầy nhiệt huyết khi đóng Thanh Xuân Đón Gió. Hầu hết các tác phẩm có sự góp mặt của nữ diễn viên đều đạt chỉ số nhiệt độ rất cao trên các nền tảng lớn như iQIYI hay Tencent. Chuỗi thành tích ấn tượng này là minh chứng rõ ràng cho thấy Tôn Thiên là một nàng tiểu hoa đi lên bằng chính năng lực diễn xuất đa dạng chứ không đơn thuần chỉ dựa vào lợi thế ngoại hình.

Ảnh: Sina

 

Ảnh: Sina

 

Ảnh: Sina

Mộng Du

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam người phụ nữ Bùi Thị Thuận SN 1954

Thi hành lệnh bắt tạm giam người phụ nữ Bùi Thị Thuận SN 1954

01:59
Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

01:59
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

01:10
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại