Mỹ nhân đang viral khắp Việt Nam mang gương mặt của Jeon Ji Hyun và Kim Yoo Jung cộng lại: Visual đẹp đến cực hạn

Nếu ngắm 100 lần thì cả 100 lần đều phải trầm trồ trước nhan sắc và khí chất ấn tượng của mỹ nhân này.

Tôn Thiên (sinh năm 1997) đang là cái tên viral mạnh mẽ trên khắp các nền tảng mạng xã hội Việt Nam sau sức hút của bộ phim ngôn tình công sở hot nhất đầu xuân - Đầu Xuân Tươi Sáng. Trong phim, cô vào vai nữ chính Thượng Chi Đào, một cô gái công sở kiên cường, độc lập, đóng cặp cùng nam thần Tỉnh Bách Nhiên trong vai Loan Niệm. Lối diễn xuất tự nhiên, chân thực kết hợp với "phản ứng hóa học" siêu ngọt ngào và bùng nổ giữa hai người đã tạo nên cơn sốt lớn.

Ảnh: Sina

Điều khiến khán giả ấn tượng ngay lập tức ở Tôn Thiên là khí chất và nhan sắc thanh tao, trang nhã của cô. Tôn Thiên không thuộc kiểu đại mỹ nhân diễm lệ, sắc sảo nghiêng nước nghiêng trời mà sở hữu nét đẹp thanh thoát, trong trẻo, mang đậm cảm giác thanh xuân. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m72 cùng tỷ lệ cơ thể cực phẩm, visual của Tôn Thiên mang đến sự dung hòa giữa nét dịu dàng mộc mạc và sự sang trọng, tinh tế.

Ảnh: Sina

Ảnh: FB

Ảnh: FB

Thậm chí, khán giả còn cho rằng nét đẹp của Tôn Thiên chính là sự kết hợp giữa hai biểu tượng nhan sắc xứ Hàn là Kim Yoo Jung và Jeon Ji Hyun. Tôn Thiên gợi liên tưởng đến Kim Yoo Jung nhờ đôi mắt to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh mang năng lượng thanh xuân tươi mới. Ngược lại, khi xuất hiện với mái tóc đen dài buông xõa cùng biểu cảm lạnh lùng, khí chất thanh lịch pha chút kiêu kỳ của cô lại được nhận xét là có phần tương đồng với Jeon Ji Hyun. Lợi thế cơ thể thanh mảnh cùng đôi chân dài miên man cũng khiến Tôn Thiên luôn nổi bật, biệt danh "Jeon Ji Hyun vùng Đông Bắc" cũng từ những điểm tương đồng về mặt thần thái này mà được khán giả ưu ái dành tặng cho nữ diễn viên.

Trước khi gây bão với Đầu Xuân Tươi Sáng, Tôn Thiên đã là một cái tên chăm chỉ tích lũy kinh nghiệm và khẳng định thực lực qua nhiều tác phẩm chất lượng với loạt thành tích nổi bật. Cô từng nhận lời khen khi đóng Gió Thổi Nửa Hạ đóng cùng Triệu Lệ Dĩnh, một bước ngoặt lớn giúp cô ghi điểm đậm nét trong lòng khán giả truyền hình.

Tiếp sau đó, Tôn Thiên chứng minh khả năng diễn xuất nội tâm sâu sắc khi đảm nhận vai nữ chính Trần Kiến Hạ trong dự án điện ảnh Đã Nhiều Năm Như Thế. Cô cũng mang lại năng lượng thanh xuân bùng nổ, đầy nhiệt huyết khi đóng Thanh Xuân Đón Gió. Hầu hết các tác phẩm có sự góp mặt của nữ diễn viên đều đạt chỉ số nhiệt độ rất cao trên các nền tảng lớn như iQIYI hay Tencent. Chuỗi thành tích ấn tượng này là minh chứng rõ ràng cho thấy Tôn Thiên là một nàng tiểu hoa đi lên bằng chính năng lực diễn xuất đa dạng chứ không đơn thuần chỉ dựa vào lợi thế ngoại hình.

Ảnh: Sina

Ảnh: Sina

Ảnh: Sina

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