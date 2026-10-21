Mỹ nhân "đá bay" hậu duệ gia tộc tài phiệt, cưới chồng giảng viên kém 2 tuổi: Vẫn sống đời nữ hoàng trong biệt thự xa hoa!

Không bước chân vào cửa hào môn, đại mỹ nhân dù cưới người đàn ông “bình thường” nhưng cuộc sống sau hôn nhân vẫn sang chảnh đáng mơ ước.

Nhắc đến những mỹ nhân sở hữu khí chất sang trọng bậc nhất Cbiz, Chu Châu chắc chắn là cái tên khó có thể bỏ qua. Sinh ra trong gia đình danh giá tại Bắc Kinh, cô gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ cùng phong thái thanh lịch. Không chỉ 8 năm liên tiếp góp mặt trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn, cô còn ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Ở Rể, Đấu La Đại Lục, Thiên Long Bát Bộ, Câu Chuyện Hoa Hồng và gần đây là Mật Ngữ Kỷ.

Sở hữu nhan sắc và sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, chuyện tình cảm của Chu Châu cũng từng khiến truyền thông tốn không ít giấy mực. Năm 2012, cô gây chú ý khi hẹn hò Lapo Elkann - tổng giám đốc Ferrari, đồng thời là cháu nội nhà sáng lập Tập đoàn Fiat và là một trong những người thừa kế nổi tiếng nhất của giới tài phiệt châu Âu. Cả hai từng sánh đôi trên thảm đỏ Cannes nhưng chỉ sau khoảng 5 tháng đã đường ai nấy đi. Theo nhiều nguồn tin, chính Chu Châu đã "đá bay" Lapo Elkann vì anh có tính trăng hoa và thiếu tôn trọng phụ nữ.

Trải qua những mối tình đình đám, đến năm 2021, mỹ nhân bất ngờ lên xe hoa với Vương Quân Giai, người đàn ông ngoài giới giải trí, kém cô 2 tuổi và từng bị một số cư dân mạng gọi là "người bình thường". Thực tế, ông xã Chu Châu tốt nghiệp Đại học Manchester, từng giảng dạy tại Học viện Mỹ thuật thuộc Đại học Thanh Hoa, đồng thời kinh doanh thời trang nam cao cấp. Cặp đôi hiện có một con gái và duy trì cuộc sống hôn nhân kín tiếng, viên mãn.

Không chỉ có chuyện tình khiến nhiều người quan tâm, cuộc sống của Chu Châu sau khi kết hôn cũng khiến công chúng tò mò. Nữ diễn viên hiện tận hưởng tổ ấm bên chồng con trong căn biệt thự sang trọng giữa lòng Bắc Kinh. Không gian sống gây ấn tượng bởi sự giao thoa giữa nét cổ điển và hiện đại, nội thất được lựa chọn tinh tế cùng những tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân, phần nào thể hiện gu thẩm mỹ thanh lịch của mỹ nhân Cbiz.

Bước vào căn biệt thự của Chu Châu, điều gây ấn tượng trước tiên là không gian sinh hoạt chung rộng rãi, thoáng đãng với cách bài trí mang đậm dấu ấn nghệ thuật. Thay vì lựa chọn phong cách xa hoa hào nhoáng, nữ diễn viên ưu tiên những gam màu trung tính, chất liệu gỗ ấm áp và các món nội thất có thiết kế riêng biệt. Sàn gỗ sáng màu trải dài khắp căn phòng, kết hợp cùng tường trắng kem và hệ thống đèn âm trần, tạo nên tổng thể thanh lịch, dễ chịu.

Khu vực tiếp khách được bố trí bộ sofa lớn màu xám, phía trước là bàn trà thấp với những món đồ trang trí nhỏ. Một bên phòng đặt lò sưởi với thiết kế cổ điển, bên trên trưng bày tượng và tranh nghệ thuật. Đặc biệt, những bức tranh khổ lớn xuất hiện ở nhiều vị trí, từ tường phòng khách đến khu vực hành lang, khiến không gian có cảm giác như một phòng trưng bày nghệ thuật thu nhỏ. Xen giữa đó là những chiếc bàn gỗ kiểu dáng cổ điển, ghế chạm khắc và các món đồ sưu tầm, tạo nên sự giao thoa thú vị giữa nét Á Đông và phong cách phương Tây.

Đi sâu vào bên trong, căn nhà còn có một khoảng sinh hoạt chung khá rộng với bàn ghế, tủ sách và nhiều vật dụng mang dấu ấn cá nhân. Đáng chú ý là tấm thảm tròn màu nâu đỏ với họa tiết rồng nổi bật trên nền sàn gỗ. Ở phía cuối phòng, hệ thống đèn neon màu hồng tạo điểm nhấn hiện đại, tương phản với những món nội thất cổ điển xung quanh. Sự kết hợp tưởng chừng ngẫu hứng này lại khiến căn nhà trở nên sinh động, có cá tính và không bị bó buộc trong một phong cách trang trí nhất định.

Nếu phòng khách mang vẻ đẹp cổ điển pha lẫn nghệ thuật, khu vực ăn uống lại có phần hiện đại và phóng khoáng hơn. Tâm điểm là chiếc bàn mặt kính lớn có thiết kế bo tròn mềm mại, kết hợp cùng những chiếc ghế màu cam đỏ nổi bật. Sự tương phản giữa mặt kính trong suốt, chân bàn tối màu và ghế ngồi rực rỡ giúp góc ăn uống trở nên bắt mắt mà không cần quá nhiều chi tiết trang trí.

Trên bàn, Chu Châu đặt một chậu lan trắng, bộ ấm tách và những chân nến thủy tinh, tạo cảm giác thanh lịch, nhẹ nhàng. Phía sau là bức tranh nghệ thuật khổ lớn với tông cam đen, mô tả những bóng người phía sau ô cửa sáng. Đây cũng là chi tiết khiến góc ăn uống mang dáng dấp của một không gian triển lãm hơn là phòng ăn thông thường.

Một trong những điểm thú vị nhất trong biệt thự của Chu Châu chính là cách cô dành nhiều không gian cho những món đồ yêu thích. Dọc theo các bức tường là hệ tủ và kệ sách màu trắng, bên trong xếp đầy sách, album ảnh, tranh chân dung cùng các món đồ lưu niệm. Thay vì giấu tất cả vào tủ kín, nữ diễn viên lựa chọn trưng bày chúng như một phần của nội thất, khiến mỗi góc nhà đều có câu chuyện riêng.

Nổi bật nhất là mô hình art toy hình phi hành gia với phần đầu tròn, đôi mắt lớn và tông màu xanh bạc hà. Món đồ có kích thước khá lớn, được đặt ngay cạnh tủ sách, trở thành điểm nhấn vui mắt giữa những bức tranh và đồ trang trí mang hơi hướng cổ điển. Phía trên kệ còn có ảnh chân dung của Chu Châu, những khung hình kỷ niệm, đĩa trang trí và các cuốn sách nghệ thuật.

Sự hiện diện của những món đồ này khiến căn biệt thự không mang cảm giác quá chỉn chu hay xa cách. Ngược lại, không gian có nét gần gũi của một ngôi nhà thực sự được sử dụng mỗi ngày, nơi chủ nhân thoải mái bày biện những thứ mình yêu thích. Từ tranh ảnh, sách đến đồ chơi nghệ thuật, tất cả góp phần tạo nên một tổng thể giàu màu sắc và mang đậm cá tính của nữ diễn viên.

Trái với những mảng màu và tác phẩm nghệ thuật nổi bật ở không gian chung, phòng ngủ của Chu Châu lại thiên về cảm giác nhẹ nhàng, riêng tư. Căn phòng sử dụng tông kem và vàng ấm làm chủ đạo, kết hợp cùng nội thất gỗ để tạo nên bầu không khí thư thái. Những món đồ được bố trí vừa phải, tập trung vào sự tiện nghi thay vì trang trí cầu kỳ.

Ngay cạnh giường ngủ là một góc trang điểm nhỏ với chiếc tủ gỗ màu nâu sáng. Thiết kế tủ khá đơn giản, gồm mặt bàn phía dưới, ngăn kéo và hệ kệ nhỏ phía trên để sắp xếp mỹ phẩm, nước hoa cùng các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Một chiếc gương tròn được đặt ngay trên mặt bàn, bên cạnh là hộp đựng phụ kiện và những vật dụng thường dùng. Dù có khá nhiều đồ, mọi thứ vẫn được phân chia theo từng ngăn để thuận tiện sử dụng.

Đáng chú ý, ngay phía trên bàn trang điểm là bức ảnh chân dung nghệ thuật khổ lớn, tạo điểm nhấn đầy cá tính cho góc phòng. Chi tiết này tiếp tục cho thấy sở thích trang trí bằng tranh ảnh của Chu Châu, ngay cả trong không gian riêng tư nhất.

Sau khi đón con gái đầu lòng, Chu Châu cũng dành riêng một không gian được thiết kế theo tinh thần đơn giản, sáng sủa. Khác với phòng khách nhiều màu sắc, khu vực dành cho em bé sử dụng sắc trắng và kem làm chủ đạo, kết hợp cùng sàn gỗ sáng màu để mang đến cảm giác ấm áp.

Trong những hình ảnh được nữ diễn viên chia sẻ, một chiếc nôi màu trắng với phần thành lưới mềm được đặt sát tường. Phía sau là bức tranh khổ lớn với những đường nét mềm mại, phối nhiều sắc xanh, trắng và hồng nhạt. Tác phẩm vừa tạo điểm nhấn thị giác, vừa giúp căn phòng trở nên dịu mắt mà không cần thêm quá nhiều đồ trang trí.

Từng xuất hiện trong những câu chuyện tình cảm đình đám với các nhân vật nổi tiếng, Chu Châu hiện có cuộc sống gia đình kín đáo hơn bên chồng và con gái. Căn biệt thự sang trọng giữa lòng Bắc Kinh cũng là nơi nữ diễn viên tận hưởng những khoảnh khắc đời thường, theo đuổi sở thích nghệ thuật và vun vén tổ ấm sau những giờ làm việc.