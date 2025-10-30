Mỹ nhân Cuba sau chia tay Tom Cruise

Daily Mail đưa tin cánh săn ảnh bắt gặp Ana de Armas một mình trên đường phố Los Angeles (Mỹ) vào ngày 28/10. Cô mặc trang phục đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng và mang theo chú chó trắng lông xù.

Mỹ nhân Cuba xuất hiện với gương mặt không biểu cảm. Nguồn tin của Daily Mail cho biết cô đang trong giai đoạn tụt dốc tâm trạng sau khi kết thúc cuộc tình chóng vánh với Tom Cruise. Ngoài ra, dự án phim kinh phí lớn mà họ dự định đóng chung, Deeper , cũng bị hoãn lại.

“Ana nghĩ năm nay sẽ rất khác nên cô ấy thất vọng. Nhưng cô ấy biết mọi chuyện sẽ tốt hơn và đang cố gắng vượt qua. Cô ấy vẫn là bạn với Tom. Cô ấy không khóc ở nhà”, nguồn tin từ bạn bè nói với Daily Mail .

Ana de Armas đưa chó đi dạo ở Los Angeles vào ngày 28/10. Ảnh: BackGird.

Việc Ana có mặt tại Los Angeles cũng là dấu hiệu cho sự phục hồi của cô. Thông thường, mỹ nhân sinh năm 1988 sống ẩn mình ở vùng hẻo lánh thuộc tiểu bang Vermont (Mỹ). Cô trở lại Los Angeles lần này có thể do có cuộc họp hoặc dự án mới.

Bộ phim gần nhất của cô, Ballerina (2025), đạt doanh thu khá ổn tại phòng vé. Cô vẫn là gương mặt được săn đón hàng đầu ở Hollywood, đồng thời là đại sứ thương hiệu của Estée Lauder.

Theo truyền thông Mỹ, Tom Cruise và Ana de Armas âm thầm chia tay vài tuần trước sau chín tháng bên nhau.

Nguồn tin thân cận nói với The Sun : “Tom và Ana có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau, nhưng chuyện tình của họ đã đi đến hồi kết. Họ vẫn là bạn tốt, nhưng không còn hẹn hò nữa. Cả hai nhận ra không thể đi đường dài và làm bạn thì tốt hơn. Ngọn lửa giữa họ đã tàn, nhưng họ vẫn quý mến nhau và cư xử trưởng thành. Ana được chọn đóng trong phim tiếp theo của Tom, cho nên họ vẫn tiếp tục làm việc chung".

Lần cuối cùng Tom và Ana xuất hiện cùng nhau là vào tháng 7. Đó cũng là lúc họ chính thức công khai mối quan hệ.

Vào thời điểm đó, hai ngôi sao được nhìn thấy nắm tay nhau trong kỳ nghỉ cuối tuần tại Woodstock, Vermont.

Trước chuyến đi Vermont, cặp đôi cũng từng xuất hiện cùng nhau trong buổi hòa nhạc của Oasis tại sân vận động Wembley (Anh). Cũng trong tháng đó, Tom và Ana tận hưởng một ngày đi thuyền ở Menorca, Tây Ban Nha.

"Mỗi khi gặp nhau, Tom đều tặng quà cho Ana. Đó là thói quen của anh ấy. Anh ấy là người chu đáo. Ban đầu chỉ là những bó hoa cô ấy thích, rồi đến sách mà anh nghĩ cô muốn đọc, vì cô ấy mê đọc sách. Càng thân thiết, quà càng giá trị hơn, có cả vòng tay vàng, quần áo hàng hiệu, những món mà bất kỳ cô gái nào cũng thích. Nhưng có lẽ món quà lớn nhất anh ấy tặng cô là cơ hội đi bất cứ đâu trên thế giới ngay lập tức - điều mà không nhiều người có được. Ana thích du lịch", nguồn tin tiết lộ với Daily Mail vào tháng 7.

Bức ảnh công khai tình cảm của Tom Cruise và Ana de Armas. Ảnh: The Image Direct.

Cặp sao Hollywood bắt đầu vướng tin đồn tình cảm khi bị bắt gặp đi ăn tối ở London (Anh) ngay trước lễ Valentine vào tháng 2. Họ được cho là gặp nhau lần đầu vào cùng tháng để bàn công việc, rồi phát triển tình cảm.

Sau đó, họ tiếp tục được phát hiện bên nhau vài lần trong những tháng kế tiếp, chẳng hạn cùng ăn tối ở nhà hàng tại London. Tháng 5, Tom và Ana dự tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham ở Notting Hill (London) và rời buổi tiệc trên cùng xe. Tuy nhiên, khách mời có mặt hôm đó nói với Page Six mối quan hệ giữa Ana và Tom “có vẻ chỉ là bạn bè” vì không có bằng chứng yêu đương.

Trong khi đó, nguồn tin khác tiết lộ với Us Weekly ngôi sao Top Gun “say mê” Ana. Theo người này, họ chọn kín tiếng vì mối quan hệ còn mới, đang ở giai đoạn đầu. Tom là người chủ động trong chuyện tình này.

Tính đến hiện tại, cả Tom Cruise và Ana de Armas đều chưa có phát ngôn nào về chuyện hẹn hò và chia tay.