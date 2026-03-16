HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ nhân cứ thích ai là người đó dính phốt chấn động, vía nặng cỡ này phải làm đại diện toàn cầu cho Prada

Chiêu Dương |

Nữ diễn viên khiến khán giả sợ hãi vì ai được cô để mắt đến cũng dính phốt khiến sự nghiệp lao đao.

Theo QQ , mới đây khán giả đã tổng hợp những sự trùng hợp thú vị liên quan tới Chương Tử Di và nhận thấy nữ diễn viên quả thực không có mắt nhìn người khi cứ bày tỏ niềm yêu thích với ai là người đó vướng scandal thậm chí “bay màu”.

Theo đó, thời gian gần đây Chương Tử Di gây chú ý khi nhấn theo dõi nam diễn viên Điền Hủ Ninh trên mạng xã hội. Sau đó giới thạo tin cho biết Điền Hủ Ninh sẽ thay thế nam diễn viên Đài Loan - Ngô Khảng Nhân trong dự án Bơi Qua Bờ Biển 100m do Chương Tử Di làm đạo diễn.

- Ảnh 1.

Chương Tử Di muốn nâng đỡ Điền Hủ Ninh nhưng nam diễn viên liên tiếp dính phốt

Tuy nhiên, người hâm mộ của Điền Hủ Ninh chưa kịp vui mừng vì thần tượng được đóng phim của đại hoa đán thì Điền Hủ Ninh liên tiếp vướng scandal tình ái. Bạn gái cũ Cửu Thành Mỹ tung hàng loạt ảnh và video chứng minh họ từng có thời gian hẹn hò mặn nồng. Tuy nhiên, các mốc thời gian cũng chứng minh Điền Hủ Ninh bắt cá nhiều tay, mập mờ với nhiều cô gái khác nhau. Thậm chí Cửu Thành Mỹ còn khẳng định Điền Hủ Ninh đã có con gái, ngoại tình phản bội cô với hai người khác nhau.

TIN LIÊN QUAN

Scandal liên tiếp khiến danh tiếng của Điền Hủ Ninh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thêm vào đó, nam diễn viên nổi tiếng từ phim đam mỹ Nghịch Ái, vốn là thể loại mà Cục quản lý nghệ thuật Trung Quốc cấm đóng, vì vậy, sự nghiệp của anh càng khó khăn hơn. Có lẽ Chương Tử Di nhận thấy tiềm năng của Điền Hủ Ninh, muốn giúp nam diễn viên trẻ, nhưng cô chưa kịp bắt đầu thì anh đã dính phốt.

Ngoài Điền Hủ Ninh, Chương Tử Di còn khen ngợi Mạnh Mỹ Kỳ khi cô tham gia show diễn xuất do Chương Tử Di làm giám khảo. Cả hai sau đó có tương tác thân thiết, tuy nhiên, Mạnh Mỹ Kỳ bị tố làm người thứ ba chen chân vào mối tình của người khác. Sau khi bị tung loạt tin nhắn chấn động, Mạnh Mỹ Kỳ cũng bay màu sự nghiệp, đến nay đã dần trôi vào quên lãng, hình tượng sụp đổ bị gắn mác "thần tượng lẳng lơ".

- Ảnh 3.

Chương Tử Di không ít lần khen ngợi tài năng của Mạnh Mỹ Kỳ

- Ảnh 4.

Nữ diễn viên còn động viên đàn em, cho rằng Mạnh Mỹ Kỳ khi diễn Tru Tiên có khí chất như cô khi đóng Ngọa Hổ Tàng Long

Vận xui của Chương Tử Di không dừng lại ở đó, cô còn từng khen Angelababy diễn xuất tiến bộ trên mạng xã hội Weibo. Khi đó, Angelababy xuất hiện với vai diễn khách mời trong phim Cao Ốc Chọc Trời , Chương Tử Di chia sẻ: "Mọi người đừng nên nghi ngờ diễn xuất của Angela Baby. Cô ấy diễn Mỹ Bảo chân thật, tự nhiên, khiến tôi cảm thấy hài lòng. Màn trình diễn và sự hết lòng của cô ấy cho vai diễn đáng được công nhận".

Tuy nhiên, lời khen này cũng gây tranh cãi cực lớn, Chương Tử Di bị chỉ trích là thảo mai, vì tạo quan hệ mà không nói đúng sự thật. Sau nhiều năm, Angelababy vẫn không thể chứng minh những lời khen có cánh của đàn chị là chính xác. Thậm chí, hiện tại, Angelababy còn vướng scandal đi xem show biểu diễn khỏa thân Crazy Horse tại Paris, Pháp nên sự nghiệp lao đao.

- Ảnh 5.

Chương Tử Di khen Angelababy nhưng khán giả không đồng tình

Mặt khác, Chương Tử Di còn từng muốn dùng quyền lực và các tài nguyên điện ảnh, mối quan hệ của mình để nâng đỡ đàn em Trương Tuyết Nghênh. Cả hai thường xuyên được bắt gặp đi chơi cùng nhau, thế nhưng, đến giờ Trương Tuyết Nghênh vẫn chưa thể bật lên. Cô thường bị nhắc tới scandal ăn súp cùng một bát với nam diễn viên Tần Tuấn Kiệt, khi đó là bạn trai của Dương Tử.

Ngoài những sự trùng hợp trong nghề nghiệp, cứ thích ai là người đó dính phốt. Khán giả còn tổng hợp lại việc Chương Tử Di cứ chúc cặp đôi nào là cặp đó chia tay. Trong đó có thể kể đến Tạ Đình Phong - Chương Bá Chi, vợ chồng Đổng Tuyền, Châu Tấn, Diêu Thần. Chương Tử Di còn tham dự hôn lễ của cặp đôi Song Hye Kyo - Song Joong Ki và họ bất ngờ chia tay chỉ sau 18 tháng.

- Ảnh 6.

Chương Tử Di chúc mừng ai thì cặp đó chia tay

Chính vì vậy, khán giả bình luận: "Chương Tử Di sau này tuyệt đối đừng khen người khác, càng không cần chúc phúc ai", "Khả năng nhìn ra nghệ sĩ dính phốt của Chương Tử Di không kém so với Prada, thương hiệu này nên mời chị làm đại diện", "Chương Tử Di và Prada là hai giám sát viên của giới giải trí. Ai mà họ nhắc tên hoặc hợp tác thì nên coi chừng". Trước đó, nhiều nghệ sĩ sau khi ký hợp đồng hợp tác với thương hiệu Prada liên tiếp vướng scandal như Thái Từ Khôn, Trịnh Sảng,... vì vậy, thương hiệu này bị coi là dính vận xui khó giải thích.

- Ảnh 7.

Chương Tử Di là ngôi sao lớn của màn ảnh Hoa ngữ, nhưng mắt nhìn người không được đánh giá cao

Tags

mỹ nhân

sao hoa ngữ

Chương Tử Di

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Iran lần đầu phóng 'tên lửa nhảy múa' trang bị đầu đạn hai tấn vào Israel

01:04
Cục CSGT tung 10 tổ tuần tra xử lý triệt để 1 hành vi sau vụ tai nạn 2 mẹ con tử vong thương tâm trên cao tốc

01:26
Một gia đình hốt hoảng, cầu cứu lực lượng CSGT trên cao tốc

00:42
Khoảnh khắc kinh hoàng tại một phòng tập lúc 5h sáng do camera ghi lại

00:42
Nhà di động giá ngang Honda Vision gây chú ý, nhưng có điều phải đánh đổi

00:59
Điều kiện phong tặng danh hiệu tiến sĩ, giáo sự danh dự

Danh tính lái xe chở người trong cốp ô tô đi công khai trên đường gây bức xúc

01:01
Thông tin mới nhất vụ bắt hàng loạt người dàn cảnh cướp giật tài sản nghiêm trọng tại Liên Hoa Bảo Tháp

01:05
Cảnh thót tim chiếc xe tải lao vào người và xe đứng bên đường, Cục CSGT ra chỉ đạo "nóng"

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại