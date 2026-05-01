Mỹ nhân có nụ cười vô duyên nhất giới giải trí mở concert: Leo top 1 tìm kiếm cả nước vì hát dở

Bạch Lộc đang là cái tên gây tranh cãi bậc nhất mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua. Giữa lúc làn sóng bàn luận về EQ và cách ứng xử của nữ diễn viên trong show Keep Running vẫn chưa hạ nhiệt, quyết định tổ chức concert kỷ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật tiếp tục đẩy cô vào tâm bão mới.

Bạch Lộc đang là cái tên gây tranh cãi bậc nhất mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua

Theo truyền thông Trung Quốc, mới đây một cuộc bình chọn với chủ đề “mỹ nhân có nụ cười vô duyên nhất giới giải trí” đã gọi tên Bạch Lộc ở vị trí đầu tiên. Dù đây chỉ là cuộc thảo luận mang tính giải trí trên mạng xã hội, kết quả này vẫn khiến hình ảnh của nữ diễn viên bị ảnh hưởng đáng kể. Nhiều khán giả cho rằng Bạch Lộc thường có biểu cảm bị đánh giá là “quá lố”, phản ứng thiếu tinh tế và đôi lúc tạo cảm giác kém duyên trong các show thực tế. Từ đây, cụm từ “nụ cười vô duyên” gắn liền với Bạch Lộc và liên tục leo top thảo luận trên Weibo.

Bạch Lộc nổi tiếng nhưng cũng nhiều tranh cãi

Theo truyền thông Trung Quốc, mới đây một cuộc bình chọn với chủ đề “mỹ nhân có nụ cười vô duyên nhất giới giải trí” đã gọi tên Bạch Lộc ở vị trí đầu tiên

Giữa lúc những tranh cãi này còn chưa kết thúc, Bạch Lộc tiếp tục khiến MXH dậy sóng khi công bố concert kỷ niệm 10 năm sự nghiệp diễn ra vào ngày 27/6/2026 tại Trung tâm Thể thao Olympic Tô Châu. Đến chiều 12/5, thông tin concert chính thức được cấp phép càng khiến chủ đề này bùng nổ. Theo thông tin được công bố, đây là sự kiện chỉ tổ chức duy nhất 1 đêm với hình thức “biểu diễn âm nhạc trực tiếp”.

Bạch Lộc tiếp tục khiến MXH dậy sóng khi công bố concert kỷ niệm 10 năm sự nghiệp diễn ra vào ngày 27/6/2026 tại Trung tâm Thể thao Olympic Tô Châu

Ngay lập tức, nhiều blogger đào lại các sân khấu hát live của Bạch Lộc trong quá khứ để đặt câu hỏi: Liệu nữ diễn viên có đủ khả năng mở một concert âm nhạc đúng nghĩa? Từ khóa liên quan đến “concert của Bạch Lộc” nhanh chóng leo lên top 1 tìm kiếm Weibo với hàng loạt bài đăng tranh cãi xoay quanh giọng hát của cô.

Điểm khiến dư luận phản ứng mạnh nằm ở việc Bạch Lộc vốn là diễn viên chứ không phải ca sĩ chuyên nghiệp. Trong khi nhiều diễn viên hiện nay chọn tổ chức fanmeeting để giao lưu cùng người hâm mộ, cô lại chọn mô hình concert âm nhạc - nơi đòi hỏi nghệ sĩ phải hát live, biểu diễn liên tục và làm chủ sân khấu trong nhiều giờ đồng hồ.

Đây cũng là lý do khiến khán giả đặt dấu hỏi lớn về năng lực chuyên môn của nữ diễn viên. Trên thực tế, Bạch Lộc chưa bao giờ được đánh giá cao về khả năng ca hát.

Video hát live của Bạch Lộc bị đào lại giữa tranh cãi

Màn trình diễn bị chê thảm họa trong fanmeeting sinh nhật Bạch Lộc năm 2024

Trong quá khứ, nữ diễn viên từng tham gia buổi thử giọng của SM Entertainment vì niềm đam mê với Kpop nhưng không thành công. Sau đó, cô rẽ hướng sang diễn xuất và chính thức gia nhập công ty Hoan Ngu Ảnh Thị của Vu Chính vào năm 2016. Dù hoạt động chủ yếu ở mảng phim ảnh, Bạch Lộc luôn tích cực thể hiện đam mê âm nhạc. Cô thường hát OST cho các bộ phim mình đóng và xuất hiện tại nhiều đêm hội lớn của các đài truyền hình.

Nếu nhìn ở góc độ tích cực, Bạch Lộc vẫn có một số điểm sáng nhất định. Chất giọng của cô được nhận xét khá ngọt, phù hợp với những bản ballad nhẹ nhàng hoặc nhạc phim cổ trang. Một số ca khúc như My Sunshine - nhạc phim Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương từng nhận phản hồi tương đối ổn nhờ phần xử lý phòng thu kỹ lưỡng.

Bạch Lộc nhiều lần thể hiện đam mê ca hát

Tuy nhiên, tranh cãi lớn nhất lại xuất hiện khi cô bước lên các sân khấu live. Trong nhiều đêm hội truyền hình, Bạch Lộc từng bị cư dân mạng soi khẩu hình không khớp với nhạc, làm dấy lên nghi vấn hát nhép. Một số sân khấu còn trở thành đề tài chế giễu vì giọng hát bị đánh giá quá yếu khi thiếu sự hỗ trợ từ hậu kỳ phòng thu.

Không ít netizen cho rằng kỹ năng thanh nhạc của nữ diễn viên còn hạn chế, dễ chênh phô, hụt hơi và thiếu kỹ thuật xử lý bài hát. Các màn trình diễn kết hợp vũ đạo cũng thường bị nhận xét “gồng”, thiếu cảm xúc và chưa đủ trình độ để tạo nên một sân khấu chuyên nghiệp.

Không ít netizen cho rằng kỹ năng thanh nhạc của nữ diễn viên còn hạn chế, dễ chênh phô, hụt hơi và thiếu kỹ thuật xử lý bài hát

Tiết mục liên quan đến Dĩ Ái Vi Doanh từng gây tranh cãi dữ dội vì phần trình diễn bị cho là cứng nhắc, biểu cảm thiếu tự nhiên trong khi khả năng nhảy chưa thực sự nổi bật. Những video cắt từ sân khấu live của Bạch Lộc hiện tiếp tục bị chia sẻ trở lại với tốc độ chóng mặt sau thông tin concert được cấp phép.

Bạch Lộc là một trong những nữ diễn viên thành công nhất lứa tiểu hoa 90 hiện tại

Dù vậy, không thể phủ nhận Bạch Lộc là một trong những nữ diễn viên thành công nhất lứa tiểu hoa 90 hiện tại. Sinh năm 1994 tại Thường Châu, Giang Tô, cô xuất thân từ hot girl mạng và người mẫu ảnh trước khi lọt vào mắt xanh của Vu Chính. Không được đào tạo bài bản tại các học viện điện ảnh danh tiếng, Bạch Lộc vẫn từng bước vươn lên bằng loạt vai diễn nổi tiếng. Giai đoạn 2017 - 2018, cô bắt đầu gây chú ý qua Phượng Tù Hoàng và Đại Vương Cho Cho. Đến giai đoạn 2019 - 2020, tên tuổi Bạch Lộc thực sự bùng nổ nhờ Chiêu Diêu và Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa.

Chính vì đang ở đỉnh cao danh tiếng nên quyết định mở concert của Bạch Lộc càng gây tranh luận dữ dội

Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2021 với Châu Sinh Như Cố. Vai diễn đầy bi kịch trong bộ phim này giúp Bạch Lộc được đánh giá cao hơn về diễn xuất, đặc biệt là những cảnh khóc giàu cảm xúc. Thành công liên tiếp của Trường Nguyệt Tẫn Minh, Ninh An Như Mộng hay Bắc Thượng sau đó đã củng cố vị thế “đại lưu lượng” của cô trên màn ảnh Hoa ngữ.

Chính vì đang ở đỉnh cao danh tiếng nên quyết định mở concert của Bạch Lộc càng gây tranh luận dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng đây là bước đi quá tham vọng nếu đặt cạnh năng lực ca hát thực tế của nữ diễn viên. Không ít cư dân mạng nhận xét việc một diễn viên tổ chức concert âm nhạc quy mô lớn dễ tạo cảm giác “lấn sân quá đà”, đặc biệt khi chuyên môn chưa đủ sức thuyết phục công chúng.

Triệu Lộ Tư đang hứng chỉ trích vì concert ở Thái Lan

Tranh cãi này càng bị đẩy lên cao trong bối cảnh Triệu Lộ Tư vừa trở thành tâm điểm chỉ trích vì concert tại Thái Lan. Nữ diễn viên bị chê hát nhép, kỹ năng nhảy trung bình, dàn dựng sân khấu sơ sài nhưng giá vé lại cao. Từ đó, mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện làn sóng phản ứng tiêu cực với xu hướng nhiều diễn viên lưu lượng chuyển sang mở concert như một hình thức bán vé cho fandom. Một bộ phận khán giả cho rằng thị trường giải trí Hoa ngữ đang dần xuất hiện tình trạng “đa năng hóa” nghệ sĩ quá mức. Chỉ cần sở hữu lượng fan lớn, nhiều diễn viên đã có thể phát hành nhạc, biểu diễn sân khấu và tổ chức concert dù năng lực chuyên môn chưa tương xứng.

Trong trường hợp của Bạch Lộc, tranh cãi lớn nhất không nằm ở việc cô yêu âm nhạc, mà ở quy mô và kỳ vọng mà một concert chuyên nghiệp tạo ra

Trong trường hợp của Bạch Lộc, tranh cãi lớn nhất không nằm ở việc cô yêu âm nhạc, mà ở quy mô và kỳ vọng mà một concert chuyên nghiệp tạo ra. Khi đã bán vé dưới danh nghĩa concert, khán giả mặc nhiên đòi hỏi chất lượng live, khả năng làm chủ sân khấu và trình độ biểu diễn tương xứng với một ca sĩ thực thụ. Đây chính là bài toán khó nhất mà nữ diễn viên sẽ phải đối mặt trong lần thử sức gây tranh cãi này.